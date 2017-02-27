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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:02
"хороший" недельный топ ответов получился, моге быть упоминания и ссылки на беню запретить, то ещё куда похлеще сволочь...
а шо делать?
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:26
Он экономист никакой. Ноль. Конъюнктурщик и подстилка под работодателем.
В свое время, благодаря хорошему знанию английского языка, его взяли на годовую программу стажировки в США, там по воле жребия попал в Гарвард на research program, писал кукую-то paper и послушал некоторые лекции. Пытался стопорнуться в Америке аналитиком, но после испытательного срока его выперли как бесперспективного. Но пишет "закончил Гарвардский университет" … Милованов номер два. Только Милованов приписал себе звание "профессоров Питсбургского университета". Курвам на смех. И не подумайте ничего плохого про американские университеты. Там такому непотрибу и таким невигласам профессорские звания не присваивают. Чтобы стать профессором там надо 20 лет пахать и много читать. А Милованов с гордостью на камеры говорит, что за последние 10 лет не прочитал ни одной книги и пользы в чтении не видит … Как Мао, который говорил, что много будешь читать - императором не станешь ...
И достаточно вспомнить Устенко времен Януковича. Он нам тогда постоянно говорил, что проффесор Янукович и хозяйственник Азаров это экономические гении, при нем Украина становится экономическим тигром, курс по 8 наше всё, без России мы погибнем, а украинская мова это пережиток прошлого …
А сейчас их обоих подобрали и вытянули из г. экономические зелёные невигласы … Думают, раз такая американская "профессура", так это им прибавляет …
Не прибавит ничего.
Только навредит.
Но Зелёный сам скоро это поймет и выгонит обоих нах.
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:28
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:33
Украинского производителя с полок вытеснит жадность украинского производителя. Доллар растет - цены поднимаем. Доллар падает - цены снова поднимаем. Вот и выходит что импорт уже даже выгоднее чем офигевшие украинские производители. Бизнес должен научится работать в условиях реальной конкуренции, а не местного картельного сговора в плане цены.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:43
ЗЫ
И не сотвори себе кумира.
Тут у некоторых из вас экономические суждения более грамотные и зрелые, чем у Устенко или у Милованова.
Но у вас по сравнению с ними есть один большой недостаток.
Вы не были на стажировке в каком-нибудь крутом американском университете, не все из вас могут бегло чирикать и грамотно написать на английском, и у вас нет оснований и наглости приписать себе титул "выпускник Гарварда" или "профессор Питсбургского университета".
Так что попрошу больше тут не ссылаться на этих двух экономических "звёзд".
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:43
Евроотсосиация подействовала наверняка. А чем мы лучше ?
В период 1999—2000 производство помидоров в Болгарии снизилось более, чем в 2 раза до 499 тыс. тонн. В следующие 4 года снизилось еще в 2 раза до 213 тыс. тонн, до 2011 года до 103 тыс тонн. В результате на сегодняшний момент производится в 8 раз меньше томатов, чем производилось в 1989 году. Для стран с хорошими условиями для выращивания овощей и богатыми традициями овощеводства — это полный провал, который не имеет аналога в европейском земледелии. На данный момент, после Болгарии по уровню производства томатов идут только северо-европейские страны, где практически отсутствуют условия для их выращивания. Сейчас Болгария производит в 110 раз меньше томатов, чем Турция, в 14 раз меньше, чем Греция, в 6 раз меньше, чем Румыния, в 8 раз меньше, чем Голландия, в 2 раза меньше, чем Бельгия. Не удивительно, что на болгарском рынке доминируют в основном импортные томаты (по неофициальным данным 80—90%). Более того, импортируются также томаты, используемые для переработки.
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:50
Можете на меня ссылаться, я был на стажировке в частной немецкой компании...
правда с переводчицей...
Кстати прорабатывается вопрос возврата Ющенко на главу НБУ...
Востаннє редагувалось edvardd в Вів 26 лис, 2019 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:52
не нагнетайте х ,у й. ню ,ежедневно на протяжении периода прихода к власти бени , вижу ежедневно 10-15 автобусов с титушками едущими на Днепр со стороны Запорожья
Вопрос, зачем ?, кто оплатил автобусы и напожрать , начисляеться ли зарплата по основному месту работы у бени? КУДА смотрит ПРОФСОЮЗ , полиция , налоговая, СБУ?
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:53
andrein
Так евроотсоциация оказывается это голод и без помидоров???
Ты может писал это на какой-нибудь пида-рашкинский форум и ошибся адресом?!
Додано: Вів 26 лис, 2019 21:02
А в Запорожье кто банкует? Не Беня ли на своих ферросплавных заводах? И куда все эти ежедневные титушки "на Днепр" едут? К Бене в гости или как? Похоже и сами не поняли, какую х..ню написали! У Бени на кону стоит такой куш, что ему по фиг на эти текущие миллионы гривен! Ему целая страна падает в руки, и её он продаст по максимальной цене. Уже вон и Путину цену огласил - 100 миллиардов долларов. И не надо даже войны. Достаточно просто продать территорию. Вместе с крепостными!
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