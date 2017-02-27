Додано: Вів 26 лис, 2019 20:26

Автор77 написав: Устенко по моему толковый мужик.

Устенко по моему толковый мужик.

Он экономист никакой. Ноль. Конъюнктурщик и подстилка под работодателем.В свое время, благодаря хорошему знанию английского языка, его взяли на годовую программу стажировки в США, там по воле жребия попал в Гарвард на research program, писал кукую-то paper и послушал некоторые лекции. Пытался стопорнуться в Америке аналитиком, но после испытательного срока его выперли как бесперспективного. Но пишет "закончил Гарвардский университет" …Милованов номер два. Только Милованов приписал себе звание "профессоров Питсбургского университета". Курвам на смех. И не подумайте ничего плохого про американские университеты. Там такому непотрибу и таким невигласам профессорские звания не присваивают. Чтобы стать профессором там надо 20 лет пахать и много читать. А Милованов с гордостью на камеры говорит, что за последние 10 лет не прочитал ни одной книги и пользы в чтении не видит … Как Мао, который говорил, что много будешь читать - императором не станешь ...И достаточно вспомнить Устенко времен Януковича. Он нам тогда постоянно говорил, что проффесор Янукович и хозяйственник Азаров это экономические гении, при нем Украина становится экономическим тигром, курс по 8 наше всё, без России мы погибнем, а украинская мова это пережиток прошлого …А сейчас их обоих подобрали и вытянули из г. экономические зелёные невигласы … Думают, раз такая американская "профессура", так это им прибавляет …Не прибавит ничего.Только навредит.Но Зелёный сам скоро это поймет и выгонит обоих нах.