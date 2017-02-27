Libo написав:ЗЫ Про золото .. А вот в Украине мне один медик рассказал другую точку зрения. Золото негативно действует на передок и потенцию.
Специально посмотрел справочник Витамины и минеральные вещества. Полный справочник для врачей - по золоту полная фигня, микроэлемент индифферентен и мало значим для организма, даже по значимости молибдена для человека большая статья, а золото наверное только для морального удовлетворения. В отличие от серебра кстати, которое имеет кстати достаточное воздействие на организм как бактерицидное средство.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Автор77 написав:хреновые зарплаты, хреновые машины ( не из числа тех,кто в системе конечно), хреновые квартиры, хреновый отдых и в хреновую экономическую систему и т.п, и самое главное в хроническое отставание на 50-100 лет от развитых европейских стран.
Чому Ви, такий розумний, до цих пір ще не європейській країні, а сидите у цьому всьому хреновому і ще й лопатою лайно постійно підкидаєте на вентилятор? Це так добре оплачується, що і не потрібні оці розвинуто-щасливі європейські країни і видається, що таки можна не гірше ніж там і тут перебувати? Га?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.