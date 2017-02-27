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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2813281428152816

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 373
Не нижче 24.50
55%
204
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:59

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Если курс будет и дальше укрепляться, я посмотрю как они там будут рассчитываться по кредитам и выполнять социалку в следующем году.

Ну так рассчитываться по кредитам будет проще, надо будет найти в бюджете меньше гривен, да и бакса наскупают столько, что сами сможем кредитовать МВФ. Укрепление гривны при приходе нормального (не идеального, но довольно неплохого) правительства было неизбежным, о чем я говорил уже давно. Вызывают улыбку согнанные металлурги, Ахметова жаба давит что меньше сможет оставлять в оффшорах и больше придется заводить в Украину и сверхприбыль уже станет по-меньше.

Это все блеф. Уже АТБ начинает польскую продукцию во всю продавать. Дальнейшее укрепление вытеснит украинского производителя с полок.

НУ И СЛАВНЕНЬКО.
НАДОЕЛО ТО НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЧТО У НАС ПРОДАЮТ
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:02

"хороший" недельный топ ответов получился, моге быть упоминания и ссылки на беню запретить, то ещё куда похлеще сволочь...
а шо делать?
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