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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2818281928202821>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 376
Не нижче 24.50
54%
204
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:08

  greenozon написав:Історичний момент
Конкорд (онлайн) продає по 24.00

Пивденный вчера утром полтора часа светил 24,00 на отделениях, потом поднял на 24,05
Днепр опт на сейчас 23,95-24,03
А сейчас и Юнекс 24,00
Востаннє редагувалось SAndriy1 в Сер 27 лис, 2019 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:10

  SAndriy1 написав:
  greenozon написав:Історичний момент
Конкорд (онлайн) продає по 24.00

Пивденный вчера утром полтора часа светил 24,00 на отделениях, потом поднял на 24,05
Днепр опт на сейчас 23,95-24,03

Юнекс вроде вчера утром светил 23.99.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:29

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.11.2019..................2397,6978
Гривна укрепилась менее, чем на копейку.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Через 15 минут опустились на копейку. После 11 опустились еще на копейку, а после 11-30 приподнялись на 2 копейки, вернувшись на уровень открытия. На этих уровнях полдень и встретили.
НБУ вчера выкупил плановые 30.
Коррсчета продолжают топтаться на месте. Продолжился рост объема суточных сертификатов, а в противовес второй день подряд играла объемная инкассация.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
25.11.2019
Усього, млн дол. США 383.2
Обороты не слишком высоки, но для понедельника нормально. Чистый спрос составил около 333 млн.

Хочется сказать пару слов по поводу отчетности НБУ.
https://www.bank.gov.ua/news/all/natsio ... -2019-roku
Там в конце есть справка о том, как работают с доходами и убытками от переоценки. Если очень коротко, эти доходы и убытки считаются формально и ни на что не влияют.
Оценивать доходы и убытки эмитента, на мой взгляд, вообще бессмысленно. Он нарисует столько, сколько надо. Перечисление "прибыли" НБУ в бюджет - это плановое (или не очень) пополнение бюджета за счет эмиссии. Ничего страшного в этом нет, доля эмиссионных денег в бюджете не велика, но нас предпочитают не травмировать страшными словами. Мне такая недолговая эмиссия нравится больше, чем эмиссия в долг - она не вызывает цепной реакции.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:46

  Dimar написав:У Бени-Зели и компании почти вся страна уже в кармане. Парламент, Правительство, Центризбирком, Прокуратура - уже. Суды - почти уже. Местные власти - в процессе.
Для полной идиллии им нужен свой, карманный НБУ. Потому что без своего главы НБУ многие вещи провернуть не получится.


А просто поменять главу НБУ Президент страны и монобольшинство в парламенте - что, не может? Для этого нужны именно беспорядки на улицах? Просветите по процедуре замены главы НБУ кто в курсе.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:46

  greenozon написав:Історичний момент
Конкорд (онлайн) продає по 24.00

історичним буде день, коли засвітять 16.00 від себе
а таки до цього йдемо... повільно але впевненно

папісят будет після 16 в перші дні світової кризи
потім, через три місяці повернемося до 28 (це буде в період 2020 2022 року
стопудово

Оце покатилися ми з вами на валютних качелях останній раз
в НБУ і Мінфіні це діло просєклі і на корню порубали народну "ініциативу", витащивши козирі у виді ОВДП па18,5- 15% і прощавайте качелі нажавжи
дуже сумно без них...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 27 лис, 2019 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:58

  edvardd написав:Національний банк України в результаті зміцнення гривні до іноземних валют за період січня-вересня 2019 року на 13% отримав збитку на 12,3 млрд грн.
У проміжній скороченій консолідованій фінансовій звітності регулятора за 9 місяців зазначається, що збиток включає нереалізовані витрати від переоцінки фінансових інструментів в іноземній валюті та монетарному золоті в сумі 42,4 млрд грн, що буде компенсований відповідним резервом переоцінки, який становить 80,4 млрд грн.
У результаті станом на кінець вересня 2019 року прибуток до розподілу становить близько 30 млрд грн. Водночас Законом про Державний бюджет України на 2020 рік передбачено перерахування Національним банком коштів до Державного бюджету України у сумі 40,7 млрд грн.


І не лише це.

Деколи, задля аналізу корисно зважати не лише на спекулятивні оборудки з паперами, але й на реальну макроекономіку, тому до уваги декілька індикаторів, а про що вони свідчать кожен зробить власні висновки:


https://news.finance.ua/ua/news/-/46048 ... ats-pospil

1. Обсяги промислового виробництва в жовтні 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,0%. За січень-жовтень зафіксовано падіння промвиробництва на 0,6%.
В 2014 році промвиробництво впало на 10,1%, в 2015 році - на 13%. У 2016 році промвиробництво повернулося до зростання - на 2,8%.У 2017 році зростання за рік склало 0,4%. За підсумками 2018 року було зростання на 1,1%.

2. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2019 року становило майже 7,1 млрд доларів, на 549,9 млн доларів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

3. Середня зарплата стагнує, і все ще нижча ,ніж в червні та липні.Національний банк очікує уповільнення темпів зростання заробітних плат в Україні, прогнозуючи підвищення номінальних зарплат на 16% у 2019 році та на 10% у 2020 році відповідно, або на 7% і 5% – у реальному вираженні.

4. Заборгованість населення за комунальні послуги все ще величезна,хоча за серпень скоротилися на 0,9 мільярда гривень - до 52,1 млрд грн.(літо все-таки).


5. Заборгованість підприємств з виплати заробітної плати в Україні у вересні 2019 року збільшилася у порівнянні з серпнем на 11,5% і на 1 жовтня цього року становила 3,141 мільярда гривень.

6. Трудова міграція навіть не думає зупинятися. Радник президента Устенко:якщо нинішні темпи відтоку людського ресурсу збережуться, то виконання амбітної задачі, поставленої президентом з різкого нарощування темпів економічного зростання, виявиться нездійсненним.

7.-МВФ,
-Приват,
-одне з самих дорогих обслуговувань боргу у світі,
-газова труба,
-протидія земельному питанню,
-мультяшна боротьба з корупцією,
-монументальна стійкість монополій та олігархів,
-недовиконання плану надходжень,
-в т.ч. по митниці, на яку сподівалася як на корову,що дасть 5 млрд.дол. щорічно,
-сподівання прем"єра на 5 млрд.дол. ПІІ, але такої кількості інвестицій навіть близько не буде,хоча вони вже заклали це в план, і заміщати доведеться ,добудовуючи піраміду паперів,
-завищені плани приватизації,
-зжата пружина на валютному ринку - зміцнення нацвалюти на фоні слабенької економіки та ніяких макропоказників
-соціальна напруга - населення,шахтарі,пенси - на фоні різкого збільшення до 5-15 тис.дол. на місяць як мінімальна оплата топів на держпідприємствах
-анонсований ріст тарифів в противагу обіцянкам прийти і навести лад в питанні,що валить споживчий попит як можливий локомотив загального зростання економіки
-завал законодавства про трансферне ціноутворення ( офшори - вирішили не рухати)
з паралельною спробою натиском на дрібних підприємців

створюють коктейль Молотова в фінансово-економічному секторі країни.

Найближчі реперні точки, які можуть піти як в плюс, так і в мінус тренду на валютному ринку, в залежності від результатів ( позитивний,негативний чи посередній)
- Норманд, а потім газовий транзит, умови прокачки.
Від цього буде залежати в чому побажають в основному зустріти новий 2020-й співгромадяни, крім традиційного Шампанського, біленької та олів"є - у національній чи все-таки у зеленій папіряці.

Спостерігаєм.

І все-таки сьогодні панічного падіння та ганьби "першої світової" на нашому скромному українському ринку не відбулося.

МБ на моменті:24,0188

Зараз почнуть говорити - "вибачте,доллар щойно закінчився" у віконцях, де 24 світить.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Импорт наше всё!
Макроэкономика гласит, что с укреплением нац. валюты неизбежно сокращается экспорт и увеличивается импорт. Капитал переливается в другие страны и сбалансировать этот процесс можно разве что иностранными инвестициями (а их не будет в достаточном объемеи на постоянной основе).
Не говоря уже о том, что такой процесс влечет за собой сокращение производства внутри страны с неизбежным ростом уровня безработицы. Другими словами, укрепление гривны - это не к развитию экономики и страны. Это наоборот приведет к еще большей бедности населения.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:08

  katso написав:
  Dimar написав:У Бени-Зели и компании почти вся страна уже в кармане. Парламент, Правительство, Центризбирком, Прокуратура - уже. Суды - почти уже. Местные власти - в процессе.
Для полной идиллии им нужен свой, карманный НБУ. Потому что без своего главы НБУ многие вещи провернуть не получится.


А просто поменять главу НБУ Президент страны и монобольшинство в парламенте - что, не может? Для этого нужны именно беспорядки на улицах? Просветите по процедуре замены главы НБУ кто в курсе.


Ну так это ж взять на себя ответственность надо. Не поймут-с(с) А так - нарот ропщет.

О! Я нашел кого Инвестор33 имел ввиду, когда говорил что берут кредиты в гривне :lol:
https://finclub.net/ua/news/revalvatsii ... zNYkyHDtJk
А ну признавайтесь - кто тут представители агрохолдингов :lol: ?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

зато у нас доляр па23.хх
и закрома НБУ скоро лопнут от никому ненужного бакса
здесь ключевые слова: "Никому не нужные"
в Украине доляры не нужны, а зачем, если есть крепкая и скаждым днём крепнущая гривна?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 23.92-24.02
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