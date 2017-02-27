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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2814281528162817>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 373
Не нижче 24.50
55%
204
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:02

"хороший" недельный топ ответов получился, моге быть упоминания и ссылки на беню запретить, то ещё куда похлеще сволочь...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:26

  Автор77 написав:Устенко по моему толковый мужик.


Он экономист никакой. Ноль. Конъюнктурщик и подстилка под работодателем.
В свое время, благодаря хорошему знанию английского языка, его взяли на годовую программу стажировки в США, там по воле жребия попал в Гарвард на research program, писал кукую-то paper и послушал некоторые лекции. Пытался стопорнуться в Америке аналитиком, но после испытательного срока его выперли как бесперспективного. Но пишет "закончил Гарвардский университет" … :shock: Милованов номер два. Только Милованов приписал себе звание "профессоров Питсбургского университета". Курвам на смех. И не подумайте ничего плохого про американские университеты. Там такому непотрибу и таким невигласам профессорские звания не присваивают. Чтобы стать профессором там надо 20 лет пахать и много читать. А Милованов с гордостью на камеры говорит, что за последние 10 лет не прочитал ни одной книги и пользы в чтении не видит … Как Мао, который говорил, что много будешь читать - императором не станешь ...
И достаточно вспомнить Устенко времен Януковича. Он нам тогда постоянно говорил, что проффесор Янукович и хозяйственник Азаров это экономические гении, при нем Украина становится экономическим тигром, курс по 8 наше всё, без России мы погибнем, а украинская мова это пережиток прошлого …
А сейчас их обоих подобрали и вытянули из г. экономические зелёные невигласы … Думают, раз такая американская "профессура", так это им прибавляет …
Не прибавит ничего.
Только навредит.
Но Зелёный сам скоро это поймет и выгонит обоих нах.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:28

  zzzzzz написав:Я немного шокирован ))

Звоните Баканову по поводу этого чёрта
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:33

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Если курс будет и дальше укрепляться, я посмотрю как они там будут рассчитываться по кредитам и выполнять социалку в следующем году.

Ну так рассчитываться по кредитам будет проще, надо будет найти в бюджете меньше гривен, да и бакса наскупают столько, что сами сможем кредитовать МВФ. Укрепление гривны при приходе нормального (не идеального, но довольно неплохого) правительства было неизбежным, о чем я говорил уже давно. Вызывают улыбку согнанные металлурги, Ахметова жаба давит что меньше сможет оставлять в оффшорах и больше придется заводить в Украину и сверхприбыль уже станет по-меньше.

Это все блеф. Уже АТБ начинает польскую продукцию во всю продавать. Дальнейшее укрепление вытеснит украинского производителя с полок.

Украинского производителя с полок вытеснит жадность украинского производителя. Доллар растет - цены поднимаем. Доллар падает - цены снова поднимаем. Вот и выходит что импорт уже даже выгоднее чем офигевшие украинские производители. Бизнес должен научится работать в условиях реальной конкуренции, а не местного картельного сговора в плане цены.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:43

ЗЫ
И не сотвори себе кумира.
Тут у некоторых из вас экономические суждения более грамотные и зрелые, чем у Устенко или у Милованова.
Но у вас по сравнению с ними есть один большой недостаток.
Вы не были на стажировке в каком-нибудь крутом американском университете, не все из вас могут бегло чирикать и грамотно написать на английском, и у вас нет оснований и наглости приписать себе титул "выпускник Гарварда" или "профессор Питсбургского университета".
Так что попрошу больше тут не ссылаться на этих двух экономических "звёзд". :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:43

Евроотсосиация подействовала наверняка. :) А чем мы лучше ?

В период 1999—2000 производство помидоров в Болгарии снизилось более, чем в 2 раза до 499 тыс. тонн. В следующие 4 года снизилось еще в 2 раза до 213 тыс. тонн, до 2011 года до 103 тыс тонн. В результате на сегодняшний момент производится в 8 раз меньше томатов, чем производилось в 1989 году. Для стран с хорошими условиями для выращивания овощей и богатыми традициями овощеводства — это полный провал, который не имеет аналога в европейском земледелии. На данный момент, после Болгарии по уровню производства томатов идут только северо-европейские страны, где практически отсутствуют условия для их выращивания. Сейчас Болгария производит в 110 раз меньше томатов, чем Турция, в 14 раз меньше, чем Греция, в 6 раз меньше, чем Румыния, в 8 раз меньше, чем Голландия, в 2 раза меньше, чем Бельгия. Не удивительно, что на болгарском рынке доминируют в основном импортные томаты (по неофициальным данным 80—90%). Более того, импортируются также томаты, используемые для переработки.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:50

