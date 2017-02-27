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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2019 18:10
Так кроме заголовка надо еще и текст внутри читать! Требовали улучшения условий по безопасности труда в подсобных подразделениях, конкретно на транспорте. Это не само производство металла и не общая экономика комбината.
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yuri_m
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Додано: Вів 26 лис, 2019 18:14
GoldFish написав:
Зачем Покупать 2х летки если есть 4х летки по которым заработок будет больше
Это при условии что в течении 4-х лет в нашей стране не случится никаких кризисов.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 26 лис, 2019 18:15
zzzzzz написав: GoldFish написав:
Зачем Покупать 2х летки если есть 4х летки по которым заработок будет больше
Это при условии что в течении 4-х лет в нашей стране не случится никаких кризисов.
Кто сказал что надо сидеть до погашения?
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GoldFish
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Додано: Вів 26 лис, 2019 18:17
GoldFish написав: zzzzzz написав: GoldFish написав:
Зачем Покупать 2х летки если есть 4х летки по которым заработок будет больше
Это при условии что в течении 4-х лет в нашей стране не случится никаких кризисов.
Кто сказал что надо сидеть до погашения?
Если у вас пакет пару миллионов то можно легко и быстро выпрыгнуть. А если пакет пару миллиардов, или даже пару десятков миллиардов, то выйдете вы мягко говоря без штанов)))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 26 лис, 2019 18:18
GoldFish написав: zzzzzz написав: GoldFish написав:
Вернее, вижу что не все это поняли и не знаю суть дюрации раз задают глупые вопросы ))))
Это если верить прогнозам НБУ))
Дело в том что нерезам короткие не интересны. Например прошлый аукцион. 2-х летки продали в 2 раза меньше плана, спроса не было. А на 4-х летки спрос в три раза больше.
Зачем Покупать 2х летки если есть 4х летки по которым заработок будет больше
Профільної освіти не маю. Тому поясніть будь ласка, а курс входу в ОВДП і курс виходу хіба не мають значення для нерезидентів? (не всі ж облігації скуповують українські банки та юрособи)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: Вів 26 лис, 2019 18:19
zzzzzz написав:
Если у вас пакет пару миллионов то можно легко и быстро выпрыгнуть. А если пакет пару миллиардов, или даже пару десятков миллиардов, то выйдете вы мягко говоря без штанов)))
А че cds уже не продают?)))
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GoldFish
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Додано: Вів 26 лис, 2019 18:23
zzzzzz написав:Realist
Короткие размещения не интересны тем что например банки могут в НБУ двухнедельные сертификаты размещать с доходностью 15,5% зачем им ОВГЗ под 13-14%
Ще один такий аукціон і НБУ на наступному черговому засіданні потрібно буде знижувати облікову ставку відразу на 2%.
Гривнехомяки, ви заздалегідь депозитні "стовпці" у банках відкрили?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: Вів 26 лис, 2019 18:26
GoldFish написав: zzzzzz написав:
Если у вас пакет пару миллионов то можно легко и быстро выпрыгнуть. А если пакет пару миллиардов, или даже пару десятков миллиардов, то выйдете вы мягко говоря без штанов)))
А че cds уже не продают?)))
В моменты шухера там просто исчезают заявки, и спред становится таким огромным что огого.
Да и ликвидность там отвратительная.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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