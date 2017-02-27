Додано: Сер 27 лис, 2019 12:58

edvardd написав: Національний банк України в результаті зміцнення гривні до іноземних валют за період січня-вересня 2019 року на 13% отримав збитку на 12,3 млрд грн.

У проміжній скороченій консолідованій фінансовій звітності регулятора за 9 місяців зазначається, що збиток включає нереалізовані витрати від переоцінки фінансових інструментів в іноземній валюті та монетарному золоті в сумі 42,4 млрд грн, що буде компенсований відповідним резервом переоцінки, який становить 80,4 млрд грн.

У результаті станом на кінець вересня 2019 року прибуток до розподілу становить близько 30 млрд грн. Водночас Законом про Державний бюджет України на 2020 рік передбачено перерахування Національним банком коштів до Державного бюджету України у сумі 40,7 млрд грн. Національний банк України в результаті зміцнення гривні до іноземних валют за період січня-вересня 2019 року на 13% отримав збитку на 12,3 млрд грн.У проміжній скороченій консолідованій фінансовій звітності регулятора за 9 місяців зазначається, що збиток включає нереалізовані витрати від переоцінки фінансових інструментів в іноземній валюті та монетарному золоті в сумі 42,4 млрд грн, що буде компенсований відповідним резервом переоцінки, який становить 80,4 млрд грн.У результаті станом на кінець вересня 2019 року прибуток до розподілу становить близько. Водночас Законом про Державний бюджет України на 2020 рік передбачено перерахування Національним банком коштів до Державного бюджету України у сумі

І не лише це.Деколи, задля аналізу корисно зважати не лише на спекулятивні оборудки з паперами, але й на реальну макроекономіку, тому до уваги декілька індикаторів, а про що вони свідчать кожен зробить власні висновки:1. Обсяги промислового виробництва в жовтні 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,0%. За січень-жовтень зафіксовано падіння промвиробництва на 0,6%.В 2014 році промвиробництво впало на 10,1%, в 2015 році - на 13%. У 2016 році промвиробництво повернулося до зростання - на 2,8%.У 2017 році зростання за рік склало 0,4%. За підсумками 2018 року було зростання на 1,1%.2. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців 2019 року становило майже 7,1 млрд доларів, на 549,9 млн доларів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.3. Середня зарплата стагнує, і все ще нижча ,ніж в червні та липні.Національний банк очікує уповільнення темпів зростання заробітних плат в Україні, прогнозуючи підвищення номінальних зарплат на 16% у 2019 році та на 10% у 2020 році відповідно, або на 7% і 5% – у реальному вираженні.4. Заборгованість населення за комунальні послуги все ще величезна,хоча за серпень скоротилися на 0,9 мільярда гривень - до 52,1 млрд грн.(літо все-таки).5. Заборгованість підприємств з виплати заробітної плати в Україні у вересні 2019 року збільшилася у порівнянні з серпнем на 11,5% і на 1 жовтня цього року становила 3,141 мільярда гривень.6. Трудова міграція навіть не думає зупинятися. Радник президента Устенко:якщо нинішні темпи відтоку людського ресурсу збережуться, то виконання амбітної задачі, поставленої президентом з різкого нарощування темпів економічного зростання, виявиться нездійсненним.7.-МВФ,-Приват,-одне з самих дорогих обслуговувань боргу у світі,-газова труба,-протидія земельному питанню,-мультяшна боротьба з корупцією,-монументальна стійкість монополій та олігархів,-недовиконання плану надходжень,-в т.ч. по митниці, на яку сподівалася як на корову,що дасть 5 млрд.дол. щорічно,-сподівання прем"єра на 5 млрд.дол. ПІІ, але такої кількості інвестицій навіть близько не буде,хоча вони вже заклали це в план, і заміщати доведеться ,добудовуючи піраміду паперів,-завищені плани приватизації,-зжата пружина на валютному ринку - зміцнення нацвалюти на фоні слабенької економіки та ніяких макропоказників-соціальна напруга - населення,шахтарі,пенси - на фоні різкого збільшення до 5-15 тис.дол. на місяць як мінімальна оплата топів на держпідприємствах-анонсований ріст тарифів в противагу обіцянкам прийти і навести лад в питанні,що валить споживчий попит як можливий локомотив загального зростання економіки-завал законодавства про трансферне ціноутворення ( офшори - вирішили не рухати)з паралельною спробою натиском на дрібних підприємцівстворюють коктейль Молотова в фінансово-економічному секторі країни.Найближчі реперні точки, які можуть піти як в плюс, так і в мінус тренду на валютному ринку, в залежності від результатів ( позитивний,негативний чи посередній)- Норманд, а потім газовий транзит, умови прокачки.Від цього буде залежати в чому побажають в основному зустріти новий 2020-й співгромадяни, крім традиційного Шампанського, біленької та олів"є - у національній чи все-таки у зеленій папіряці.Спостерігаєм.І все-таки сьогодні панічного падіння та ганьби "першої світової" на нашому скромному українському ринку не відбулося.МБ на моменті:24,0188Зараз почнуть говорити - "вибачте,доллар щойно закінчився" у віконцях, де 24 світить.