  Libo написав:ЗЫ
И не сотвори себе кумира.
Тут у некоторых из вас экономические суждения более грамотные и зрелые, чем у Устенко или у Милованова.
Но у вас по сравнению с ними есть один большой недостаток.
Вы не были на стажировке в каком-нибудь крутом американском университете, не все из вас могут бегло чирикать и грамотно написать на английском, и у вас нет оснований и наглости приписать себе титул "выпускник Гарварда" или "профессор Питсбургского университета".
Так что попрошу больше тут не ссылаться на этих двух экономических "звёзд". :oops:

Можете на меня ссылаться, я был на стажировке в частной немецкой компании...
правда с переводчицей... :oops:

Кстати прорабатывается вопрос возврата Ющенко на главу НБУ...
Востаннє редагувалось edvardd в Вів 26 лис, 2019 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:52

  yuri_m написав:
  katso написав:Кому, рабочим специальностям которых сейчас в Украине на каждом углу с руками-ногами отрывают, бояться сокращений? Это ж не офисный планктон.

Не, ну если квалифицированный литейщик или технолог перейдет работать грузчиком или землекопом, то конечно безработица ему не грозит. Вот только зарплата будет в 5-10 раз меньше! Но это же всё фигня, правда? Рабочие же специальности с руками отрывают. :mrgreen:

  katso написав:Есть еще вариант - никаких сокращений не предвидится, результат будет только в том что владелец чуть уменьшит жирка и не поменяет GL на новый в этом году, все работники это понимают и поэтому на митинг приехали единицы за гречку, остальные радуются увеличению зарплаты в долл эквиваленте, планируют Турцию, Египет и т.п.

Тогда ловите факты! На "Криворожстали" уже с начала октября идут сокращения и перевод на более низкооплачиваемую работу. Тех, кто непосредственно причастен к выпуску металла, пока не трогают. Но всех остальных уже кроят через понижения в должностях и переводах на сокращенную неделю. Так это забугорный инвестор до такого уже дошел, а его не упрекнешь в желании поменять очередную машину. Про наших местных можно и не говорить - там еще с лета вовсю режут ставки и коэффициенты! Если меткомбинат один на весь город, то куда потом пойдут рабочие, если закроют производство? Поэтому матюкаются рабочие, но держатся и за такие места. А то Турцию тут вспомнили, Египет... Меньше телевизор смотрите!

не нагнетайте х ,у й. ню ,ежедневно на протяжении периода прихода к власти бени , вижу ежедневно 10-15 автобусов с титушками едущими на Днепр со стороны Запорожья
Вопрос, зачем ?, кто оплатил автобусы и напожрать , начисляеться ли зарплата по основному месту работы у бени? КУДА смотрит ПРОФСОЮЗ , полиция , налоговая, СБУ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:53

andrein

Так евроотсоциация оказывается это голод и без помидоров???
Ты может писал это на какой-нибудь пида-рашкинский форум и ошибся адресом?!
:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:02

  Vadim V написав:не нагнетайте х ,у й. ню ,ежедневно на протяжении периода прихода к власти бени , вижу ежедневно 10-15 автобусов с титушками едущими на Днепр со стороны Запорожья
Вопрос, зачем ?, кто оплатил автобусы и напожрать , начисляеться ли зарплата по основному месту работы у бени? КУДА смотрит ПРОФСОЮЗ , полиция , налоговая, СБУ?

А в Запорожье кто банкует? Не Беня ли на своих ферросплавных заводах? И куда все эти ежедневные титушки "на Днепр" едут? К Бене в гости или как? Похоже и сами не поняли, какую х..ню написали! У Бени на кону стоит такой куш, что ему по фиг на эти текущие миллионы гривен! Ему целая страна падает в руки, и её он продаст по максимальной цене. Уже вон и Путину цену огласил - 100 миллиардов долларов. И не надо даже войны. Достаточно просто продать территорию. Вместе с крепостными!
yuri_m
 
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