Автор77 написав:хреновые зарплаты, хреновые машины ( не из числа тех,кто в системе конечно), хреновые квартиры, хреновый отдых и в хреновую экономическую систему и т.п, и самое главное в хроническое отставание на 50-100 лет от развитых европейских стран.
Чому Ви, такий розумний, до цих пір ще не в європейській країні, а сидите у цьому всьому хреновому і ще й лопатою лайно постійно підкидаєте на вентилятор? Це так добре оплачується, що і не потрібні оці розвинуто-щасливі європейські країни і видається, що таки можна не гірше ніж там і тут перебувати? Га?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 27 лис, 2019 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Національний банк України в результаті зміцнення гривні до іноземних валют за період січня-вересня 2019 року на 13% отримав збитку на 12,3 млрд грн. У проміжній скороченій консолідованій фінансовій звітності регулятора за 9 місяців зазначається, що збиток включає нереалізовані витрати від переоцінки фінансових інструментів в іноземній валюті та монетарному золоті в сумі 42,4 млрд грн, що буде компенсований відповідним резервом переоцінки, який становить 80,4 млрд грн. У результаті станом на кінець вересня 2019 року прибуток до розподілу становить близько 30 млрд грн. Водночас Законом про Державний бюджет України на 2020 рік передбачено перерахування Національним банком коштів до Державного бюджету України у сумі 40,7 млрд грн.
andrein написав:Евроотсосиация подействовала наверняка. А чем мы лучше ?
В период 1999—2000 производство помидоров в Болгарии снизилось более, чем в 2 раза до 499 тыс. тонн. В следующие 4 года снизилось еще в 2 раза до 213 тыс. тонн, до 2011 года до 103 тыс тонн. В результате на сегодняшний момент производится в 8 раз меньше томатов, чем производилось в 1989 году. Для стран с хорошими условиями для выращивания овощей и богатыми традициями овощеводства — это полный провал, который не имеет аналога в европейском земледелии. На данный момент, после Болгарии по уровню производства томатов идут только северо-европейские страны, где практически отсутствуют условия для их выращивания. Сейчас Болгария производит в 110 раз меньше томатов, чем Турция, в 14 раз меньше, чем Греция, в 6 раз меньше, чем Румыния, в 8 раз меньше, чем Голландия, в 2 раза меньше, чем Бельгия. Не удивительно, что на болгарском рынке доминируют в основном импортные томаты (по неофициальным данным 80—90%). Более того, импортируются также томаты, используемые для переработки.
Мы точно не хуже. Побъём все рекорды Болгарии
Тільки чомусь сусідня Румунія ще й північніша виробляє в 6 разів більше! Ключове слово - коррупція. А не євроасоціація. Рентабельність у Болгаріі менша через це. Румуни навіть далі просунулись. От і в нас корупційна складова поки що велика! А как там в Крьіму, Андрюша? Усьо ростьйот? В цене?
Alex2006 написав:Вызывают улыбку согнанные металлурги, Ахметова жаба давит что меньше сможет оставлять в оффшорах и больше придется заводить в Украину и сверхприбыль уже станет по-меньше.
Согнал Коломойский металургов с феросплавных заводов, а жаба давит Ахметова!
Как часто бывает в подобных случаях, скоро должны появится конкурирующие митинги, к примеру, торгашей секонхендом "з европи", барыг, торгующих бу автохламом и т.д., с лозунгами типа: "Одобряем политику НБУ!", "дешевым тряпкам - дешевый бакс"
edvardd написав:Національний банк України в результаті зміцнення гривні до іноземних валют за період січня-вересня 2019 року на 13% отримав збитку на 12,3 млрд грн. У проміжній скороченій консолідованій фінансовій звітності регулятора за 9 місяців зазначається, що збиток включає нереалізовані витрати від переоцінки фінансових інструментів в іноземній валюті та монетарному золоті в сумі 42,4 млрд грн, що буде компенсований відповідним резервом переоцінки, який становить 80,4 млрд грн. У результаті станом на кінець вересня 2019 року прибуток до розподілу становить близько 30 млрд грн. Водночас Законом про Державний бюджет України на 2020 рік передбачено перерахування Національним банком коштів до Державного бюджету України у сумі 40,7 млрд грн.
Минулого року було:"Водночас коливання валютних курсів має вплив на результати діяльності Національного банку – у 2018 році результат від валютної переоцінки уперше з 2013 року став негативним та становить 2,2 млрд грн. Це пов’язано зі зміцненням курсу гривні до іноземних валют." Враховуючи всі інші фактори бюджет 2020 буде далеко не бюджетом розвитку. Будемо затягувати паски по витратах, а нам потрібно рости по ВВП на 4-5% в рік. Ф 23,90/24,05
І ще важливо. У нас зараз перехідний період. Відбувається децентралізація. Створюються ОТГ. Так от, у всіх ОТГ брак кваліфікованих кадрів які вміють освоювати гроші. Наголошую, освоювати а не красти. А враховуючи ситуацію із бюджетом таке враження, що на регіони не будуть додавати коштів, затримуючи їх, так як відбувається зараз. Ходять чутки, що у Франківську вже зараз не має коштів щоб виплатити зарплату працівникам певних галузей (це тільки слухи). Все це теж може негативно вплинути на економічний ріст. Таке враження, що вони свідомо йдуть на те, що латаючи одну дірку створюють іншу яку потім прийдеться закривати таким же ж методом.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Національний банк України 31 мин. · Звернення Правління Національного банку
Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ “тітушками”.
Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд дол. США, виведених із ПриватБанку до націоналізації. Водночас держава – Президент, Уряд, Національний банк – об’єднані єдиною позицією, що кошти мають бути повернуті.
Мета атаки – створити керований інформаційний хаос, щоб:
1. дискредитувати НБУ і реформу з очищення банківського сектору, змінити керівництво та у майбутньому вдатися до ручного управління НБУ;
2. уникнути відповідальності та необхідності повертати державі виведені з ПриватБанку кошти;
3. стати на заваді співпраці України з міжнародними партнерами та насамперед МВФ, який підтримує позицію держави, що колишні власники збанкрутілих банків повинні повернути державі кошти.