Dimar написав:Буквально полчаса назад тестю звонили и предлагали "подзаработать" - на платный митинг зазывали завтра на Банковую. НБУ "кошмарить". 400 грн. такса.
Казалось бы - причем тут Беня и валютный рынок в контексте?
А и вправду, при чем тут Беня, если "кошмарить" НБУ идут рабочие Ахметова, чтобы тот и дальше получал сверхприбыли от высокого курса?
Ну, во-первых, в "кошмаривании" (ну и словечко) НБУ замечены именно Бенины "работники". Ну а во-вторых, озвученная причина этого "кошмаривания" может быть любая - "не тот курс", "коррупция в НБУ", еще что-то. Но это не имеет никакого отношения к причине реальной. А реальная причина такова:
У Бени-Зели и компании почти вся страна уже в кармане. Парламент, Правительство, Центризбирком, Прокуратура - уже. Суды - почти уже. Местные власти - в процессе. Для полной идиллии им нужен свой, карманный НБУ. Потому что без своего главы НБУ многие вещи провернуть не получится. В том числе, возможно (!), и по описанной мной ранее схеме, связанной с выходом из ОВГЗ через кредит рефинансирования от НБУ.
Именно в эту логику вписываются все последние события. Интервью Коломойского о 100 ярдах от рашки, терки с МВФ, наезды на НБУ. Задача - ненавязчиво завалить программу с МВФ, потом уже можно и по Привату решать, и своего главу НБУ ставить, и все свои мутные делишки проворачивать.
На курсы и состояние экономики в целом будут влиять коссвенно в т.ч. и "дела олигархические". Не один Беня сейчас в игре, как оно у него пойдет еще неизвестно, может реально в Березовского когда-нибудь превратится как вариант. А вот Ахметов по сообщению львовского 24-го канала , запускает собственный телеканал, который совсем скоро раскинется по всей стране, называется "Украина-24", создан на базе бывших ресурсов Курченко, которые должны были попасть под конфискацию,но попали Ахметову,бывший телеканала Астера,с лицензией на научно-культурные новости, сейчас под новый канал Ахметову дают лицензию на новости в объеме двух третей дневного вещания. Так что будет достойный оппонент для плюсов Еще сообщили, что русская электроэнергия по правке Геруса в объеме всего лишь около 0.5% энергорынка уже принудила Ахметова на 20% снизить внутриукраинские тарифы,и поэтому для промки цена даже несколько упала.
Вот такие внутриолигархические помидоры. Это означает ,что в ближайшие годы ничего для системы не меняется.
А поэтому: -прорыва не будет -рывка не будет -общеевропейских правил игры в экономике не будет
Все это с соответствующими последствиями для средней по больнице для экономики и для курсов на валютном рынке в перспективе.
Puente написав:От хто в курсі - Фонд гарантування - він конкретно з яких грошей формується ? Не в плані - хто дає - а на яких умовах . Типу страхування ? Заплатив - і з кінцями , чи якось повертається ? Фонд на цих грошах додатково щось заробляє ? Де і як ?
Dimar написав:Именно в эту логику вписываются все последние события. Интервью Коломойского о 100 ярдах от рашки, терки с МВФ, наезды на НБУ. Задача - ненавязчиво завалить программу с МВФ, потом уже можно и по Привату решать, и своего главу НБУ ставить, и все свои мутные делишки проворачивать.
ЗЫ. Смотрите в корень! На дела, а не на слова!
Навеяло курсовой динамикой. А помните историю как Нафту загнали под 900 грн. ? Интересно, многие ли тогда фиксанули профит?
Добив тих 15% по 24,05. Поясню чому. Не можу зрозуміти, що відбувається. Через це витрачаю багато часу, в.т.ч і на цей форум. Від цього страждає основний вид занять. Таким чином маю спокій бо рішення вже прийнято і вивільняю час для заробляння грошей. Ну і суб'єктивне. Вважаю це зміцнення гривні ситуативним і навіть шкідливим. Про те не заперечую того, що воно відбувається ринковими методами. Рано чи пізно все це повинно закінчитись. Ф 23,85/20,05
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!