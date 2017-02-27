RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2817281828192820

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 376
Не нижче 24.50
54%
204
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:08

  greenozon написав:Історичний момент
Конкорд (онлайн) продає по 24.00

Пивденный вчера утром полтора часа светил 24,00 на отделениях, потом поднял на 24,05
Днепр опт на сейчас 23,95-24,03
А сейчас и Юнекс 24,00
Востаннє редагувалось SAndriy1 в Сер 27 лис, 2019 12:11, всього редагувалось 1 раз.
SAndriy1
 
Повідомлень: 368
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:10

  SAndriy1 написав:
  greenozon написав:Історичний момент
Конкорд (онлайн) продає по 24.00

Пивденный вчера утром полтора часа светил 24,00 на отделениях, потом поднял на 24,05
Днепр опт на сейчас 23,95-24,03

Юнекс вроде вчера утром светил 23.99.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21055
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1370 раз.
Подякували: 2112 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:29

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.11.2019..................2397,6978
Гривна укрепилась менее, чем на копейку.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Через 15 минут опустились на копейку. После 11 опустились еще на копейку, а после 11-30 приподнялись на 2 копейки, вернувшись на уровень открытия. На этих уровнях полдень и встретили.
НБУ вчера выкупил плановые 30.
Коррсчета продолжают топтаться на месте. Продолжился рост объема суточных сертификатов, а в противовес второй день подряд играла объемная инкассация.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
25.11.2019
Усього, млн дол. США 383.2
Обороты не слишком высоки, но для понедельника нормально. Чистый спрос составил около 333 млн.

Хочется сказать пару слов по поводу отчетности НБУ.
https://www.bank.gov.ua/news/all/natsio ... -2019-roku
Там в конце есть справка о том, как работают с доходами и убытками от переоценки. Если очень коротко, эти доходы и убытки считаются формально и ни на что не влияют.
Оценивать доходы и убытки эмитента, на мой взгляд, вообще бессмысленно. Он нарисует столько, сколько надо. Перечисление "прибыли" НБУ в бюджет - это плановое (или не очень) пополнение бюджета за счет эмиссии. Ничего страшного в этом нет, доля эмиссионных денег в бюджете не велика, но нас предпочитают не травмировать страшными словами. Мне такая недолговая эмиссия нравится больше, чем эмиссия в долг - она не вызывает цепной реакции.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4399
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1804 раз.
Подякували: 3684 раз.
 
Профіль
7
5
8
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:46

  Dimar написав:У Бени-Зели и компании почти вся страна уже в кармане. Парламент, Правительство, Центризбирком, Прокуратура - уже. Суды - почти уже. Местные власти - в процессе.
Для полной идиллии им нужен свой, карманный НБУ. Потому что без своего главы НБУ многие вещи провернуть не получится.


А просто поменять главу НБУ Президент страны и монобольшинство в парламенте - что, не может? Для этого нужны именно беспорядки на улицах? Просветите по процедуре замены главы НБУ кто в курсе.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 469
З нами з: 16.05.12
Подякував: 90 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:46

  greenozon написав:Історичний момент
Конкорд (онлайн) продає по 24.00

історичним буде день, коли засвітять 16.00 від себе
а таки до цього йдемо... повільно але впевненно

папісят будет після 16 в перші дні світової кризи
потім, через три місяці повернемося до 28 (це буде в період 2020 2022 року
стопудово
Yuri_61
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 30.09.15
Подякував: 189 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2817281828192820
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 673, 674, 675
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6746 1478343
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 12:25
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1626, 1627, 1628
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16279 1981286
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 12:16
TylerTruman_
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
295 39150
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 13:30
Moneta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.