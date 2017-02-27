Додано: Сер 27 лис, 2019 12:29

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0027.11.2019..................Гривна укрепилась менее, чем на копейку.Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Через 15 минут опустились на копейку. После 11 опустились еще на копейку, а после 11-30 приподнялись на 2 копейки, вернувшись на уровень открытия. На этих уровнях полдень и встретили.НБУ вчера выкупил плановые 30.Коррсчета продолжают топтаться на месте. Продолжился рост объема суточных сертификатов, а в противовес второй день подряд играла объемная инкассация.Продаж валюти на міжбанківському ринку25.11.2019Усього, млн дол. США 383.2Обороты не слишком высоки, но для понедельника нормально. Чистый спрос составил около 333 млн.Хочется сказать пару слов по поводу отчетности НБУ.Там в конце есть справка о том, как работают с доходами и убытками от переоценки. Если очень коротко, эти доходы и убытки считаются формально и ни на что не влияют.Оценивать доходы и убытки эмитента, на мой взгляд, вообще бессмысленно. Он нарисует столько, сколько надо. Перечисление "прибыли" НБУ в бюджет - это плановое (или не очень) пополнение бюджета за счет эмиссии. Ничего страшного в этом нет, доля эмиссионных денег в бюджете не велика, но нас предпочитают не травмировать страшными словами. Мне такая недолговая эмиссия нравится больше, чем эмиссия в долг - она не вызывает цепной реакции.