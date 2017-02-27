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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2019 21:04
edvardd написав:
Кстати прорабатывается вопрос возврата Ющенко на главу НБУ...
Да этой байке - 100 лет в обед.
Как и вашим срокам кризиса в 2018 году.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:06
edvardd написав:
Можете на меня ссылаться, я был на стажировке в частной немецкой компании...
правда с переводчицей...
Мы эти ваши стажировки с переводчицами и ассистентками знаем … Месяц там еду и шампанское только в номер, и за этот месяц даже трусы там не одеваете ... Не получается …
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:09
Буквально полчаса назад тестю звонили и предлагали "подзаработать" - на платный митинг зазывали завтра на Банковую. НБУ "кошмарить". 400 грн. такса.
Казалось бы - причем тут Беня и валютный рынок в контексте?
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:32
andrein написав:
Евроотсосиация подействовала наверняка.
А чем мы лучше ?
В период 1999—2000 производство помидоров в Болгарии снизилось более, чем в 2 раза до 499 тыс. тонн. В следующие 4 года снизилось еще в 2 раза до 213 тыс. тонн, до 2011 года до 103 тыс тонн. В результате на сегодняшний момент производится в 8 раз меньше томатов, чем производилось в 1989 году. Для стран с хорошими условиями для выращивания овощей и богатыми традициями овощеводства — это полный провал, который не имеет аналога в европейском земледелии. На данный момент, после Болгарии по уровню производства томатов идут только северо-европейские страны, где практически отсутствуют условия для их выращивания. Сейчас Болгария производит в 110 раз меньше томатов, чем Турция, в 14 раз меньше, чем Греция, в 6 раз меньше, чем Румыния, в 8 раз меньше, чем Голландия, в 2 раза меньше, чем Бельгия. Не удивительно, что на болгарском рынке доминируют в основном импортные томаты (по неофициальным данным 80—90%). Более того, импортируются также томаты, используемые для переработки.
Мы точно не хуже.
Побъём все рекорды Болгарии
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:34
yuri_m написав: Vadim V написав:
не нагнетайте х ,у й. ню ,ежедневно на протяжении периода прихода к власти бени , вижу ежедневно 10-15 автобусов с титушками едущими на Днепр со стороны Запорожья
Вопрос, зачем ?, кто оплатил автобусы и напожрать , начисляеться ли зарплата по основному месту работы у бени? КУДА смотрит ПРОФСОЮЗ , полиция , налоговая, СБУ?
А в Запорожье кто банкует? Не Беня ли на своих ферросплавных заводах? И куда все эти ежедневные титушки "на Днепр" едут? К Бене в гости или как? Похоже и сами не поняли, какую х..ню написали! У Бени на кону стоит такой куш, что ему по фиг на эти текущие миллионы гривен! Ему целая страна падает в руки, и её он продаст по максимальной цене. Уже вон и Путину цену огласил - 100 миллиардов долларов. И не надо даже войны. Достаточно просто продать территорию. Вместе с крепостными!
Запорожье захватил Ахметов после сдачи ОРДЛО.
Впринципе как и всю Украину
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Вів 26 лис, 2019 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:38
Dimar написав:
Буквально полчаса назад тестю звонили и предлагали "подзаработать" - на платный митинг зазывали завтра на Банковую. НБУ "кошмарить". 400 грн. такса.
Казалось бы - причем тут Беня и валютный рынок в контексте?
А и вправду, при чем тут Беня, если "кошмарить" НБУ идут рабочие Ахметова, чтобы тот и дальше получал сверхприбыли от высокого курса?
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:59
yuri_m написав: Vadim V написав:
не нагнетайте х ,у й. ню ,ежедневно на протяжении периода прихода к власти бени , вижу ежедневно 10-15 автобусов с титушками едущими на Днепр со стороны Запорожья
Вопрос, зачем ?, кто оплатил автобусы и напожрать , начисляеться ли зарплата по основному месту работы у бени? КУДА смотрит ПРОФСОЮЗ , полиция , налоговая, СБУ?
