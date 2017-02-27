zzzzzz От мені вже багато років цікаво - весь час пишуть , що в такому-то банку вкрали стільки-то мільйонів чи мільярдів грошей ... Але щось не бачу , щоб ці гроші реально намагалися знайти і повернути . Суд над злодіями і т.д. - де ? Конфіскація всього майна - де ? Коломойський вкрав ( так явно не він - а його топменеджери щось підписували ) , чи хтось ще - за 4 роки не знайшли винних , щось суди йдуть зовсім не про те ... Хрень якась ... Розмови ...
От хто в курсі - Фонд гарантування - він конкретно з яких грошей формується ? Не в плані - хто дає - а на яких умовах . Типу страхування ? Заплатив - і з кінцями , чи якось повертається ? Фонд на цих грошах додатково щось заробляє ? Де і як ?
Еще один фактор дестабилизации намечается, теперь атомщики:
Алексей Лыч 12 ч. · Начало конца. Сегодня,26.11.Министром Оржелем подане на погодження звільнення президента НАЕК «Енергоатом»Недашковського Ю.О. Підло і не по чоловічому.Вчора,на зустрічі із профільним зам.міністра Шубіним домовились про соц.партнерство при обговоренні питань атомно-енергетичного комплексу,запросили на Пленум на 28.11 з аналогічним порядком денним,а сьогодні вечором стало відомо,що Оржель подав до КМ на погодження звільнення Недашковського.Чого злякався?Засідання КМ завтра.Відреагувати не вспіваємо.Акція можлива тільки в четвер.Не по чоловічому і тим більше,поступок,не достойний представника влади.Хто може,донесіть до відома членів КМ наш протест та прохання не відкривати ящик пандори.
edvardd написав:У проміжній скороченій консолідованій фінансовій звітності регулятора за 9 місяців зазначається, що збиток включає нереалізовані витрати від переоцінки фінансових інструментів в іноземній валюті та монетарному золоті в сумі 42,4 млрд грн, що буде компенсований відповідним резервом переоцінки, який становить 80,4 млрд грн.
ключевое слово "нереалізовані". Т.е. в закормах у НБУ есть валюта учтённая выше чем текущий курс. Продаст он её сейчас за гривну - будет иметь "реализовані збитки", а пока не продаст - всё это не более чем игры разума. А насчёт недополученной прибыли - резервы то растут, потенциальная прибыль закопана в резервы.
Puente написав:zzzzzz От мені вже багато років цікаво - весь час пишуть , що в такому-то банку вкрали стільки-то мільйонів чи мільярдів грошей ... Але щось не бачу , щоб ці гроші реально намагалися знайти і повернути . Суд над злодіями і т.д. - де ? Конфіскація всього майна - де ? Коломойський вкрав ( так явно не він - а його топменеджери щось підписували ) , чи хтось ще - за 4 роки не знайшли винних , щось суди йдуть зовсім не про те ... Хрень якась ... Розмови ...
Puente написав:От хто в курсі - Фонд гарантування - він конкретно з яких грошей формується ? Не в плані - хто дає - а на яких умовах . Типу страхування ? Заплатив - і з кінцями , чи якось повертається ? Фонд на цих грошах додатково щось заробляє ? Де і як ?
edvardd написав:У проміжній скороченій консолідованій фінансовій звітності регулятора за 9 місяців зазначається, що збиток включає нереалізовані витрати від переоцінки фінансових інструментів в іноземній валюті та монетарному золоті в сумі 42,4 млрд грн, що буде компенсований відповідним резервом переоцінки, який становить 80,4 млрд грн.
ключевое слово "нереалізовані". Т.е. в закормах у НБУ есть валюта учтённая выше чем текущий курс. Продаст он её сейчас за гривну - будет иметь "реализовані збитки", а пока не продаст - всё это не более чем игры разума. А насчёт недополученной прибыли - резервы то растут, потенциальная прибыль закопана в резервы.
реализовані збитки, нереалізовані збитки, а 10 ярдов в бюджет недодаст...
Dimar написав:Буквально полчаса назад тестю звонили и предлагали "подзаработать" - на платный митинг зазывали завтра на Банковую. НБУ "кошмарить". 400 грн. такса.
Казалось бы - причем тут Беня и валютный рынок в контексте?
А и вправду, при чем тут Беня, если "кошмарить" НБУ идут рабочие Ахметова, чтобы тот и дальше получал сверхприбыли от высокого курса?
Ну, во-первых, в "кошмаривании" (ну и словечко) НБУ замечены именно Бенины "работники". Ну а во-вторых, озвученная причина этого "кошмаривания" может быть любая - "не тот курс", "коррупция в НБУ", еще что-то. Но это не имеет никакого отношения к причине реальной. А реальная причина такова:
У Бени-Зели и компании почти вся страна уже в кармане. Парламент, Правительство, Центризбирком, Прокуратура - уже. Суды - почти уже. Местные власти - в процессе. Для полной идиллии им нужен свой, карманный НБУ. Потому что без своего главы НБУ многие вещи провернуть не получится. В том числе, возможно (!), и по описанной мной ранее схеме, связанной с выходом из ОВГЗ через кредит рефинансирования от НБУ.
Именно в эту логику вписываются все последние события. Интервью Коломойского о 100 ярдах от рашки, терки с МВФ, наезды на НБУ. Задача - ненавязчиво завалить программу с МВФ, потом уже можно и по Привату решать, и своего главу НБУ ставить, и все свои мутные делишки проворачивать.