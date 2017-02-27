Libo написав:ЗЫ Про золото .. А вот в Украине мне один медик рассказал другую точку зрения. Золото негативно действует на передок и потенцию. Отсюда у укропов традиция - готовясь ко сну, обязательно сними обручальное кольцо. Никакого секса с кольцом на руке. Про цепочку на шее не упоминается. Я как-то негатив золота не замечал. Особенно, если девушка была секси и с бл*дской искоркой в глазах.
В изречении Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) содержится запрет на ношение золота мужчинам, в то же время женщинам это дозволяется. http://islam.ru/content/nauka/31904
Libo написав:ЗЫ Про золото .. А вот в Украине мне один медик рассказал другую точку зрения. Золото негативно действует на передок и потенцию.
Специально посмотрел справочник Витамины и минеральные вещества. Полный справочник для врачей - по золоту полная фигня, микроэлемент индифферентен и мало значим для организма, даже по значимости молибдена для человека большая статья, а золото наверное только для морального удовлетворения. В отличие от серебра кстати, которое имеет кстати достаточное воздействие на организм как бактерицидное средство.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.