Пивденный вчера утром полтора часа светил 24,00 на отделениях, потом поднял на 24,05
Днепр опт на сейчас 23,95-24,03
А сейчас и Юнекс 24,00
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:08
Пивденный вчера утром полтора часа светил 24,00 на отделениях, потом поднял на 24,05
Днепр опт на сейчас 23,95-24,03
А сейчас и Юнекс 24,00
Востаннє редагувалось SAndriy1 в Сер 27 лис, 2019 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:10
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:29
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.11.2019..................2397,6978
Гривна укрепилась менее, чем на копейку.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Через 15 минут опустились на копейку. После 11 опустились еще на копейку, а после 11-30 приподнялись на 2 копейки, вернувшись на уровень открытия. На этих уровнях полдень и встретили.
НБУ вчера выкупил плановые 30.
Коррсчета продолжают топтаться на месте. Продолжился рост объема суточных сертификатов, а в противовес второй день подряд играла объемная инкассация.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
25.11.2019
Усього, млн дол. США 383.2
Обороты не слишком высоки, но для понедельника нормально. Чистый спрос составил около 333 млн.
Хочется сказать пару слов по поводу отчетности НБУ.
Там в конце есть справка о том, как работают с доходами и убытками от переоценки. Если очень коротко, эти доходы и убытки считаются формально и ни на что не влияют.
Оценивать доходы и убытки эмитента, на мой взгляд, вообще бессмысленно. Он нарисует столько, сколько надо. Перечисление "прибыли" НБУ в бюджет - это плановое (или не очень) пополнение бюджета за счет эмиссии. Ничего страшного в этом нет, доля эмиссионных денег в бюджете не велика, но нас предпочитают не травмировать страшными словами. Мне такая недолговая эмиссия нравится больше, чем эмиссия в долг - она не вызывает цепной реакции.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:46
А просто поменять главу НБУ Президент страны и монобольшинство в парламенте - что, не может? Для этого нужны именно беспорядки на улицах? Просветите по процедуре замены главы НБУ кто в курсе.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:46
історичним буде день, коли засвітять 16.00 від себе
а таки до цього йдемо... повільно але впевненно
папісят будет після 16 в перші дні світової кризи
потім, через три місяці повернемося до 28 (це буде в період 2020 2022 року
стопудово
Оце покатилися ми з вами на валютних качелях останній раз
в НБУ і Мінфіні це діло просєклі і на корню порубали народну "ініциативу", витащивши козирі у виді ОВДП па18,5- 15% і прощавайте качелі нажавжи
дуже сумно без них...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 27 лис, 2019 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...а на якій гілці можна це запитати¿¿¿¿¿¿?????? (щоб не терли)
.....от скажіть, як довго на ринку В2В?
- чи я ще встигну вскочити і вискочити, чи тільки вскочити?
- бо те, що це жирна піраміда/МММ - проглядається неозброєним оком!
п. с.
.. а які ще є підводні каміння, крім того, що можу не встигнути вискочити?
- наприклад, якісь зобов'язання по договору?
(хоч я то читав, але нічо такого не помітив)
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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