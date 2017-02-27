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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2817281828192820>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 376
Не нижче 24.50
54%
204
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:10

  Alex2006 написав:
  Dimar написав:Буквально полчаса назад тестю звонили и предлагали "подзаработать" - на платный митинг зазывали завтра на Банковую. НБУ "кошмарить". 400 грн. такса.
:)

Казалось бы - причем тут Беня и валютный рынок в контексте? ;)

А и вправду, при чем тут Беня, если "кошмарить" НБУ идут рабочие Ахметова, чтобы тот и дальше получал сверхприбыли от высокого курса? :)

Ну, во-первых, в "кошмаривании" (ну и словечко) НБУ замечены именно Бенины "работники".
Ну а во-вторых, озвученная причина этого "кошмаривания" может быть любая - "не тот курс", "коррупция в НБУ", еще что-то. Но это не имеет никакого отношения к причине реальной.
А реальная причина такова:

У Бени-Зели и компании почти вся страна уже в кармане. Парламент, Правительство, Центризбирком, Прокуратура - уже. Суды - почти уже. Местные власти - в процессе.
Для полной идиллии им нужен свой, карманный НБУ. Потому что без своего главы НБУ многие вещи провернуть не получится. В том числе, возможно (!), и по описанной мной ранее схеме, связанной с выходом из ОВГЗ через кредит рефинансирования от НБУ.

Именно в эту логику вписываются все последние события. Интервью Коломойского о 100 ярдах от рашки, терки с МВФ, наезды на НБУ.
Задача - ненавязчиво завалить программу с МВФ, потом уже можно и по Привату решать, и своего главу НБУ ставить, и все свои мутные делишки проворачивать.

ЗЫ. Смотрите в корень! На дела, а не на слова!
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:12

  zzzzzz написав:НБУ вчера купил скромно, всего 30 млн.дол.
Судя по тому, что НБУ регулярно выкупает с рынка 5-15% от предложения равновесный курс на сейчас - 22,5...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На курсы и состояние экономики в целом будут влиять коссвенно в т.ч. и "дела олигархические". Не один Беня сейчас в игре, как оно у него пойдет еще неизвестно, может реально в Березовского когда-нибудь превратится как вариант.
А вот Ахметов по сообщению львовского 24-го канала , запускает собственный телеканал, который совсем скоро раскинется по всей стране, называется "Украина-24", создан на базе бывших ресурсов Курченко, которые должны были попасть под конфискацию,но попали Ахметову,бывший телеканала Астера,с лицензией на научно-культурные новости, сейчас под новый канал Ахметову дают лицензию на новости в объеме двух третей дневного вещания.
Так что будет достойный оппонент для плюсов :)
Еще сообщили, что русская электроэнергия по правке Геруса в объеме всего лишь около 0.5% энергорынка уже принудила Ахметова на 20% снизить внутриукраинские тарифы,и поэтому для промки цена даже несколько упала.

Вот такие внутриолигархические помидоры.
Это означает ,что в ближайшие годы ничего для системы не меняется.

А поэтому:
-прорыва не будет
-рывка не будет
-общеевропейских правил игры в экономике не будет

Все это с соответствующими последствиями для средней по больнице для экономики и для курсов на валютном рынке в перспективе.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:17

  Мизантрóп написав:
  Puente написав:От хто в курсі - Фонд гарантування - він конкретно з яких грошей формується ? Не в плані - хто дає - а на яких умовах . Типу страхування ? Заплатив - і з кінцями , чи якось повертається ? Фонд на цих грошах додатково щось заробляє ? Де і як ?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/4452-17
Розділ IV
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ФОНДУ
и
Розділ II
ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДУ
все описано.Фонд є установою, що не має на меті отримання прибутку. :mrgreen:

Ага - почитав , дякую ...
Таки заробляє ... Ідеологія - страхова з нюансами ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:23

  Dimar написав:Именно в эту логику вписываются все последние события. Интервью Коломойского о 100 ярдах от рашки, терки с МВФ, наезды на НБУ.
Задача - ненавязчиво завалить программу с МВФ, потом уже можно и по Привату решать, и своего главу НБУ ставить, и все свои мутные делишки проворачивать.

ЗЫ. Смотрите в корень! На дела, а не на слова!


Навеяло курсовой динамикой. А помните историю как Нафту загнали под 900 грн. ? Интересно, многие ли тогда фиксанули профит?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:25

  lrs7719 написав:Навеяло курсовой динамикой. А помните историю как Нафту загнали под 900 грн. ? Интересно, многие ли тогда фиксанули профит?

Историю хорошо помню.
Но на качелях не катался :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:55

  asti написав:
  zzzzzz написав:НБУ вчера купил скромно, всего 30 млн.дол.
Судя по тому, что НБУ регулярно выкупает с рынка 5-15% от предложения равновесный курс на сейчас - 22,5...

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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:56

  Dimar написав:
  lrs7719 написав:Навеяло курсовой динамикой. А помните историю как Нафту загнали под 900 грн. ? Интересно, многие ли тогда фиксанули профит?

Историю хорошо помню.
Но на качелях не катался :)


Там по моему только Удав и прокатился :) То как он лихо постил уровню думается знал он уровни с которых надо валить... :wink:
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добив тих 15% по 24,05. Поясню чому.
Не можу зрозуміти, що відбувається. Через це витрачаю багато часу, в.т.ч і на цей форум. Від цього страждає основний вид занять.
Таким чином маю спокій бо рішення вже прийнято і вивільняю час для заробляння грошей.
Ну і суб'єктивне. Вважаю це зміцнення гривні ситуативним і навіть шкідливим. Про те не заперечую того, що воно відбувається ринковими методами. Рано чи пізно все це повинно закінчитись.
Ф 23,85/20,05
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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