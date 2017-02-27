Пивденный вчера утром полтора часа светил 24,00 на отделениях, потом поднял на 24,05
Днепр опт на сейчас 23,95-24,03
А сейчас и Юнекс 24,00
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:08
Пивденный вчера утром полтора часа светил 24,00 на отделениях, потом поднял на 24,05
Днепр опт на сейчас 23,95-24,03
А сейчас и Юнекс 24,00
Востаннє редагувалось SAndriy1 в Сер 27 лис, 2019 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:10
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:29
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.11.2019..................2397,6978
Гривна укрепилась менее, чем на копейку.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Через 15 минут опустились на копейку. После 11 опустились еще на копейку, а после 11-30 приподнялись на 2 копейки, вернувшись на уровень открытия. На этих уровнях полдень и встретили.
НБУ вчера выкупил плановые 30.
Коррсчета продолжают топтаться на месте. Продолжился рост объема суточных сертификатов, а в противовес второй день подряд играла объемная инкассация.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
25.11.2019
Усього, млн дол. США 383.2
Обороты не слишком высоки, но для понедельника нормально. Чистый спрос составил около 333 млн.
Хочется сказать пару слов по поводу отчетности НБУ.
Там в конце есть справка о том, как работают с доходами и убытками от переоценки. Если очень коротко, эти доходы и убытки считаются формально и ни на что не влияют.
Оценивать доходы и убытки эмитента, на мой взгляд, вообще бессмысленно. Он нарисует столько, сколько надо. Перечисление "прибыли" НБУ в бюджет - это плановое (или не очень) пополнение бюджета за счет эмиссии. Ничего страшного в этом нет, доля эмиссионных денег в бюджете не велика, но нас предпочитают не травмировать страшными словами. Мне такая недолговая эмиссия нравится больше, чем эмиссия в долг - она не вызывает цепной реакции.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:46
А просто поменять главу НБУ Президент страны и монобольшинство в парламенте - что, не может? Для этого нужны именно беспорядки на улицах? Просветите по процедуре замены главы НБУ кто в курсе.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:46
історичним буде день, коли засвітять 16.00 від себе
а таки до цього йдемо... повільно але впевненно
папісят будет після 16 в перші дні світової кризи
потім, через три місяці повернемося до 28 (це буде в період 2020 2022 року
стопудово
Оце покатилися ми з вами на валютних качелях останній раз
в НБУ і Мінфіні це діло просєклі і на корню порубали народну "ініциативу", витащивши козирі у виді ОВДП па18,5- 15% і прощавайте качелі нажавжи
дуже сумно без них...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 27 лис, 2019 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:58
І не лише це.
Деколи, задля аналізу корисно зважати не лише на спекулятивні оборудки з паперами, але й на реальну макроекономіку, тому до уваги декілька індикаторів, а про що вони свідчать кожен зробить власні висновки:
https://news.finance.ua/ua/news/-/46048 ... ats-pospil
1. Обсяги промислового виробництва в жовтні 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,0%. За січень-жовтень зафіксовано падіння промвиробництва на 0,6%.
В 2014 році промвиробництво впало на 10,1%, в 2015 році - на 13%. У 2016 році промвиробництво повернулося до зростання - на 2,8%.У 2017 році зростання за рік склало 0,4%. За підсумками 2018 року було зростання на 1,1%.
2. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2019 року становило майже 7,1 млрд доларів, на 549,9 млн доларів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
3. Середня зарплата стагнує, і все ще нижча ,ніж в червні та липні.Національний банк очікує уповільнення темпів зростання заробітних плат в Україні, прогнозуючи підвищення номінальних зарплат на 16% у 2019 році та на 10% у 2020 році відповідно, або на 7% і 5% – у реальному вираженні.
4. Заборгованість населення за комунальні послуги все ще величезна,хоча за серпень скоротилися на 0,9 мільярда гривень - до 52,1 млрд грн.(літо все-таки).
5. Заборгованість підприємств з виплати заробітної плати в Україні у вересні 2019 року збільшилася у порівнянні з серпнем на 11,5% і на 1 жовтня цього року становила 3,141 мільярда гривень.
6. Трудова міграція навіть не думає зупинятися. Радник президента Устенко:якщо нинішні темпи відтоку людського ресурсу збережуться, то виконання амбітної задачі, поставленої президентом з різкого нарощування темпів економічного зростання, виявиться нездійсненним.
7.-МВФ,
-Приват,
-одне з самих дорогих обслуговувань боргу у світі,
-газова труба,
-протидія земельному питанню,
-мультяшна боротьба з корупцією,
-монументальна стійкість монополій та олігархів,
-недовиконання плану надходжень,
-в т.ч. по митниці, на яку сподівалася як на корову,що дасть 5 млрд.дол. щорічно,
-сподівання прем"єра на 5 млрд.дол. ПІІ, але такої кількості інвестицій навіть близько не буде,хоча вони вже заклали це в план, і заміщати доведеться ,добудовуючи піраміду паперів,
-завищені плани приватизації,
-зжата пружина на валютному ринку - зміцнення нацвалюти на фоні слабенької економіки та ніяких макропоказників
-соціальна напруга - населення,шахтарі,пенси - на фоні різкого збільшення до 5-15 тис.дол. на місяць як мінімальна оплата топів на держпідприємствах
-анонсований ріст тарифів в противагу обіцянкам прийти і навести лад в питанні,що валить споживчий попит як можливий локомотив загального зростання економіки
-завал законодавства про трансферне ціноутворення ( офшори - вирішили не рухати)
з паралельною спробою натиском на дрібних підприємців
створюють коктейль Молотова в фінансово-економічному секторі країни.
Найближчі реперні точки, які можуть піти як в плюс, так і в мінус тренду на валютному ринку, в залежності від результатів ( позитивний,негативний чи посередній)
- Норманд, а потім газовий транзит, умови прокачки.
Від цього буде залежати в чому побажають в основному зустріти новий 2020-й співгромадяни, крім традиційного Шампанського, біленької та олів"є - у національній чи все-таки у зеленій папіряці.
Спостерігаєм.
І все-таки сьогодні панічного падіння та ганьби "першої світової" на нашому скромному українському ринку не відбулося.
МБ на моменті:24,0188
Зараз почнуть говорити - "вибачте,доллар щойно закінчився" у віконцях, де 24 світить.
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Импорт наше всё!
Макроэкономика гласит, что с укреплением нац. валюты неизбежно сокращается экспорт и увеличивается импорт. Капитал переливается в другие страны и сбалансировать этот процесс можно разве что иностранными инвестициями (а их не будет в достаточном объемеи на постоянной основе).
Не говоря уже о том, что такой процесс влечет за собой сокращение производства внутри страны с неизбежным ростом уровня безработицы. Другими словами, укрепление гривны - это не к развитию экономики и страны. Это наоборот приведет к еще большей бедности населения.
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:08
Ну так это ж взять на себя ответственность надо. Не поймут-с(с) А так - нарот ропщет.
О! Я нашел кого Инвестор33 имел ввиду, когда говорил что берут кредиты в гривне
А ну признавайтесь - кто тут представители агрохолдингов ?
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
зато у нас доляр па23.хх
и закрома НБУ скоро лопнут от никому ненужного бакса
здесь ключевые слова: "Никому не нужные"
в Украине доляры не нужны, а зачем, если есть крепкая и скаждым днём крепнущая гривна?
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернівці 23.92-24.02
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