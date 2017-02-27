Украина опустилась на 14 место в мировом рейтинге производителей стали

Украина по итогам работы металлургических предприятий в октябре 2019 года сократила производство стали на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 1,56 млн тонн.

По итогам месяца Украина опустилась с 13 на 14 место в рейтинге 64 стран-мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.



В целом в октябре зафиксировано снижение выплавки стали к октябрю 2018 года в большинстве стран первой десятки, кроме России.



Первая десятка стран-производителей стали по итогам октября выглядит следующим образом: Китай (81,52 млн тонн, снижение на 0,6%), Индия (9,09 млн тонн, падение на 3,4%), Япония (8,16 млн тонн, падение на 4,9%), США (7,41 млн тонн, падение на 2%), Южная Корея (5,98 млн тонн, падение на 3,5%), РФ (5,95 млн тонн, рост на 2,4%), Германия (3,32 млн тонн, падение на 6,8%), Турция (2,69 млн тонн, падение на 15%), Бразилия (2,597 млн тонн, падение на 19,4%) и Италия (2,23 млн тонн, снижение на 2,8%).



Далее следуют Иран (2,2 млн тонн, рост на 7,5%), Тайвань (КНР, 1,83 млн тонн, падение на 9,8%), Вьетнам (1,68 млн тонн, рост на 25,1%) и Украина (1,56 млн тонн, падение на 12,7%).



В целом в октябре 2019 года 64 страны произвели 151,49 млн тонн стали, что на 2,8% ниже, чем в октябре 2018 года.