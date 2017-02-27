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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2809281028112812>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 371
Не нижче 24.50
55%
203
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 371
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з..............26.11.2019.............27.11.2019
дата розрахунку.............25.11.2019.............26.11.2019
Долар США....................2405,3801..............2398,2702
После полудня доллар отыграл чуть больше одной десятой копейки.
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. После традиционной 20-минутной паузы опустились на копейку. После 11-30 присели на полкопейки, оттолкнулись и пошли вверх. До 12 одолели 3 копейки.
Полуденная попытка роста оказалась короткой, до обеда котировки снова просели на 2.5 копейки и вернулись на уровень утреннего периода стабильности. После обеда снова приподнялись на копейку и на этом остановились.
Официальный курс встретили котировками 23.9700 - 24.0000, с которых начали сессию. Относительно вчерашнего закрытия просели на 5 копеек.
Два периода стабильности на одинаковых уровнях наводят на мысль о двух интервенциях регулятора. Но это не точно.

Этот день в истории:
2017 - 2691.36 (-293)
2018 - 2789.84 (-391)

2016 - 2572.44
2015 - 2359.73
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:56

  katso написав:Угу, работники у которых зарплата в гривне вышли протестовать против укрепления гривны, так я и поверил в это "пчелы против меда" :shock:

Ну как бы у них кроме протестов есть несколько вариантов:
1. смотреть, как падает курс, и как нарастают сокращения персонала на производстве
2. переходить на сокращенную рабочую неделю
3. лишиться всех надбавок и премий
Курс дает прибавку к зарплате 4-5%, а увольнение из-за остановки завода уменьшает зарплату на 100%. Пункты 2 и 3 уменьшают её же от 10% до 40%. Ответ как бы очевиден!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:56

  freeze написав:
  mephala написав:
  Автор77 написав:А мне жалко не Яресько и кредиторов ( ведь я гражданин не их страны), а если из-за аферы Яресько и Ко Украина не получит:

-прорыва

-рывка

і де цей прорив за яким сумують ваші економісти разом з вами?
вже пройшло 4 роки з реструктуризації - де ваш ривок?
з 2021 по 2025 року виплати обмежені 1% ВВП - що вам буде заважати зробити ривок?
а то заклали 7% щорічного зростання і розвели плач ярославни.
покажіть хоч одну країну яка протягом 20 років зростає на 7% щоріно


Зображення

Так це треба китайців завести тут і КПК на владу посадити - і вже аж тоді ...
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:59

  freeze написав:
  mephala написав:
  Автор77 написав:А мне жалко не Яресько и кредиторов ( ведь я гражданин не их страны), а если из-за аферы Яресько и Ко Украина не получит:

-прорыва

-рывка

і де цей прорив за яким сумують ваші економісти разом з вами?
вже пройшло 4 роки з реструктуризації - де ваш ривок?
з 2021 по 2025 року виплати обмежені 1% ВВП - що вам буде заважати зробити ривок?
а то заклали 7% щорічного зростання і розвели плач ярославни.
покажіть хоч одну країну яка протягом 20 років зростає на 7% щоріно


Зображення


у цьому році (2019) Китай має унікальний шанс зломати тренд і показати <7%

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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:05

  mephala написав:freeze
ще є приклади?



Зображення

Мальдивская республика
30 лет подряд скорость роста ВВП более 7 процентов с 1971 по 2010 год.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Ну как бы у них кроме протестов есть несколько вариантов:
1. смотреть, как падает курс, и как нарастают сокращения персонала на производстве
2. переходить на сокращенную рабочую неделю
3. лишиться всех надбавок и премий


Кому, рабочим специальностям которых сейчас в Украине на каждом углу с руками-ногами отрывают, бояться сокращений? Это ж не офисный планктон.

