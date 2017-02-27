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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2819282028212822

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 376
Не нижче 24.50
54%
204
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

От не пам"ятаю - були тут комплексні роздуми - хто реально виграє на зниженні курсу валюти ? Ну НБУ - потихеньку скуповує для віддачі боргів . Імпортери - сумніваюся якось - хтось про ріст роздрібної торгівлі може сказати ? Експорт - зрозуміло ... То кому найбільше вигідно ? Населенню - непомітно , бо ціни не падають практично .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:02

  Ой+ написав:Moneta
І не тільки в Європах а і в США:

  Ой+ написав:8 речей, які в Україні кращі, ніж у США
До речі, у друзів податки на дерев’яний будинок, площею приблизно 200 метрів — $9000.
Це місцевий податок, який йде в місцевий бюджет, з якого фінансується та ж школа, дороги, освітлення. https://nv.ua/ukr/opinion/minusi-zhitty ... 50201.html


Якби податок на нерухомість у нас був по такому ж принципу, то була би користь і від корупціонерів, ухилянтів та тіньовиків і заробітчан.

У вас персонально яка нерухомість?! Чи ви про інших турбуєтесь?! Назвіть те чого у вас є багато і запропонуйте це обкласти податками, щоб ми могли зацінити ваші переживання за державу!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:14

  somilitark написав:
  Moneta написав:Не нужно гонятся за условным Дубинским спрашивая где он взял деньги. Взял да и взял. Любит мама скорость - хорошо. Просто выкладывай с каждой квартиры 20 тыс грн в год и гуляй.

Тут все любят Америку.так вот в США есть понятие косвенные методы определения базы налогообложения.
Т.е. у Дубика есть имущество на 20 лямов,а доходов было за 15 лет трудовой деятельности на 1 лям,то его сначала посадят,а потом уже начнут спрашивать,откуда взялось 19 лямов,их конфискуют,может какую-то часть вернут,ну типа той,что не облагается налогообложением в виде подарков от родственников,может тысч 50 ему капнет.
Вот и все пироги,наркодилер,казнокрад,просто не платящий налоги во всём мире ссыт,а тут же рай,можно всех троллить и посылать,а всякие идиоты даже отбеливают таких циников.

Читав, що у Бєні в США огромаднєйша кількість була нерухомості як житлової так і комерційної, і в багатьох наших інших чиновників і депутатів... Та й в тій же Європі маєтки на десятки мільйонів доларів у різних наших бувших і нинішніх таких як Льовочкін, як той же Пшонка... Тут щось не було задіяно в механізмі фінконтролю і перевірок?! Чи щось інше?! І здається мені, що бізнес по відбілюванню доходів і наркодилерів, і торгівців зброєю, і наших чиновників з офіційною зарплатою в тищу доларів в місяць пречудово себе почуває і в США, і в Швейцарії, і в ЄС! І як там в США покриваються величезні витрати на утримання Бєніноі нерухомості в період, коли суд обмежив витрати Бєні сумою в 20 тисяч євро в місяць, а це для Бєні як для вас обмежити вас 10 копійками в місяць! Колись у Відні прийшлося бути в одному готелі з Бєнею... Бачив як він на барі замовив бокал віскі... Не хочу вас розстроювати ціною того віскі, але думаю ви б могли декілька місяців нормально жити у вашому Бердичеві!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Не може бути?! Рєбята, ви ж гнали на Юлю, що вона не той контракт підписала і винувата, то підпишіть той! Це ж так легко і просто зробити! І економіці буде плюс і всім споживачам! Завжди коли читав вилитий бруд на Юлю думав дочекатися закінчення попереднього контракту і як себе поведуть критикани, а виявляється вони тепер констатують, що якщо ніякого контракту не буде, то будуть великі збитки!


