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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2813281428152816>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 373
Не нижче 24.50
55%
204
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:54

  Realist написав:
  zzzzzz написав:Realist
Короткие размещения не интересны тем что например банки могут в НБУ двухнедельные сертификаты размещать с доходностью 15,5% зачем им ОВГЗ под 13-14%

Ще один такий аукціон і НБУ на наступному черговому засіданні потрібно буде знижувати облікову ставку відразу на 2%.
Гривнехомяки, ви заздалегідь депозитні "стовпці" у банках відкрили?


звичайно :mrgreen:
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:00

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Если курс будет и дальше укрепляться, я посмотрю как они там будут рассчитываться по кредитам и выполнять социалку в следующем году.

Ну так рассчитываться по кредитам будет проще, надо будет найти в бюджете меньше гривен, да и бакса наскупают столько, что сами сможем кредитовать МВФ. Укрепление гривны при приходе нормального (не идеального, но довольно неплохого) правительства было неизбежным, о чем я говорил уже давно. Вызывают улыбку согнанные металлурги, Ахметова жаба давит что меньше сможет оставлять в оффшорах и больше придется заводить в Украину и сверхприбыль уже станет по-меньше.

Это все блеф. Уже АТБ начинает польскую продукцию во всю продавать. Дальнейшее укрепление вытеснит украинского производителя с полок.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:09

Я немного шокирован ))

Президент Зеленский на своей странице в фейсбуке просит помощи в поимке Альперина и обещает подарок..

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:10

  Realist написав:Ще один такий аукціон і НБУ на наступному черговому засіданні потрібно буде знижувати облікову ставку відразу на 2%.
Гривнехомяки, ви заздалегідь депозитні "стовпці" у банках відкрили?

Похоже братва специально по максимуму ужимает курс перед нормандской встречей Зеленского. По аналогии с Януковичем, державшим курс 8 зубами. Что бы там не порешали - это даст толчок волнениям в стране. Разница будет только в силе этих волнений. Иначе никак. Сдавать там Зеленский будет Украину с потрохами! Сейчас пацаны загрузятся долларом "па 24", выведут бабло за границу перед шухером - и можно на беспорядках задирать курс хоть к 30.

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yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:18

Украина опустилась на 14 место в мировом рейтинге производителей стали
Украина по итогам работы металлургических предприятий в октябре 2019 года сократила производство стали на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 1,56 млн тонн.
По итогам месяца Украина опустилась с 13 на 14 место в рейтинге 64 стран-мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом в октябре зафиксировано снижение выплавки стали к октябрю 2018 года в большинстве стран первой десятки, кроме России.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам октября выглядит следующим образом: Китай (81,52 млн тонн, снижение на 0,6%), Индия (9,09 млн тонн, падение на 3,4%), Япония (8,16 млн тонн, падение на 4,9%), США (7,41 млн тонн, падение на 2%), Южная Корея (5,98 млн тонн, падение на 3,5%), РФ (5,95 млн тонн, рост на 2,4%), Германия (3,32 млн тонн, падение на 6,8%), Турция (2,69 млн тонн, падение на 15%), Бразилия (2,597 млн тонн, падение на 19,4%) и Италия (2,23 млн тонн, снижение на 2,8%).

Далее следуют Иран (2,2 млн тонн, рост на 7,5%), Тайвань (КНР, 1,83 млн тонн, падение на 9,8%), Вьетнам (1,68 млн тонн, рост на 25,1%) и Украина (1,56 млн тонн, падение на 12,7%).

В целом в октябре 2019 года 64 страны произвели 151,49 млн тонн стали, что на 2,8% ниже, чем в октябре 2018 года.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Я немного шокирован ))

Президент Зеленский на своей странице в фейсбуке просит помощи в поимке Альперина и обещает подарок..

Женя,соцсети рулят! Жду подарок :mrgreen:
Тупальский нашел белый залог))
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:25

  Квесторе_поверніться написав:
  Realist написав:Гривнехомяки, ви заздалегідь депозитні "стовпці" у банках відкрили?
В МІБ банку під 18% ше можна віднести від року, виплата щомісяця.
Вчера Моня год 18,5 с пополнением и ежемесячной капитализацией 50к, сегодня А-банк те же условия 40к...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:43

... що, ніхто не влоШувався?

  Долярчик написав:...хто що думає - як довго може проіснувати піраміда В2В?
(думаю, чи влоШуватись, чи ні? ) :D

... невже буду першим? :shock: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:49

  GoldFish написав:
  zzzzzz написав:
  GoldFish написав:Зачем Покупать 2х летки если есть 4х летки по которым заработок будет больше


Это при условии что в течении 4-х лет в нашей стране не случится никаких кризисов.

Кто сказал что надо сидеть до погашения?


Если у вас пакет пару миллионов то можно легко и быстро выпрыгнуть. А если пакет пару миллиардов, или даже пару десятков миллиардов, то выйдете вы мягко говоря без штанов)))[/quote]



да уже и на Блумберге на эту тему пишут, и про недоразвитый вторичный рынок, с чем согласен наш премьер, судя по пследней строке...
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -no-return
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:56

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:...хто що думає - як довго може проіснувати піраміда В2В?
(думаю, чи влоШуватись, чи ні? ) :D

... невже буду першим? :shock: :mrgreen:

смелее ,судьба таких любит.Ты мой куМИР :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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