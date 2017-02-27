zzzzzz написав:Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ. В ходе аукциона удалось привлечь 2,388 млрд
При этом завтра состоится погашение евровых ОВГЗ на сумму 417 млн.евро. Результаты аукциона очень странные. По 6-х месячным была подана всего 1 заявка на 2,3 млн, её удовлетворили по 14,1% По 12 месячным вообще не было ни единой заявки. Зато по 4-х леткам было 44 заявки, удовлетворили 24. Объем спроса был 7,6 млрд, продали как и планировали на 2,5 млрд. ставка упала сразу на 0,74 п.п.
Це що виходить: Ми ще раз впевнились, що ОВДП поки що не є пірамідою. Що в 2019 ми в районі дна по курсу. Короткі розміщення втратили свою привабливість через курс який є на даний момент. Інвестори не вірять що в 2020 буде нижче 24 грн/дол.
ПС: Навіть при таких відсоткових ставках по ОВДП інвестори через 4 роки будуть в плюсі якщо курс буде менше 35 грн/дол.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
katso написав:Кому, рабочим специальностям которых сейчас в Украине на каждом углу с руками-ногами отрывают, бояться сокращений? Это ж не офисный планктон.
Не, ну если квалифицированный литейщик или технолог перейдет работать грузчиком или землекопом, то конечно безработица ему не грозит. Вот только зарплата будет в 5-10 раз меньше! Но это же всё фигня, правда? Рабочие же специальности с руками отрывают.
katso написав:Есть еще вариант - никаких сокращений не предвидится, результат будет только в том что владелец чуть уменьшит жирка и не поменяет GL на новый в этом году, все работники это понимают и поэтому на митинг приехали единицы за гречку, остальные радуются увеличению зарплаты в долл эквиваленте, планируют Турцию, Египет и т.п.
Тогда ловите факты! На "Криворожстали" уже с начала октября идут сокращения и перевод на более низкооплачиваемую работу. Тех, кто непосредственно причастен к выпуску металла, пока не трогают. Но всех остальных уже кроят через понижения в должностях и переводах на сокращенную неделю. Так это забугорный инвестор до такого уже дошел, а его не упрекнешь в желании поменять очередную машину. Про наших местных можно и не говорить - там еще с лета вовсю режут ставки и коэффициенты! Если меткомбинат один на весь город, то куда потом пойдут рабочие, если закроют производство? Поэтому матюкаются рабочие, но держатся и за такие места. А то Турцию тут вспомнили, Египет... Меньше телевизор смотрите!