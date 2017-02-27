Автор77 написав:ни одна страна не подписывала такое фуфло, ни одна,были в мировой истории варранты с конечным плюсом в 1-3 млрд.дол. (Аргентина и т.п.), но чтобы 40-80 млрд.дол. - такого фуфла от Яресько ни одна страна не подписала
Кто согласен - оценивайте,плиз.
Это ложь от начала и до конца. Вам же говорили - соблюдайте информационную гигиену и не берите в рот каку (зачеркнуто) не смотрите всяких дубинских. Это плохо влияет на восприятие информации.
Вот статья, в которой объективно описывается в какой ситуации была Украина в то время, как шли переговоры, чего хотели кредиторы, и что в результате достигли. В том числе есть и некоторые оценочные расчеты. https://focus.ua/economics/440090-ne_tak_bystro
В частности, маленькая цитата:
Предложив инвесторам варранты, мы не были первопроходцами. Подобные инструменты использовали в Аргентине и Греции, но в обоих случаях сроки действия были длиннее (30 и 27 лет соответственно) из-за больших объёмов списания. Мы же добились лучших условий — срок действия 20 лет и триггер роста на уровне 3%, тогда как в случае Греции этот ориентир составлял 2%.
що саме цікаве - всі кажуть що ми заплатимо по VRI але ніхто не рахує скільки втратили кредитори. для прикладу. нам списали 3,2 лярди. але якщо уявити що нам їх не списали а сказали що повернете в 2040 році з відсотками то це буде складати 17 лярдів. а ось те що кредитори повернуть собі ці 17 лярдів не факт. я прикидував - вони їх собі повернуть якщо Україна щороку буде зростати на 4,2%
а ще було ж відтермінування погашення головного боргу по бондам що також рахували. і ці встрати кредиторів також ніхто не рахує.
зате закладають щорічне зростання економіки на 7% і рахують шалені виплати по VRI
А ещё никто не считает, что это за деньги и откуда эти кредиторы взялись. А дело в том, что это кредиторы Януковича по валютным облигам под 7-8%, через которых мылось бабло "семьи"
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
edvardd Надо хавать золотыми или позолоченными ложками. В организме человека недостаточно золота. Надо подпитывать его микрочастицами. В Японии даже есть специальные блюда с золотой микрофольгой. Так и хаваешь его вовнутрь.
Всех золотом не прокормишь, но золотой миллиард, в т.ч. укропы, должны им питаться. По крайней мере позолоченная ложка должна быть у каждого.
ЗЫ Про золото .. А вот в Украине мне один медик рассказал другую точку зрения. Золото негативно действует на передок и потенцию. Отсюда у укропов традиция - готовясь ко сну, обязательно сними обручальное кольцо. Никакого секса с кольцом на руке. Про цепочку на шее не упоминается. Я как-то негатив золота не замечал. Особенно, если девушка была секси и с бл*дской искоркой в глазах.