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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2817281828192820>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 376
Не нижче 24.50
54%
204
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:12

zzzzzz
От мені вже багато років цікаво - весь час пишуть , що в такому-то банку вкрали стільки-то мільйонів чи мільярдів грошей ... Але щось не бачу , щоб ці гроші реально намагалися знайти і повернути . Суд над злодіями і т.д. - де ? Конфіскація всього майна - де ? Коломойський вкрав ( так явно не він - а його топменеджери щось підписували ) , чи хтось ще - за 4 роки не знайшли винних , щось суди йдуть зовсім не про те ... Хрень якась ... Розмови ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

От хто в курсі - Фонд гарантування - він конкретно з яких грошей формується ? Не в плані - хто дає - а на яких умовах . Типу страхування ? Заплатив - і з кінцями , чи якось повертається ? Фонд на цих грошах додатково щось заробляє ? Де і як ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:21

Puente
банки с каждого депозита туда до 1% перечисляют
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Еще один фактор дестабилизации намечается, теперь атомщики:

Алексей Лыч
12 ч. ·
Начало конца.
Сегодня,26.11.Министром Оржелем подане на погодження звільнення президента НАЕК «Енергоатом»Недашковського Ю.О.
Підло і не по чоловічому.Вчора,на зустрічі із профільним зам.міністра Шубіним домовились про соц.партнерство при обговоренні питань атомно-енергетичного комплексу,запросили на Пленум на 28.11
з аналогічним порядком денним,а сьогодні вечором стало відомо,що Оржель подав до КМ на погодження звільнення Недашковського.Чого злякався?Засідання КМ завтра.Відреагувати не вспіваємо.Акція можлива тільки в четвер.Не по чоловічому і тим більше,поступок,не достойний представника влади.Хто може,донесіть до відома членів КМ наш протест та прохання не відкривати ящик пандори.


https://www.youtube.com/watch?v=ajD0HzlRCdc
silen
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:29

  edvardd написав:У проміжній скороченій консолідованій фінансовій звітності регулятора за 9 місяців зазначається, що збиток включає нереалізовані витрати від переоцінки фінансових інструментів в іноземній валюті та монетарному золоті в сумі 42,4 млрд грн, що буде компенсований відповідним резервом переоцінки, який становить 80,4 млрд грн.

ключевое слово "нереалізовані". Т.е. в закормах у НБУ есть валюта учтённая выше чем текущий курс. Продаст он её сейчас за гривну - будет иметь "реализовані збитки", а пока не продаст - всё это не более чем игры разума. А насчёт недополученной прибыли - резервы то растут, потенциальная прибыль закопана в резервы.
yp1ripe
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:46

  Puente написав:zzzzzz
От мені вже багато років цікаво - весь час пишуть , що в такому-то банку вкрали стільки-то мільйонів чи мільярдів грошей ... Але щось не бачу , щоб ці гроші реально намагалися знайти і повернути . Суд над злодіями і т.д. - де ? Конфіскація всього майна - де ? Коломойський вкрав ( так явно не він - а його топменеджери щось підписували ) , чи хтось ще - за 4 роки не знайшли винних , щось суди йдуть зовсім не про те ... Хрень якась ... Розмови ...


ось вам хіт-парад кідал-мошенніків банкірів

https://news.finance.ua/ua/news/-/45996 ... y-pozychyv
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:55

  Puente написав:От хто в курсі - Фонд гарантування - він конкретно з яких грошей формується ? Не в плані - хто дає - а на яких умовах . Типу страхування ? Заплатив - і з кінцями , чи якось повертається ? Фонд на цих грошах додатково щось заробляє ? Де і як ?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/4452-17
Розділ IV
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ФОНДУ
и
Розділ II
ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДУ
все описано.Фонд є установою, що не має на меті отримання прибутку. :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:58

  yp1ripe написав:
  edvardd написав:У проміжній скороченій консолідованій фінансовій звітності регулятора за 9 місяців зазначається, що збиток включає нереалізовані витрати від переоцінки фінансових інструментів в іноземній валюті та монетарному золоті в сумі 42,4 млрд грн, що буде компенсований відповідним резервом переоцінки, який становить 80,4 млрд грн.

ключевое слово "нереалізовані". Т.е. в закормах у НБУ есть валюта учтённая выше чем текущий курс. Продаст он её сейчас за гривну - будет иметь "реализовані збитки", а пока не продаст - всё это не более чем игры разума. А насчёт недополученной прибыли - резервы то растут, потенциальная прибыль закопана в резервы.

реализовані збитки, нереалізовані збитки, а 10 ярдов в бюджет недодаст...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:59

НБУ вчера купил скромно, всего 30 млн.дол.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:10

  Alex2006 написав:
  Dimar написав:Буквально полчаса назад тестю звонили и предлагали "подзаработать" - на платный митинг зазывали завтра на Банковую. НБУ "кошмарить". 400 грн. такса.
:)

Казалось бы - причем тут Беня и валютный рынок в контексте? ;)

А и вправду, при чем тут Беня, если "кошмарить" НБУ идут рабочие Ахметова, чтобы тот и дальше получал сверхприбыли от высокого курса? :)

Ну, во-первых, в "кошмаривании" (ну и словечко) НБУ замечены именно Бенины "работники".
Ну а во-вторых, озвученная причина этого "кошмаривания" может быть любая - "не тот курс", "коррупция в НБУ", еще что-то. Но это не имеет никакого отношения к причине реальной.
А реальная причина такова:

У Бени-Зели и компании почти вся страна уже в кармане. Парламент, Правительство, Центризбирком, Прокуратура - уже. Суды - почти уже. Местные власти - в процессе.
Для полной идиллии им нужен свой, карманный НБУ. Потому что без своего главы НБУ многие вещи провернуть не получится. В том числе, возможно (!), и по описанной мной ранее схеме, связанной с выходом из ОВГЗ через кредит рефинансирования от НБУ.

Именно в эту логику вписываются все последние события. Интервью Коломойского о 100 ярдах от рашки, терки с МВФ, наезды на НБУ.
Задача - ненавязчиво завалить программу с МВФ, потом уже можно и по Привату решать, и своего главу НБУ ставить, и все свои мутные делишки проворачивать.

ЗЫ. Смотрите в корень! На дела, а не на слова!
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