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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2811281228132814>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 373
Не нижче 24.50
55%
204
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:32

Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ.
В ходе аукциона удалось привлечь 2,388 млрд

При этом завтра состоится погашение евровых ОВГЗ на сумму 417 млн.евро.


Результаты аукциона очень странные.

По 6-х месячным была подана всего 1 заявка на 2,3 млн, её удовлетворили по 14,1%

По 12 месячным вообще не было ни единой заявки.

Зато по 4-х леткам было 44 заявки, удовлетворили 24. Объем спроса был 7,6 млрд, продали как и планировали на 2,5 млрд. ставка упала сразу на 0,74 п.п.



Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:41

  freeze написав:
  mephala написав:freeze
ще є приклади?



Зображення

Мальдивская республика
30 лет подряд скорость роста ВВП более 7 процентов с 1971 по 2010 год.

ця солодка назва мальдіви :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:52

  zzzzzz написав:Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ.
В ходе аукциона удалось привлечь 2,388 млрд

При этом завтра состоится погашение евровых ОВГЗ на сумму 417 млн.евро.
Результаты аукциона очень странные.
По 6-х месячным была подана всего 1 заявка на 2,3 млн, её удовлетворили по 14,1%
По 12 месячным вообще не было ни единой заявки.
Зато по 4-х леткам было 44 заявки, удовлетворили 24. Объем спроса был 7,6 млрд, продали как и планировали на 2,5 млрд. ставка упала сразу на 0,74 п.п.

Це що виходить:
Ми ще раз впевнились, що ОВДП поки що не є пірамідою.
Що в 2019 ми в районі дна по курсу.
Короткі розміщення втратили свою привабливість через курс який є на даний момент. Інвестори не вірять що в 2020 буде нижче 24 грн/дол.

ПС: Навіть при таких відсоткових ставках по ОВДП інвестори через 4 роки будуть в плюсі якщо курс буде менше 35 грн/дол.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:52

  yuri_m написав:
  katso написав:Кому, рабочим специальностям которых сейчас в Украине на каждом углу с руками-ногами отрывают, бояться сокращений? Это ж не офисный планктон.

Не, ну если квалифицированный литейщик или технолог перейдет работать грузчиком или землекопом, то конечно безработица ему не грозит. Вот только зарплата будет в 5-10 раз меньше! Но это же всё фигня, правда? Рабочие же специальности с руками отрывают. :mrgreen:

  katso написав:Есть еще вариант - никаких сокращений не предвидится, результат будет только в том что владелец чуть уменьшит жирка и не поменяет GL на новый в этом году, все работники это понимают и поэтому на митинг приехали единицы за гречку, остальные радуются увеличению зарплаты в долл эквиваленте, планируют Турцию, Египет и т.п.

Тогда ловите факты! На "Криворожстали" уже с начала октября идут сокращения и перевод на более низкооплачиваемую работу. Тех, кто непосредственно причастен к выпуску металла, пока не трогают. Но всех остальных уже кроят через понижения в должностях и переводах на сокращенную неделю. Так это забугорный инвестор до такого уже дошел, а его не упрекнешь в желании поменять очередную машину. Про наших местных можно и не говорить - там еще с лета вовсю режут ставки и коэффициенты! Если меткомбинат один на весь город, то куда потом пойдут рабочие, если закроют производство? Поэтому матюкаются рабочие, но держатся и за такие места. А то Турцию тут вспомнили, Египет... Меньше телевизор смотрите!


первый же гугл дает что Криворожстать лихорадило еще в 2018м при баксе по 27 или по сколько там - https://korrespondent.net/business/comp ... -profsouiz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:56

  zzzzzz написав:Сегодня состоялся очередной аукцион по размещению ОВГЗ.
В ходе аукциона удалось привлечь 2,388 млрд

При этом завтра состоится погашение евровых ОВГЗ на сумму 417 млн.евро.


Результаты аукциона очень странные.

По 6-х месячным была подана всего 1 заявка на 2,3 млн, её удовлетворили по 14,1%

По 12 месячным вообще не было ни единой заявки.

Зато по 4-х леткам было 44 заявки, удовлетворили 24. Объем спроса был 7,6 млрд, продали как и планировали на 2,5 млрд. ставка упала сразу на 0,74 п.п.



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Ничего странного!
Секрет кроется в дюрации. Все это поняли и покупают максимально длинные бумаги.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:57

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Короткие размещения не интересны тем что например банки могут в НБУ двухнедельные сертификаты размещать с доходностью 15,5% зачем им ОВГЗ под 13-14%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:59

Вернее, вижу что не все это поняли и не знаю суть дюрации раз задают глупые вопросы ))))
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:02

  mephala написав:ця солодка назва мальдіви


Мальдивы вообще могут наш мозг разорвать.
Пока мы тут часто обсуждаем насколько упал ВВП Украины по сравнению с 1991 годом.
То ВВП Мальдив точно за это же время вырос в 14 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:03

  GoldFish написав:Вернее, вижу что не все это поняли и не знаю суть дюрации раз задают глупые вопросы ))))


Это если верить прогнозам НБУ))
Дело в том что нерезам короткие не интересны. Например прошлый аукцион. 2-х летки продали в 2 раза меньше плана, спроса не было. А на 4-х летки спрос в три раза больше.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:07

  zzzzzz написав:
  GoldFish написав:Вернее, вижу что не все это поняли и не знаю суть дюрации раз задают глупые вопросы ))))


Это если верить прогнозам НБУ))
Дело в том что нерезам короткие не интересны. Например прошлый аукцион. 2-х летки продали в 2 раза меньше плана, спроса не было. А на 4-х летки спрос в три раза больше.

Зачем Покупать 2х летки если есть 4х летки по которым заработок будет больше
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