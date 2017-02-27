Ты хотя бы своё любимое издание читал, а то выглядишь просто смешно:
Поменять власть в НБУ. Почему рабочие Коломойского штурмуют Нацбанк
НБУ не парится по поводу протестов с участием рабочих Игоря Коломойского
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лис, 2019 00:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ты хотя бы своё любимое издание читал, а то выглядишь просто смешно:
Поменять власть в НБУ. Почему рабочие Коломойского штурмуют Нацбанк
НБУ не парится по поводу протестов с участием рабочих Игоря Коломойского
Додано: Сер 27 лис, 2019 06:28
Да Вы не нервничайте так гражданин. Мне как и всем нравится покупать помидоры по итальянским ценам. Мы что хуже итальянцев что ли ? Через пару лет и ложки золотые купим.
Востаннє редагувалось andrein в Сер 27 лис, 2019 06:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 лис, 2019 06:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чому Ви, такий розумний, до цих пір ще не європейській країні, а сидите у цьому всьому хреновому і ще й лопатою лайно постійно підкидаєте на вентилятор? Це так добре оплачується, що і не потрібні оці розвинуто-щасливі європейські країни і видається, що таки можна не гірше ніж там і тут перебувати? Га?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 27 лис, 2019 08:29
хорошо наторговали
Національний банк України в результаті зміцнення гривні до іноземних валют за період січня-вересня 2019 року на 13% отримав збитку на 12,3 млрд грн.
У проміжній скороченій консолідованій фінансовій звітності регулятора за 9 місяців зазначається, що збиток включає нереалізовані витрати від переоцінки фінансових інструментів в іноземній валюті та монетарному золоті в сумі 42,4 млрд грн, що буде компенсований відповідним резервом переоцінки, який становить 80,4 млрд грн.
У результаті станом на кінець вересня 2019 року прибуток до розподілу становить близько 30 млрд грн. Водночас Законом про Державний бюджет України на 2020 рік передбачено перерахування Національним банком коштів до Державного бюджету України у сумі 40,7 млрд грн.
Додано: Сер 27 лис, 2019 08:41
Тільки чомусь сусідня Румунія ще й північніша виробляє в 6 разів більше!
Ключове слово - коррупція. А не євроасоціація. Рентабельність у Болгаріі менша через це. Румуни навіть далі просунулись.
От і в нас корупційна складова поки що велика!
А как там в Крьіму, Андрюша?
Усьо ростьйот? В цене?
Додано: Сер 27 лис, 2019 09:02
Как часто бывает в подобных случаях, скоро должны появится конкурирующие митинги, к примеру, торгашей секонхендом "з европи", барыг, торгующих бу автохламом и т.д., с лозунгами типа: "Одобряем политику НБУ!", "дешевым тряпкам - дешевый бакс"
Додано: Сер 27 лис, 2019 09:19
Минулого року було:"Водночас коливання валютних курсів має вплив на результати діяльності Національного банку – у 2018 році результат від валютної переоцінки уперше з 2013 року став негативним та становить 2,2 млрд грн. Це пов’язано зі зміцненням курсу гривні до іноземних валют."
Враховуючи всі інші фактори бюджет 2020 буде далеко не бюджетом розвитку. Будемо затягувати паски по витратах, а нам потрібно рости по ВВП на 4-5% в рік.
Ф 23,90/24,05
І ще важливо. У нас зараз перехідний період. Відбувається децентралізація. Створюються ОТГ. Так от, у всіх ОТГ брак кваліфікованих кадрів які вміють освоювати гроші. Наголошую, освоювати а не красти. А враховуючи ситуацію із бюджетом таке враження, що на регіони не будуть додавати коштів, затримуючи їх, так як відбувається зараз. Ходять чутки, що у Франківську вже зараз не має коштів щоб виплатити зарплату працівникам певних галузей (це тільки слухи). Все це теж може негативно вплинути на економічний ріст. Таке враження, що вони свідомо йдуть на те, що латаючи одну дірку створюють іншу яку потім прийдеться закривати таким же ж методом.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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