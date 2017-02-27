Додано: Сер 27 лис, 2019 15:50

Yuri_61 написав: В такой стране, как Украина, для развития экономики необходимо прогнозируемая девальвация гривны на разность величины инфляции в США и Украине В такой стране, как Украина, для развития экономики необходимо прогнозируемая девальвация гривны на разность величины инфляции в США и Украине

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)Починає діяти з.................27.11.2019................28.11.2019дата розрахунку................26.11.2019................27.11.2019Долар США.......................2398,2702.................После полудня доллар отыграл чуть больше, чем потерял с утра. Суточный рост доллара составил 0.17 копеек.Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Через 15 минут опустились на копейку. После 11 опустились еще на копейку, а после 11-30 приподнялись на 2 копейки, вернувшись на уровень открытия. На этих уровнях полдень и встретили.Во второй половине сессии продолжили очень медленное постепенное восхождение. Перед обедом поднялись на копейку, после обеда еще на копейку и 15-30 приподнялись еще на полкопейки, чуть расширив спред. Расчет официального курса встретили котировками 23.9950 - 24.0200. За день котировки выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.Послеполуденный рост мог быть вызван как утренней интервенцией регулятора, так и началом некоторого хаоса, который обычно вносит рассинхронизация выходных у нас и в США. Напомню, что завтра в США выходной - День Благодарения. МБ ожидает торговля завтрашним долларом.Этот день в истории:2017 - 2683.52 (-285)2018 - 2810.53 (-412)2016 - 2572.442015 - 2388.46Украина - такая же страна, как и все остальные. Для развития экономики должны работать рыночные законы, в т.ч. и в курсообразовании. Прогнозирование при таком курсообразовании очень тяжело и ненадежно дается профессионалам и вовсе недоступно обывателю.