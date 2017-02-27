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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2809281028112812

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 371
Не нижче 24.50
55%
203
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
7
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 371
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:28

  lapay написав:
  freeze написав:Мальдивская республика
30 лет подряд скорость роста ВВП более 7 процентов с 1971 по 2010 год.

Тому туди Петро за досвідом і літав, а Труба чомусь справу відкрив...


Так Мальдивы благодаря Петру инкогнито и ему похожим поэтому и поднялись так:)
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vano80 написав:Это да, металурги нужны на каждом углу. Ну на крайний случай, государство оплатит им переучивание на сантехников-врозеточников, ага.

Еще недавно аграриев-экспортёров жалели а теперь металлургов...)
З.Ы. Вот ума не приложу, и как они работали при баксе в 8??? А тут людей повыводили, это ж нада... :evil:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:38

  Investor_33 написав:
  vano80 написав:Это да, металурги нужны на каждом углу. Ну на крайний случай, государство оплатит им переучивание на сантехников-врозеточников, ага.

Еще недавно аграриев-экспортёров жалели а теперь металлургов...)
З.Ы. Вот ума не приложу, и как они работали при баксе в 8??? А тут людей повыводили, это ж нада... :evil:


Разговор не про 8 или 28. А про то, что купил по 28, а продашь по 8.
И после экономики такой, ждет тебя дорога дальняя, на курсы айтишников в 50 лет :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если курс будет и дальше укрепляться, я посмотрю как они там будут рассчитываться по кредитам и выполнять социалку в следующем году.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:49

  katso написав:Кому, рабочим специальностям которых сейчас в Украине на каждом углу с руками-ногами отрывают, бояться сокращений? Это ж не офисный планктон.

Не, ну если квалифицированный литейщик или технолог перейдет работать грузчиком или землекопом, то конечно безработица ему не грозит. Вот только зарплата будет в 5-10 раз меньше! Но это же всё фигня, правда? Рабочие же специальности с руками отрывают. :mrgreen:

  katso написав:Есть еще вариант - никаких сокращений не предвидится, результат будет только в том что владелец чуть уменьшит жирка и не поменяет GL на новый в этом году, все работники это понимают и поэтому на митинг приехали единицы за гречку, остальные радуются увеличению зарплаты в долл эквиваленте, планируют Турцию, Египет и т.п.

Тогда ловите факты! На "Криворожстали" уже с начала октября идут сокращения и перевод на более низкооплачиваемую работу. Тех, кто непосредственно причастен к выпуску металла, пока не трогают. Но всех остальных уже кроят через понижения в должностях и переводах на сокращенную неделю. Так это забугорный инвестор до такого уже дошел, а его не упрекнешь в желании поменять очередную машину. Про наших местных можно и не говорить - там еще с лета вовсю режут ставки и коэффициенты! Если меткомбинат один на весь город, то куда потом пойдут рабочие, если закроют производство? Поэтому матюкаются рабочие, но держатся и за такие места. А то Турцию тут вспомнили, Египет... Меньше телевизор смотрите!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:04

  Zebra написав:Если курс будет и дальше укрепляться, я посмотрю как они там будут рассчитываться по кредитам и выполнять социалку в следующем году.

Так я не понял, ввысь уже отменяется ? Три дня назад более уверенно пел
  Zebra написав:Закроются грейс-периоды по карточкам, и снова ввысь.

:wink:
  Zebra написав:Удачно я вчера в привате откупился утром по 24.27 и своей котлетой толкнул рынок

Сегодня сделка уже не выглядит такой удачной. А так да, толкнул :wink:
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...хто що думає - як довго може проіснувати піраміда В2В?
(думаю, чи влоШуватись, чи ні? ) :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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