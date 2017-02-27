Додано: Сер 27 лис, 2019 14:07

Viktor написав: Импорт наше всё!

Макроэкономика гласит, что с укреплением нац. валюты неизбежно сокращается экспорт и увеличивается импорт. Капитал переливается в другие страны и сбалансировать этот процесс можно разве что иностранными инвестициями (а их не будет в достаточном объемеи на постоянной основе).

Не говоря уже о том, что такой процесс влечет за собой сокращение производства внутри страны с неизбежным ростом уровня безработицы. Другими словами, укрепление гривны - это не к развитию экономики и страны. Это наоборот приведет к еще большей бедности населения. Импорт наше всё!Макроэкономика гласит, что с укреплением нац. валюты неизбежно сокращается экспорт и увеличивается импорт. Капитал переливается в другие страны и сбалансировать этот процесс можно разве что иностранными инвестициями (а их не будет в достаточном объемеи на постоянной основе).Не говоря уже о том, что такой процесс влечет за собой сокращение производства внутри страны с неизбежным ростом уровня безработицы. Другими словами, укрепление гривны - это не к развитию экономики и страны. Это наоборот приведет к еще большей бедности населения.

Стопроцентно.Президент США Дональд Трамп заявил, что действия федеральной резервной системы (ФРС) по еще большему укреплению доллара начинают бить по американским производителям, его конкурентоспособность по отношению к другим валютам под вопросом.«Федеральная резервная система позволили доллару стать настолько сильным по отношению ко всем другим валютам, что наши производители испытывают на себе [это] негативное влияние. Они злейшие враги самих себя, хотя понятия об этом не имеют.ФРС США, выполняющая функции центробанка государства, отстает по принятию новых эффективных решений от центробанков других стран.«Наш ФРС не может „в умственном плане“идти в ногу с конкурентами из других стран.Как жаль!»-написал он в «Твиттере».Между прочим первая экономика мира.Но у нас, как всегда, пытаются изобрести свой велосипед, бабок на все хватит, вот, к примеру, сколько страна заплатила лишь за один октябрь 2019-го:........"В жовтні витрати державного бюджету з погашення державного боргу склали 21,2 млрд грн, з обслуговування – 7,1 млрд грн".........1. Бабки должна давать сильная экономика2. Раз сильной экономики нет, надо привлечь ПИИ, прямые ин.инвестиции3.Но инвестиций нет,их кот наплакал.Инвесторы доверяют больше полякам и словакам.А как же обещания Гончарука привлечь 5 млрд. дол. в 2020-м?Ему лучше поменять марку сигарет, считаю,больше мне нечего ему дельного посоветовать.4.Где же взять бабки чтобы заполнить бак автомашины бензином, или солярой?Есть ли у вас план мистер Фикс?Есть ли у меня план?Да у меня целых три плана!- продадим на фиг пару сотен завалявшихся объектов,в т.ч. прибыльных, которые постоянно бабки в бюджет вливают- и "на коня" зашлифуем все это дело землей по быстрому, фактически без плана, без стратегии, сорздав на фиг еще одну монополию,как-будто нам мало уже имеющихся-а чтобы продержаться до часа Икс, запустим "дурочку" с бумагами,и пофиг, что жирнейшая валютная процентовка пойдет в карман отнюдь не простых украинцев, перебивающихся в госбанках 1-2% годовых в доллара и евро,да еще оплачивающим оброк 19.5%и пофиг, что все страны пытаются ослабить собственную валюту для конкурентных преимуществ, а тут наоборот раскочегариваем импорт до безумного сальдо товарами, которое :............"Дефіцит торгового балансу України, який збільшився за підсумками січня-травня 2019 року, продовжить розростатися. Такі дані містяться в базовому прогнозі соціального і економічного розвитку України на 2020-2022 роки, який затвердив Кабінет міністрів.Так, уряд очікує, що в 2020 році "діра" в торговому балансі становитиме 13,78 млрд доларів; в 2021-му – 14,92 млрд доларів; у 2022-му – і 16,11 млрд млрд доларів. Макропрогноз, затверджений раніше урядом на 2019 рік, передбачає збільшення дефіциту в цьому році до 11,75 млрд доларів.У новому прогнозі зростання дефіциту торгового балансу очікується, перш за все, через більш високі темпи збільшення імпорту в порівнянні з експортом. Зокрема, за базовим сценарієм: у 2020 році – відповідно 8% і 7,6%, в 2021 році – 7,1% і 6,9% і в 2022 році – 7,3% і 7,1%.Крім базового прогнозу, затверджений Кабміном документ передбачає другий сценарій макропоказників на 2020-2022 рр., В якому закладені більш високі ризики. Він передбачає зростання дефіциту торгового балансу з 13,96 млрд в 2020 році до 15,60 млрд в 2021 році і 17,25 млрд доларів – в 2022 році".........Ну да еще бы, кто б сомневался.А можем и переплюнуть прогнозы, вот только Маркарова еще пару десятков миллиардов гривен бумаг запустит, так сразу и заживем.Зачем стратегии,зачем планы,зачем вообще работать ,скоро нам галушки сами в рот скакать будут ,нерезы обеспечат карамельную жизнь.Тут без варрантов сладостей хватает:"17,25 млрд доларів негативного сальдо – в 2022 году".Стратегия ?.Нет, не думаю.Это диагноз. Точка.