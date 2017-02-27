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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2816281728182819

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 376
Не нижче 24.50
54%
204
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Вызывают улыбку согнанные металлурги, Ахметова жаба давит что меньше сможет оставлять в оффшорах и больше придется заводить в Украину и сверхприбыль уже станет по-меньше.

Согнал Коломойский металургов с феросплавных заводов, а жаба давит Ахметова!
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:А и вправду, при чем тут Беня, если "кошмарить" НБУ идут рабочие Ахметова, чтобы тот и дальше получал сверхприбыли от высокого курса? :)

Ты хотя бы своё любимое издание читал, а то выглядишь просто смешно:
Поменять власть в НБУ. Почему рабочие Коломойского штурмуют Нацбанк
https://strana.ua/articles/analysis/235689-kto-rezhissiruet-protesty-u-sten-nbu-v-kieve-i-chem-oni-mohut-zakonchitsja.html
НБУ не парится по поводу протестов с участием рабочих Игоря Коломойского
http://www.ukrrudprom.com/news/NBU_ne_paritsya_po_povodu_protestov_s_uchastiem_rabochih_Igorya_.html
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 06:28

  Libo написав:andrein

Так евроотсоциация оказывается это голод и без помидоров???
Ты может писал это на какой-нибудь пида-рашкинский форум и ошибся адресом?!
:roll: :roll: :roll:

Да Вы не нервничайте так гражданин. Мне как и всем нравится покупать помидоры по итальянским ценам. Мы что хуже итальянцев что ли ? Через пару лет и ложки золотые купим. :)
Востаннє редагувалось andrein в Сер 27 лис, 2019 06:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 06:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:хреновые зарплаты, хреновые машины ( не из числа тех,кто в системе конечно),
хреновые квартиры, хреновый отдых и в хреновую экономическую систему и т.п,
и самое главное в хроническое отставание
на 50-100 лет от развитых европейских стран.

Чому Ви, такий розумний, до цих пір ще не європейській країні, а сидите у цьому всьому хреновому і ще й лопатою лайно постійно підкидаєте на вентилятор? Це так добре оплачується, що і не потрібні оці розвинуто-щасливі європейські країни і видається, що таки можна не гірше ніж там і тут перебувати? Га? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 08:29

хорошо наторговали

Національний банк України в результаті зміцнення гривні до іноземних валют за період січня-вересня 2019 року на 13% отримав збитку на 12,3 млрд грн.
У проміжній скороченій консолідованій фінансовій звітності регулятора за 9 місяців зазначається, що збиток включає нереалізовані витрати від переоцінки фінансових інструментів в іноземній валюті та монетарному золоті в сумі 42,4 млрд грн, що буде компенсований відповідним резервом переоцінки, який становить 80,4 млрд грн.
У результаті станом на кінець вересня 2019 року прибуток до розподілу становить близько 30 млрд грн. Водночас Законом про Державний бюджет України на 2020 рік передбачено перерахування Національним банком коштів до Державного бюджету України у сумі 40,7 млрд грн.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 08:41

  Вкладчик1234 написав:
  andrein написав:Евроотсосиация подействовала наверняка. :) А чем мы лучше ?

В период 1999—2000 производство помидоров в Болгарии снизилось более, чем в 2 раза до 499 тыс. тонн. В следующие 4 года снизилось еще в 2 раза до 213 тыс. тонн, до 2011 года до 103 тыс тонн. В результате на сегодняшний момент производится в 8 раз меньше томатов, чем производилось в 1989 году. Для стран с хорошими условиями для выращивания овощей и богатыми традициями овощеводства — это полный провал, который не имеет аналога в европейском земледелии. На данный момент, после Болгарии по уровню производства томатов идут только северо-европейские страны, где практически отсутствуют условия для их выращивания. Сейчас Болгария производит в 110 раз меньше томатов, чем Турция, в 14 раз меньше, чем Греция, в 6 раз меньше, чем Румыния, в 8 раз меньше, чем Голландия, в 2 раза меньше, чем Бельгия. Не удивительно, что на болгарском рынке доминируют в основном импортные томаты (по неофициальным данным 80—90%). Более того, импортируются также томаты, используемые для переработки.

Мы точно не хуже.
Побъём все рекорды Болгарии :)

Тільки чомусь сусідня Румунія ще й північніша виробляє в 6 разів більше!
Ключове слово - коррупція. А не євроасоціація. Рентабельність у Болгаріі менша через це. Румуни навіть далі просунулись.
От і в нас корупційна складова поки що велика!
А как там в Крьіму, Андрюша?
Усьо ростьйот? В цене?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:02

  komp написав:
  Alex2006 написав:Вызывают улыбку согнанные металлурги, Ахметова жаба давит что меньше сможет оставлять в оффшорах и больше придется заводить в Украину и сверхприбыль уже станет по-меньше.

Согнал Коломойский металургов с феросплавных заводов, а жаба давит Ахметова!

Как часто бывает в подобных случаях, скоро должны появится конкурирующие митинги, к примеру, торгашей секонхендом "з европи", барыг, торгующих бу автохламом и т.д., с лозунгами типа: "Одобряем политику НБУ!", "дешевым тряпкам - дешевый бакс"
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:19

  edvardd написав:Національний банк України в результаті зміцнення гривні до іноземних валют за період січня-вересня 2019 року на 13% отримав збитку на 12,3 млрд грн.
У проміжній скороченій консолідованій фінансовій звітності регулятора за 9 місяців зазначається, що збиток включає нереалізовані витрати від переоцінки фінансових інструментів в іноземній валюті та монетарному золоті в сумі 42,4 млрд грн, що буде компенсований відповідним резервом переоцінки, який становить 80,4 млрд грн.
У результаті станом на кінець вересня 2019 року прибуток до розподілу становить близько 30 млрд грн. Водночас Законом про Державний бюджет України на 2020 рік передбачено перерахування Національним банком коштів до Державного бюджету України у сумі 40,7 млрд грн.

Минулого року було:"Водночас коливання валютних курсів має вплив на результати діяльності Національного банку – у 2018 році результат від валютної переоцінки уперше з 2013 року став негативним та становить 2,2 млрд грн. Це пов’язано зі зміцненням курсу гривні до іноземних валют."
Враховуючи всі інші фактори бюджет 2020 буде далеко не бюджетом розвитку. Будемо затягувати паски по витратах, а нам потрібно рости по ВВП на 4-5% в рік.
Ф 23,90/24,05

І ще важливо. У нас зараз перехідний період. Відбувається децентралізація. Створюються ОТГ. Так от, у всіх ОТГ брак кваліфікованих кадрів які вміють освоювати гроші. Наголошую, освоювати а не красти. А враховуючи ситуацію із бюджетом таке враження, що на регіони не будуть додавати коштів, затримуючи їх, так як відбувається зараз. Ходять чутки, що у Франківську вже зараз не має коштів щоб виплатити зарплату працівникам певних галузей (це тільки слухи). Все це теж може негативно вплинути на економічний ріст. Таке враження, що вони свідомо йдуть на те, що латаючи одну дірку створюють іншу яку потім прийдеться закривати таким же ж методом.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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