Zebra написав:Если курс будет и дальше укрепляться, я посмотрю как они там будут рассчитываться по кредитам и выполнять социалку в следующем году.
Ну так рассчитываться по кредитам будет проще, надо будет найти в бюджете меньше гривен, да и бакса наскупают столько, что сами сможем кредитовать МВФ. Укрепление гривны при приходе нормального (не идеального, но довольно неплохого) правительства было неизбежным, о чем я говорил уже давно. Вызывают улыбку согнанные металлурги, Ахметова жаба давит что меньше сможет оставлять в оффшорах и больше придется заводить в Украину и сверхприбыль уже станет по-меньше.
Это все блеф. Уже АТБ начинает польскую продукцию во всю продавать. Дальнейшее укрепление вытеснит украинского производителя с полок.
НУ И СЛАВНЕНЬКО. НАДОЕЛО ТО НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЧТО У НАС ПРОДАЮТ