А в Запорожье кто банкует? Не Беня ли на своих ферросплавных заводах? И куда все эти ежедневные титушки "на Днепр" едут? К Бене в гости или как? Похоже и сами не поняли, какую х..ню написали! У Бени на кону стоит такой куш, что ему по фиг на эти текущие миллионы гривен! Ему целая страна падает в руки, и её он продаст по максимальной цене. Уже вон и Путину цену огласил - 100 миллиардов долларов. И не надо даже войны. Достаточно просто продать территорию. Вместе с крепостными!
Приедь в Днепр , под главный офис ПБ , убедись, перед этим будь на заправке ОККО в пол 8-го утра со стороны Запорожья.
Никополь , Марганец , Орджоникидзе..., ферросплавные заводы бени и его гоки.
Востаннє редагувалось Vadim V
в Вів 26 лис, 2019 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 22:01
https://news.finance.ua/ua/news/-/46063 ... nfografika
Держборг України скоротився на мільярд доларів за рахунок зміцнення гривні
В жовтні 2019 року було зафіксовано зменшення сукупного державного і гарантованого державою боргу України, номінованого як в національній так і в іноземній валюті.
Через невелику девальвацію гривні, фактичний стан державного боргу має такий вигляд:
сума в еквіваленті у доларах США зменшилась на 1,35% (у порівняні з вереснем), або на $1,13 млрд – до $81,83 млрд;
сума в еквіваленті в національній валюті зросла на 2,37%, або 47,4 млрд грн – до 2 045,4 млрд грн.
З початку року державний (прямий) і гарантований державою боргу України, номінований в іноземній валюті, зменшився на $2,5 млрд, а номінований в національній валюті зріс на 88,9 млрд грн. При цьому, через значне укріплення національної валюти гривневий еквівалент зменшився на 123 млрд грн, а валютний зріс на $3,5 млрд.
В жовтні витрати державного бюджету з погашення державного боргу склали 21,2 млрд грн, з обслуговування – 7,1 млрд грн.
Если страна летит ракетой и развивается, то это тьфу, а не деньги
Если же страна погрязла в монопольно-олигархо-кланово-потоко-схемовом болоте,
то это очень серьезная сумма ( не говоря уже о стоимости обслуживания,которая зашкаливает),
которая материализуется в основном за небольшими сравнительно количественно исключениями в
хреновые зарплаты, хреновые машины ( не из числа тех,кто в системе конечно),
хреновые квартиры, хреновый отдых и в хреновую экономическую систему и т.п,
и самое главное в хроническое отставание
на 50-100 лет от развитых европейских стран.
Востаннє редагувалось Автор77
в Вів 26 лис, 2019 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 22:09
Vadim V написав:
Приедь в Днепр , под главный офис ПБ , убедись, перед этим будь на заправке ОККО в пол 8-го утра со стороны Запорожья.
Никополь , Марганец , Орджоникидзе..., ферросплавные заводы бени и его гоки.
Ну так а я о чём говорю? Для Бени выбросить несколько миллионов гривен на все эти качели - это раз плюнуть. У него впереди маячит главный приз - страна Украина, которую он продаст с потрохами. А вокруг "Привата" идет обычная возня, типа отвлечение внимания. Дескать мне нужен только этот банк или бабло за него. И пока лохи радостно наблюдают всех этих титушек и хороводы вокруг "Привата", Беня активно готовит страну к финальному аукциону...
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Додано: Вів 26 лис, 2019 22:20
Автор77 написав:
хреновые зарплаты, хреновые машины ( не из числа тех,кто в системе конечно),
хреновые квартиры, хреновый отдых и в хреновую экономическую систему и т.п,
и самое главное в хроническое отставание
на 50-100 лет от развитых европейских стран.
Друг, ты просто мало видел, кругозор как у курицы …
У нас много проблем, но не все так безнадежно, и далеко не во всём, и далеко не на 50-100 лет.
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