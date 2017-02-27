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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2816281728182819

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 374
Не нижче 24.50
55%
204
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
17
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
11%
43
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 23:40

  Libo написав:ЗЫ Про золото ..
А вот в Украине мне один медик рассказал другую точку зрения.
Золото негативно действует на передок и потенцию.


Специально посмотрел справочник Витамины и минеральные вещества. Полный справочник для врачей - по золоту полная фигня, микроэлемент индифферентен и мало значим для организма, даже по значимости молибдена для человека большая статья, а золото наверное только для морального удовлетворения.
В отличие от серебра кстати, которое имеет кстати достаточное воздействие на организм как бактерицидное средство.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Вызывают улыбку согнанные металлурги, Ахметова жаба давит что меньше сможет оставлять в оффшорах и больше придется заводить в Украину и сверхприбыль уже станет по-меньше.

Согнал Коломойский металургов с феросплавных заводов, а жаба давит Ахметова!
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:А и вправду, при чем тут Беня, если "кошмарить" НБУ идут рабочие Ахметова, чтобы тот и дальше получал сверхприбыли от высокого курса? :)

Ты хотя бы своё любимое издание читал, а то выглядишь просто смешно:
Поменять власть в НБУ. Почему рабочие Коломойского штурмуют Нацбанк
https://strana.ua/articles/analysis/235689-kto-rezhissiruet-protesty-u-sten-nbu-v-kieve-i-chem-oni-mohut-zakonchitsja.html
НБУ не парится по поводу протестов с участием рабочих Игоря Коломойского
http://www.ukrrudprom.com/news/NBU_ne_paritsya_po_povodu_protestov_s_uchastiem_rabochih_Igorya_.html
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 06:28

  Libo написав:andrein

Так евроотсоциация оказывается это голод и без помидоров???
Ты может писал это на какой-нибудь пида-рашкинский форум и ошибся адресом?!
:roll: :roll: :roll:

Да Вы не нервничайте так гражданин. Мне как и всем нравится покупать помидоры по итальянским ценам. Мы что хуже итальянцев что ли ? Через пару лет и ложки золотые купим. :)
Востаннє редагувалось andrein в Сер 27 лис, 2019 06:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 06:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:хреновые зарплаты, хреновые машины ( не из числа тех,кто в системе конечно),
хреновые квартиры, хреновый отдых и в хреновую экономическую систему и т.п,
и самое главное в хроническое отставание
на 50-100 лет от развитых европейских стран.

Чому Ви, такий розумний, до цих пір ще не європейській країні, а сидите у цьому всьому хреновому і ще й лопатою лайно постійно підкидаєте на вентилятор? Це так добре оплачується, що і не потрібні оці розвинуто-щасливі європейські країни і видається, що таки можна не гірше ніж там і тут перебувати? Га? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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