Так Мальдивы благодаря Петру инкогнито и ему похожим поэтому и поднялись так:)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:28
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Еще недавно аграриев-экспортёров жалели а теперь металлургов...)
З.Ы. Вот ума не приложу, и как они работали при баксе в 8??? А тут людей повыводили, это ж нада...
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:38
Разговор не про 8 или 28. А про то, что купил по 28, а продашь по 8.
И после экономики такой, ждет тебя дорога дальняя, на курсы айтишников в 50 лет
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если курс будет и дальше укрепляться, я посмотрю как они там будут рассчитываться по кредитам и выполнять социалку в следующем году.
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:49
Не, ну если квалифицированный литейщик или технолог перейдет работать грузчиком или землекопом, то конечно безработица ему не грозит. Вот только зарплата будет в 5-10 раз меньше! Но это же всё фигня, правда? Рабочие же специальности с руками отрывают.
Тогда ловите факты! На "Криворожстали" уже с начала октября идут сокращения и перевод на более низкооплачиваемую работу. Тех, кто непосредственно причастен к выпуску металла, пока не трогают. Но всех остальных уже кроят через понижения в должностях и переводах на сокращенную неделю. Так это забугорный инвестор до такого уже дошел, а его не упрекнешь в желании поменять очередную машину. Про наших местных можно и не говорить - там еще с лета вовсю режут ставки и коэффициенты! Если меткомбинат один на весь город, то куда потом пойдут рабочие, если закроют производство? Поэтому матюкаются рабочие, но держатся и за такие места. А то Турцию тут вспомнили, Египет... Меньше телевизор смотрите!
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:04
Так я не понял, ввысь уже отменяется ? Три дня назад более уверенно пел
Сегодня сделка уже не выглядит такой удачной. А так да, толкнул
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...хто що думає - як довго може проіснувати піраміда В2В?
(думаю, чи влоШуватись, чи ні? )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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