Судя по тому, что НБУ регулярно выкупает с рынка 5-15% от предложения равновесный курс на сейчас - 22,5...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:12
Судя по тому, что НБУ регулярно выкупает с рынка 5-15% от предложения равновесный курс на сейчас - 22,5...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На курсы и состояние экономики в целом будут влиять коссвенно в т.ч. и "дела олигархические". Не один Беня сейчас в игре, как оно у него пойдет еще неизвестно, может реально в Березовского когда-нибудь превратится как вариант.
А вот Ахметов по сообщению львовского 24-го канала , запускает собственный телеканал, который совсем скоро раскинется по всей стране, называется "Украина-24", создан на базе бывших ресурсов Курченко, которые должны были попасть под конфискацию,но попали Ахметову,бывший телеканала Астера,с лицензией на научно-культурные новости, сейчас под новый канал Ахметову дают лицензию на новости в объеме двух третей дневного вещания.
Так что будет достойный оппонент для плюсов
Еще сообщили, что русская электроэнергия по правке Геруса в объеме всего лишь около 0.5% энергорынка уже принудила Ахметова на 20% снизить внутриукраинские тарифы,и поэтому для промки цена даже несколько упала.
Вот такие внутриолигархические помидоры.
Это означает ,что в ближайшие годы ничего для системы не меняется.
А поэтому:
-прорыва не будет
-рывка не будет
-общеевропейских правил игры в экономике не будет
Все это с соответствующими последствиями для средней по больнице для экономики и для курсов на валютном рынке в перспективе.
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:17
Ага - почитав , дякую ...
Таки заробляє ... Ідеологія - страхова з нюансами ...
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