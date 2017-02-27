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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2811281228132814

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 373
Не нижче 24.50
55%
204
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:10

  katso написав:первый же гугл дает что Криворожстать лихорадило еще в 2018м при баксе по 27 или по сколько там - https://korrespondent.net/business/comp ...

Так кроме заголовка надо еще и текст внутри читать! Требовали улучшения условий по безопасности труда в подсобных подразделениях, конкретно на транспорте. Это не само производство металла и не общая экономика комбината.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:14

  GoldFish написав:Зачем Покупать 2х летки если есть 4х летки по которым заработок будет больше


Это при условии что в течении 4-х лет в нашей стране не случится никаких кризисов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:15

  zzzzzz написав:
  GoldFish написав:Зачем Покупать 2х летки если есть 4х летки по которым заработок будет больше


Это при условии что в течении 4-х лет в нашей стране не случится никаких кризисов.

Кто сказал что надо сидеть до погашения?
GoldFish
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:17

  GoldFish написав:
  zzzzzz написав:
  GoldFish написав:Зачем Покупать 2х летки если есть 4х летки по которым заработок будет больше


Это при условии что в течении 4-х лет в нашей стране не случится никаких кризисов.

Кто сказал что надо сидеть до погашения?


Если у вас пакет пару миллионов то можно легко и быстро выпрыгнуть. А если пакет пару миллиардов, или даже пару десятков миллиардов, то выйдете вы мягко говоря без штанов)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:18

  GoldFish написав:
  zzzzzz написав:
  GoldFish написав:Вернее, вижу что не все это поняли и не знаю суть дюрации раз задают глупые вопросы ))))


Это если верить прогнозам НБУ))
Дело в том что нерезам короткие не интересны. Например прошлый аукцион. 2-х летки продали в 2 раза меньше плана, спроса не было. А на 4-х летки спрос в три раза больше.

Зачем Покупать 2х летки если есть 4х летки по которым заработок будет больше

Профільної освіти не маю. Тому поясніть будь ласка, а курс входу в ОВДП і курс виходу хіба не мають значення для нерезидентів? (не всі ж облігації скуповують українські банки та юрособи)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:19

  zzzzzz написав:Если у вас пакет пару миллионов то можно легко и быстро выпрыгнуть. А если пакет пару миллиардов, или даже пару десятков миллиардов, то выйдете вы мягко говоря без штанов)))

А че cds уже не продают?)))
GoldFish
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:23

  zzzzzz написав:Realist
Короткие размещения не интересны тем что например банки могут в НБУ двухнедельные сертификаты размещать с доходностью 15,5% зачем им ОВГЗ под 13-14%

Ще один такий аукціон і НБУ на наступному черговому засіданні потрібно буде знижувати облікову ставку відразу на 2%.
Гривнехомяки, ви заздалегідь депозитні "стовпці" у банках відкрили?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:26

  GoldFish написав:
  zzzzzz написав:Если у вас пакет пару миллионов то можно легко и быстро выпрыгнуть. А если пакет пару миллиардов, или даже пару десятков миллиардов, то выйдете вы мягко говоря без штанов)))

А че cds уже не продают?)))

В моменты шухера там просто исчезают заявки, и спред становится таким огромным что огого.
Да и ликвидность там отвратительная.
Живите своим умом!
zzzzzz
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