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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2816281728182819>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 373
Не нижче 24.50
55%
204
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
15
Нижче 23.00
12%
43
Всього голосів : 373
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:29

Валютный рынок в контексте ДС

Після 9 грудня Моніказеленскі привезе нам капітуляцію. Що запустить цілу чергу подій. Курс вже не буде важливим. Важливо хто буде легітимним представником на міжнародній арені....
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:48

  mephala написав:
  Dimar написав:
  Автор77 написав:ни одна страна не подписывала такое фуфло, ни одна,были в мировой истории варранты с конечным плюсом в 1-3 млрд.дол. (Аргентина и т.п.), но чтобы 40-80 млрд.дол. - такого фуфла от Яресько ни одна страна не подписала

Кто согласен - оценивайте,плиз.

Это ложь от начала и до конца.
Вам же говорили - соблюдайте информационную гигиену и не берите в рот каку (зачеркнуто) не смотрите всяких дубинских. Это плохо влияет на восприятие информации.

Вот статья, в которой объективно описывается в какой ситуации была Украина в то время, как шли переговоры, чего хотели кредиторы, и что в результате достигли. В том числе есть и некоторые оценочные расчеты.
https://focus.ua/economics/440090-ne_tak_bystro

В частности, маленькая цитата:
Предложив инвесторам варранты, мы не были первопроходцами. Подобные инструменты использовали в Аргентине и Греции, но в обоих случаях сроки действия были длиннее (30 и 27 лет соответственно) из-за больших объёмов списания. Мы же добились лучших условий — срок действия 20 лет и триггер роста на уровне 3%, тогда как в случае Греции этот ориентир составлял 2%.

що саме цікаве - всі кажуть що ми заплатимо по VRI
але ніхто не рахує скільки втратили кредитори.
для прикладу.
нам списали 3,2 лярди. але якщо уявити що нам їх не списали а сказали що повернете в 2040 році з відсотками то це буде складати 17 лярдів.
а ось те що кредитори повернуть собі ці 17 лярдів не факт.
я прикидував - вони їх собі повернуть якщо Україна щороку буде зростати на 4,2%

а ще було ж відтермінування погашення головного боргу по бондам що також рахували. і ці встрати кредиторів також ніхто не рахує.

зате закладають щорічне зростання економіки на 7% і рахують шалені виплати по VRI

А ещё никто не считает, что это за деньги и откуда эти кредиторы взялись. А дело в том, что это кредиторы Януковича по валютным облигам под 7-8%, через которых мылось бабло "семьи"
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:48

  Libo написав:
  edvardd написав:Можете на меня ссылаться, я был на стажировке в частной немецкой компании...
правда с переводчицей... :oops:


Мы эти ваши стажировки с переводчицами и ассистентками знаем … Месяц там еду и шампанское только в номер, и за этот месяц даже трусы там не одеваете ... Не получается … :oops:

да ладно, она одна на 4х была, и мне не до неё было, я с недолеченным крупозным воспалением лёгких летал...давно дело было в 2000 году, Ющенко мне коммандировку подписывал...

кстати таких золотых ложек племени навахо в коллекции нет?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:51

  edvardd написав:
  Libo написав:
Мы эти ваши стажировки с переводчицами и ассистентками знаем … Месяц там еду и шампанское только в номер, и за этот месяц даже трусы там не одеваете ... Не получается … :oops:

да ладно, она одна на 4х была, и мне не до неё было, я с недолеченным крупозным воспалением лёгких летал...давно дело было в 2000 году, Ющенко мне коммандировку подписывал...


Значит пил там беспробудно. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:52

Сегодня ПДВ налили на 1,190 млрд.
С начала месяца 6,250 млрд.

Осталось 3 рабочих дня до конца месяца. Надо по 2-2,5 млрд лить в день.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:55

  edvardd написав:
  Libo написав:
  edvardd написав:Можете на меня ссылаться, я был на стажировке в частной немецкой компании...
правда с переводчицей... :oops:


Мы эти ваши стажировки с переводчицами и ассистентками знаем … Месяц там еду и шампанское только в номер, и за этот месяц даже трусы там не одеваете ... Не получается … :oops:

да ладно, она одна на 4х была, и мне не до неё было, я с недолеченным крупозным воспалением лёгких летал...давно дело было в 2000 году, Ющенко мне коммандировку подписывал...

кстати таких золотых ложек племени навахо в коллекции нет?
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Ложки зачётные … :!:
Одна серебряная такая была, но уже давно не могу найти.
Это позолоченные?
По чем такие сейчас? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 23:02

edvardd
Надо хавать золотыми или позолоченными ложками.
В организме человека недостаточно золота. Надо подпитывать его микрочастицами. В Японии даже есть специальные блюда с золотой микрофольгой. Так и хаваешь его вовнутрь.
8)
Всех золотом не прокормишь, но золотой миллиард, в т.ч. укропы, должны им питаться. По крайней мере позолоченная ложка должна быть у каждого. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 23:06

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 23:10

Ложки класс! Не знал, что и у Навахо свастика была в ходу, думал только у индо-ариев...
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 23:22

ЗЫ Про золото ..
А вот в Украине мне один медик рассказал другую точку зрения.
Золото негативно действует на передок и потенцию.
Отсюда у укропов традиция - готовясь ко сну, обязательно сними обручальное кольцо. Никакого секса с кольцом на руке. Про цепочку на шее не упоминается.
Я как-то негатив золота не замечал. Особенно, если девушка была секси и с бл*дской искоркой в глазах. :oops: :lol:
Libo
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