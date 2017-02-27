Так Мальдивы благодаря Петру инкогнито и ему похожим поэтому и поднялись так:)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:28
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Еще недавно аграриев-экспортёров жалели а теперь металлургов...)
З.Ы. Вот ума не приложу, и как они работали при баксе в 8??? А тут людей повыводили, это ж нада...
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:38
Разговор не про 8 или 28. А про то, что купил по 28, а продашь по 8.
И после экономики такой, ждет тебя дорога дальняя, на курсы айтишников в 50 лет
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если курс будет и дальше укрепляться, я посмотрю как они там будут рассчитываться по кредитам и выполнять социалку в следующем году.
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:49
Не, ну если квалифицированный литейщик или технолог перейдет работать грузчиком или землекопом, то конечно безработица ему не грозит. Вот только зарплата будет в 5-10 раз меньше! Но это же всё фигня, правда? Рабочие же специальности с руками отрывают.
Тогда ловите факты! На "Криворожстали" уже с начала октября идут сокращения и перевод на более низкооплачиваемую работу. Тех, кто непосредственно причастен к выпуску металла, пока не трогают. Но всех остальных уже кроят через понижения в должностях и переводах на сокращенную неделю. Так это забугорный инвестор до такого уже дошел, а его не упрекнешь в желании поменять очередную машину. Про наших местных можно и не говорить - там еще с лета вовсю режут ставки и коэффициенты! Если меткомбинат один на весь город, то куда потом пойдут рабочие, если закроют производство? Поэтому матюкаются рабочие, но держатся и за такие места. А то Турцию тут вспомнили, Египет... Меньше телевизор смотрите!
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:04
Так я не понял, ввысь уже отменяется ? Три дня назад более уверенно пел
Сегодня сделка уже не выглядит такой удачной. А так да, толкнул
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...хто що думає - як довго може проіснувати піраміда В2В?
(думаю, чи влоШуватись, чи ні? )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:09
Если не понимаете таких простых вещей, то с какого тогда перепугу взяли себе ник Investor_33? Инвестор, как минимум, понимает механизм ценообразования и рентабельности. Судя по Вашему недоумению, Вы ни первого, ни второго не понимаете. Курс - это не основа всей математики производства. Но он сильно начинает влиять на конечный результат, если резко скачет в любую сторону. При курсе 8 условно сырье стоило 800 гривен, а зарплата была 4000 гривен. При курсе 27 сырье стало уже 2700, а зарплата 15000. А теперь курс резко ушел к 24. Ладно импортное сырье, оно тоже к валюте привязано. Но отечественное сырье и энергия считаются в гривне! И зарплата тоже. А они (смотрите выше) уже выросли согласно курса 27. Ведь цены внутри страны никто не спешит снижать. А конечная продукция тех же металлургов и аграриев уходит на экспорт, и приходящая валюта сливается по 24. Имеем вилку цен - закупаются материалы для производства по курсу 27, а готовая продукция продается по курсу 24. Итого чистые потери в рентабельности 12-13%. И это еще так, грубо навскидку. Реальные потери еще больше! Ибо мировой рынок металлургии падает уже второй месяц подряд.
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:18
навіщо це вам? це якийсь важливий вплив має на ваш капітал, чи на профітні можливості?
п.с. коли люди молодого та середнього віку роблять акцент на подібному, чи скиглять про ціни в магазинах та комуналку, імхо, тоді потрібно не на фінансовому форумі клавіатуру протирати та апелювати до "слуг", а думати над своїми персональними реаліями, як стати успішнішим
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:24
Ну так все правильно роблять:
1) витрусять $ у тримачів та гастробайтерів, викуплять по 20 і розрахуються по кредитах;
2) соціалку будуть платити як і в 2019, без підвищення, тільки розказувати як вона зросла в $.
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