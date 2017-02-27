Zebra написав:Если курс будет и дальше укрепляться, я посмотрю как они там будут рассчитываться по кредитам и выполнять социалку в следующем году.
Ну так рассчитываться по кредитам будет проще, надо будет найти в бюджете меньше гривен, да и бакса наскупают столько, что сами сможем кредитовать МВФ. Укрепление гривны при приходе нормального (не идеального, но довольно неплохого) правительства было неизбежным, о чем я говорил уже давно. Вызывают улыбку согнанные металлурги, Ахметова жаба давит что меньше сможет оставлять в оффшорах и больше придется заводить в Украину и сверхприбыль уже станет по-меньше.
Это все блеф. Уже АТБ начинает польскую продукцию во всю продавать. Дальнейшее укрепление вытеснит украинского производителя с полок.
Realist написав:Ще один такий аукціон і НБУ на наступному черговому засіданні потрібно буде знижувати облікову ставку відразу на 2%. Гривнехомяки, ви заздалегідь депозитні "стовпці" у банках відкрили?
Похоже братва специально по максимуму ужимает курс перед нормандской встречей Зеленского. По аналогии с Януковичем, державшим курс 8 зубами. Что бы там не порешали - это даст толчок волнениям в стране. Разница будет только в силе этих волнений. Иначе никак. Сдавать там Зеленский будет Украину с потрохами! Сейчас пацаны загрузятся долларом "па 24", выведут бабло за границу перед шухером - и можно на беспорядках задирать курс хоть к 30.
Украина опустилась на 14 место в мировом рейтинге производителей стали Украина по итогам работы металлургических предприятий в октябре 2019 года сократила производство стали на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 1,56 млн тонн. По итогам месяца Украина опустилась с 13 на 14 место в рейтинге 64 стран-мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В целом в октябре зафиксировано снижение выплавки стали к октябрю 2018 года в большинстве стран первой десятки, кроме России.
Первая десятка стран-производителей стали по итогам октября выглядит следующим образом: Китай (81,52 млн тонн, снижение на 0,6%), Индия (9,09 млн тонн, падение на 3,4%), Япония (8,16 млн тонн, падение на 4,9%), США (7,41 млн тонн, падение на 2%), Южная Корея (5,98 млн тонн, падение на 3,5%), РФ (5,95 млн тонн, рост на 2,4%), Германия (3,32 млн тонн, падение на 6,8%), Турция (2,69 млн тонн, падение на 15%), Бразилия (2,597 млн тонн, падение на 19,4%) и Италия (2,23 млн тонн, снижение на 2,8%).
Далее следуют Иран (2,2 млн тонн, рост на 7,5%), Тайвань (КНР, 1,83 млн тонн, падение на 9,8%), Вьетнам (1,68 млн тонн, рост на 25,1%) и Украина (1,56 млн тонн, падение на 12,7%).
В целом в октябре 2019 года 64 страны произвели 151,49 млн тонн стали, что на 2,8% ниже, чем в октябре 2018 года.
Долярчик написав:...хто що думає - як довго може проіснувати піраміда В2В? (думаю, чи влоШуватись, чи ні? )
... невже буду першим?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!