Есть еще вариант - никаких сокращений не предвидится, результат будет только в том что владелец чуть уменьшит жирка и не поменяет GL на новый в этом году, все работники это понимают и поэтому на митинг приехали единицы за гречку, остальные радуются увеличению зарплаты в долл эквиваленте, планируют Турцию, Египет и т.п.
katso
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:24

  katso написав:
  yuri_m написав:Ну как бы у них кроме протестов есть несколько вариантов:
1. смотреть, как падает курс, и как нарастают сокращения персонала на производстве
2. переходить на сокращенную рабочую неделю
3. лишиться всех надбавок и премий


Кому, рабочим специальностям которых сейчас в Украине на каждом углу с руками-ногами отрывают, бояться сокращений? Это ж не офисный планктон.

Есть еще вариант - никаких сокращений не предвидится, результат будет только в том что владелец чуть уменьшит жирка и не поменяет GL на новый в этом году, все работники это понимают и поэтому на митинг приехали единицы за гречку, остальные радуются увеличению зарплаты в долл эквиваленте, планируют Турцию, Египет и т.п.


Это да, металурги нужны на каждом углу. Ну на крайний случай, государство оплатит им переучивание на сантехников-врозеточников, ага.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Мальдивская республика
30 лет подряд скорость роста ВВП более 7 процентов с 1971 по 2010 год.

Тому туди Петро за досвідом і літав, а Труба чомусь справу відкрив...
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Господа, свежий сюжет по Еспрессо, программа Радио Свобода.
Участники Устенко и Пендзин, ну Пендзин не очень внушает довыерия конечно, ну а Устенко по моему толковый мужик.

Устенко:
1.2020-й - снижение ставок, больше станет денег, повысится потребительская активность, будет рост.

Спорно, но предположим.

2. На конец 2020-го гривна возвратится в более комфортное русло - 26- 27

Также в последнее время об этом думал, но тогда выходит поход к 23 отменяется ввиду отсутствия фундаменталки, и большую часть года будем крутиться около 25 "плюс"?

3.Пирамиде ОВГЗ ничего не угрожает, так как 25-30% ( с учетом курсового дохода) - это плата за украинский риск и невозможность одновременно двинуть на выход.
Типа предположим, что что-то случилось и надо слинять, слинять можно через вторичку, но кто ж тогда купит.

Не особо разбираюсь как сливать на вторичке, но мысль Устенка, что спекулянтов заманили в ловушку и они теперь как мыши в мышеловке - пмеет право на существование.

Мне даже нравится эта мысль, при девальвации гривны до озвученных Устенко уровней в 26-27, хотя бы куросвой доход у них уменьшится.
Как то не так нас жаба будет давить,господа, а то как-то слишком шоколадно получается,
соотечественникам 1.5% по валюте минус 18% налога и 1.5% военного,
а международным спекулянтам и внутренним инвесторам, накрысятничавшим на неуплате налогов и т.п. за многие годы - под 30%.

4.Евро Устенко ждет на уровнях 1-05 к доллару, так как на это показывают фьючерсы,ожидания и т.п.

Еще одно спорное утверждение,лично категорически не согласен с ним, но как вариант имеет право на существование.


Может кому будет полезно - этот свежак от Устенко?
Реальное инфо к размышлению так сказать.
Думаем, наблюдаем, не заморачиваемся ,
чашечка хорошего кофе,или чая
обязательно со свежей булочкой
снимает много заморочек,
и повышает настроение вне зависимости от того - куда идет доллар ,или евро.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:27

  Автор77 написав:Афера Яресько 25-78 млрд.дол

Давайте 9874649 млрд. долларов.
Мне цифра больше нравится. И звучит внушительней, согласитесь!

ЗЫ. Что имеем на данный момент по факту? (фантазии великих экономистов пока отложим в сторону... кстати, не подскажете, Охрименко случайно не имеет какую-то важную вчоную степень?)

По факту - Украина в 2015 году:
1) уменьшила сумму долга на 3,2 млрд. дол.;
2) перенесла погашение основной суммы долга на 5 лет.

Что будет дальше - посмотрим.
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