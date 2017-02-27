Додано: Сер 27 лис, 2019 11:13

На курсы и состояние экономики в целом будут влиять коссвенно в т.ч. и "дела олигархические". Не один Беня сейчас в игре, как оно у него пойдет еще неизвестно, может реально в Березовского когда-нибудь превратится как вариант.А вот Ахметов по сообщению львовского 24-го канала , запускает собственный телеканал, который совсем скоро раскинется по всей стране, называется "Украина-24", создан на базе бывших ресурсов Курченко, которые должны были попасть под конфискацию,но попали Ахметову,бывший телеканала Астера,с лицензией на научно-культурные новости, сейчас под новый канал Ахметову дают лицензию на новости в объеме двух третей дневного вещания.Так что будет достойный оппонент для плюсовЕще сообщили, что русская электроэнергия по правке Геруса в объеме всего лишь около 0.5% энергорынка уже принудила Ахметова на 20% снизить внутриукраинские тарифы,и поэтому для промки цена даже несколько упала.Вот такие внутриолигархические помидоры.Это означает ,что в ближайшие годы ничего для системы не меняется.А поэтому:-прорыва не будет-рывка не будет-общеевропейских правил игры в экономике не будетВсе это с соответствующими последствиями для средней по больнице для экономики и для курсов на валютном рынке в перспективе.