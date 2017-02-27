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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2817281828192820

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 376
Не нижче 24.50
54%
204
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:12

  zzzzzz написав:НБУ вчера купил скромно, всего 30 млн.дол.
Судя по тому, что НБУ регулярно выкупает с рынка 5-15% от предложения равновесный курс на сейчас - 22,5...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На курсы и состояние экономики в целом будут влиять коссвенно в т.ч. и "дела олигархические". Не один Беня сейчас в игре, как оно у него пойдет еще неизвестно, может реально в Березовского когда-нибудь превратится как вариант.
А вот Ахметов по сообщению львовского 24-го канала , запускает собственный телеканал, который совсем скоро раскинется по всей стране, называется "Украина-24", создан на базе бывших ресурсов Курченко, которые должны были попасть под конфискацию,но попали Ахметову,бывший телеканала Астера,с лицензией на научно-культурные новости, сейчас под новый канал Ахметову дают лицензию на новости в объеме двух третей дневного вещания.
Так что будет достойный оппонент для плюсов :)
Еще сообщили, что русская электроэнергия по правке Геруса в объеме всего лишь около 0.5% энергорынка уже принудила Ахметова на 20% снизить внутриукраинские тарифы,и поэтому для промки цена даже несколько упала.

Вот такие внутриолигархические помидоры.
Это означает ,что в ближайшие годы ничего для системы не меняется.

А поэтому:
-прорыва не будет
-рывка не будет
-общеевропейских правил игры в экономике не будет

Все это с соответствующими последствиями для средней по больнице для экономики и для курсов на валютном рынке в перспективе.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:17

  Мизантрóп написав:
  Puente написав:От хто в курсі - Фонд гарантування - він конкретно з яких грошей формується ? Не в плані - хто дає - а на яких умовах . Типу страхування ? Заплатив - і з кінцями , чи якось повертається ? Фонд на цих грошах додатково щось заробляє ? Де і як ?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/4452-17
Розділ IV
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ФОНДУ
и
Розділ II
ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДУ
все описано.Фонд є установою, що не має на меті отримання прибутку. :mrgreen:

Ага - почитав , дякую ...
Таки заробляє ... Ідеологія - страхова з нюансами ...
Puente
 
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