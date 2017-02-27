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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2815281628172818>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 373
Не нижче 24.50
55%
204
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:04

  edvardd написав:Кстати прорабатывается вопрос возврата Ющенко на главу НБУ...

Да этой байке - 100 лет в обед.
Как и вашим срокам кризиса в 2018 году.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:06

  edvardd написав:Можете на меня ссылаться, я был на стажировке в частной немецкой компании...
правда с переводчицей... :oops:


Мы эти ваши стажировки с переводчицами и ассистентками знаем … Месяц там еду и шампанское только в номер, и за этот месяц даже трусы там не одеваете ... Не получается … :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:09

Буквально полчаса назад тестю звонили и предлагали "подзаработать" - на платный митинг зазывали завтра на Банковую. НБУ "кошмарить". 400 грн. такса.
:)

Казалось бы - причем тут Беня и валютный рынок в контексте? ;)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:32

  andrein написав:Евроотсосиация подействовала наверняка. :) А чем мы лучше ?

В период 1999—2000 производство помидоров в Болгарии снизилось более, чем в 2 раза до 499 тыс. тонн. В следующие 4 года снизилось еще в 2 раза до 213 тыс. тонн, до 2011 года до 103 тыс тонн. В результате на сегодняшний момент производится в 8 раз меньше томатов, чем производилось в 1989 году. Для стран с хорошими условиями для выращивания овощей и богатыми традициями овощеводства — это полный провал, который не имеет аналога в европейском земледелии. На данный момент, после Болгарии по уровню производства томатов идут только северо-европейские страны, где практически отсутствуют условия для их выращивания. Сейчас Болгария производит в 110 раз меньше томатов, чем Турция, в 14 раз меньше, чем Греция, в 6 раз меньше, чем Румыния, в 8 раз меньше, чем Голландия, в 2 раза меньше, чем Бельгия. Не удивительно, что на болгарском рынке доминируют в основном импортные томаты (по неофициальным данным 80—90%). Более того, импортируются также томаты, используемые для переработки.

Мы точно не хуже.
Побъём все рекорды Болгарии :)
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:34

  yuri_m написав:
  Vadim V написав:не нагнетайте х ,у й. ню ,ежедневно на протяжении периода прихода к власти бени , вижу ежедневно 10-15 автобусов с титушками едущими на Днепр со стороны Запорожья
Вопрос, зачем ?, кто оплатил автобусы и напожрать , начисляеться ли зарплата по основному месту работы у бени? КУДА смотрит ПРОФСОЮЗ , полиция , налоговая, СБУ?

А в Запорожье кто банкует? Не Беня ли на своих ферросплавных заводах? И куда все эти ежедневные титушки "на Днепр" едут? К Бене в гости или как? Похоже и сами не поняли, какую х..ню написали! У Бени на кону стоит такой куш, что ему по фиг на эти текущие миллионы гривен! Ему целая страна падает в руки, и её он продаст по максимальной цене. Уже вон и Путину цену огласил - 100 миллиардов долларов. И не надо даже войны. Достаточно просто продать территорию. Вместе с крепостными!

Запорожье захватил Ахметов после сдачи ОРДЛО.
Впринципе как и всю Украину
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 26 лис, 2019 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:38

  Dimar написав:Буквально полчаса назад тестю звонили и предлагали "подзаработать" - на платный митинг зазывали завтра на Банковую. НБУ "кошмарить". 400 грн. такса.
:)

Казалось бы - причем тут Беня и валютный рынок в контексте? ;)

А и вправду, при чем тут Беня, если "кошмарить" НБУ идут рабочие Ахметова, чтобы тот и дальше получал сверхприбыли от высокого курса? :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:59

  yuri_m написав:
  Vadim V написав:не нагнетайте х ,у й. ню ,ежедневно на протяжении периода прихода к власти бени , вижу ежедневно 10-15 автобусов с титушками едущими на Днепр со стороны Запорожья
Вопрос, зачем ?, кто оплатил автобусы и напожрать , начисляеться ли зарплата по основному месту работы у бени? КУДА смотрит ПРОФСОЮЗ , полиция , налоговая, СБУ?

А в Запорожье кто банкует? Не Беня ли на своих ферросплавных заводах? И куда все эти ежедневные титушки "на Днепр" едут? К Бене в гости или как? Похоже и сами не поняли, какую х..ню написали! У Бени на кону стоит такой куш, что ему по фиг на эти текущие миллионы гривен! Ему целая страна падает в руки, и её он продаст по максимальной цене. Уже вон и Путину цену огласил - 100 миллиардов долларов. И не надо даже войны. Достаточно просто продать территорию. Вместе с крепостными!

Приедь в Днепр , под главный офис ПБ , убедись, перед этим будь на заправке ОККО в пол 8-го утра со стороны Запорожья.
Никополь , Марганец , Орджоникидзе..., ферросплавные заводы бени и его гоки.
Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 26 лис, 2019 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46063 ... nfografika

Держборг України скоротився на мільярд доларів за рахунок зміцнення гривні
В жовтні 2019 року було зафіксовано зменшення сукупного державного і гарантованого державою боргу України, номінованого як в національній так і в іноземній валюті.
Через невелику девальвацію гривні, фактичний стан державного боргу має такий вигляд:
сума в еквіваленті у доларах США зменшилась на 1,35% (у порівняні з вереснем), або на $1,13 млрд – до $81,83 млрд;
сума в еквіваленті в національній валюті зросла на 2,37%, або 47,4 млрд грн – до 2 045,4 млрд грн.
З початку року державний (прямий) і гарантований державою боргу України, номінований в іноземній валюті, зменшився на $2,5 млрд, а номінований в національній валюті зріс на 88,9 млрд грн. При цьому, через значне укріплення національної валюти гривневий еквівалент зменшився на 123 млрд грн, а валютний зріс на $3,5 млрд.
В жовтні витрати державного бюджету з погашення державного боргу склали 21,2 млрд грн, з обслуговування – 7,1 млрд грн.


Если страна летит ракетой и развивается, то это тьфу, а не деньги

Если же страна погрязла в монопольно-олигархо-кланово-потоко-схемовом болоте,

то это очень серьезная сумма ( не говоря уже о стоимости обслуживания,которая зашкаливает),

которая материализуется в основном за небольшими сравнительно количественно исключениями в

хреновые зарплаты, хреновые машины ( не из числа тех,кто в системе конечно),
хреновые квартиры, хреновый отдых и в хреновую экономическую систему и т.п,
и самое главное в хроническое отставание
на 50-100 лет от развитых европейских стран.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 26 лис, 2019 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:09

  Vadim V написав:Приедь в Днепр , под главный офис ПБ , убедись, перед этим будь на заправке ОККО в пол 8-го утра со стороны Запорожья.
Никополь , Марганец , Орджоникидзе..., ферросплавные заводы бени и его гоки.

Ну так а я о чём говорю? Для Бени выбросить несколько миллионов гривен на все эти качели - это раз плюнуть. У него впереди маячит главный приз - страна Украина, которую он продаст с потрохами. А вокруг "Привата" идет обычная возня, типа отвлечение внимания. Дескать мне нужен только этот банк или бабло за него. И пока лохи радостно наблюдают всех этих титушек и хороводы вокруг "Привата", Беня активно готовит страну к финальному аукциону...
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:20

  Автор77 написав:хреновые зарплаты, хреновые машины ( не из числа тех,кто в системе конечно),
хреновые квартиры, хреновый отдых и в хреновую экономическую систему и т.п,
и самое главное в хроническое отставание
на 50-100 лет от развитых европейских стран.


Друг, ты просто мало видел, кругозор как у курицы … :(
У нас много проблем, но не все так безнадежно, и далеко не во всём, и далеко не на 50-100 лет. :?


Libo
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