Прикидаєтесь? Тоді обхідних газопроводів не було, тому питання підписання транзитного контракту просто не стояло. Натомість Юля примудрилась підписати настільки невигідний контракт, що суд визнав деякі його положення нерівноправними. Тому не смішіть людей такими заявами.
Натомість маємо наочну славетну дипломатичну "перемогу" попередньої влади, якими вони так люблять хвалитися. Замість того, щоб переконати наших "європартнерів" у доцільності спільної модернізації української ГТС, вони допустили будову обхідних потоків, які дають змогу обійтись від колись незамінної української труби. До речі, якщо топ-менеджмент Нафтогазу нарахував собі премії за перемоги над Газпромом, то зараз саме пора їх депреміювати на суму втрат через непідписання контракту
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Viktor написав:Не говоря уже о том, что такой процесс влечет за собой сокращение производства внутри страны с неизбежным ростом уровня безработицы.


Это в теории. На практике когда бакс вырос с 8 до 40 - в стране чего-то не наблюдался всплеск производства. Так и сейчас - крупные экспортеры - сталь, чугун, металл - и так будут сокращаться на 5% в год только потому что банально донашивают доставшееся нашару советское производство, а уж никак не потому что будут вынуждены закладывать +5% в баксе в фонд оплаты труда наемных работкников получающих в дорожающей гривне. А некрупным просто придется умерить аппетиты и реже менять Мерседесы - или пусть закрываются - природа не терпит пустоты -придут другие, менее жадные.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:Да уж, кисло стало заробитчанам , не попануешь больше дома, в Украине. А как скакали, как скакали ! :)

Я бы, на Вашем месте, по этому поводу тоже особо не скакал бы. Будет кисло - вернутся обратно, приток валюты сократится, курс поднимется (с учетом накопившихся дисбалансов - весьма вероятно, неслабо). Ну, и кто скакать тогда будет? - не стоит злить и дразнить заробитчан! :)
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:45

  Qwerty написав:
  somilitark написав:
  Moneta написав:Не нужно гонятся за условным Дубинским спрашивая где он взял деньги. Взял да и взял. Любит мама скорость - хорошо. Просто выкладывай с каждой квартиры 20 тыс грн в год и гуляй.

Тут все любят Америку.так вот в США есть понятие косвенные методы определения базы налогообложения.
Т.е. у Дубика есть имущество на 20 лямов,а доходов было за 15 лет трудовой деятельности на 1 лям,то его сначала посадят,а потом уже начнут спрашивать,откуда взялось 19 лямов,их конфискуют,может какую-то часть вернут,ну типа той,что не облагается налогообложением в виде подарков от родственников,может тысч 50 ему капнет.
Вот и все пироги,наркодилер,казнокрад,просто не платящий налоги во всём мире ссыт,а тут же рай,можно всех троллить и посылать,а всякие идиоты даже отбеливают таких циников.

Читав, що у Бєні в США огромаднєйша кількість була нерухомості як житлової так і комерційної, і в багатьох наших інших чиновників і депутатів... Та й в тій же Європі маєтки на десятки мільйонів доларів у різних наших бувших і нинішніх таких як Льовочкін, як той же Пшонка... Тут щось не було задіяно в механізмі фінконтролю і перевірок?! Чи щось інше?! І здається мені, що бізнес по відбілюванню доходів і наркодилерів, і торгівців зброєю, і наших чиновників з офіційною зарплатою в тищу доларів в місяць пречудово себе почуває і в США, і в Швейцарії, і в ЄС! І як там в США покриваються величезні витрати на утримання Бєніноі нерухомості в період, коли суд обмежив витрати Бєні сумою в 20 тисяч євро в місяць, а це для Бєні як для вас обмежити вас 10 копійками в місяць! Колись у Відні прийшлося бути в одному готелі з Бєнею... Бачив як він на барі замовив бокал віскі... Не хочу вас розстроювати ціною того віскі, але думаю ви б могли декілька місяців нормально жити у вашому Бердичеві!




Не совсем реально - косвенные методы и т.п., мест лишения свободы в стране не хватит, даже если удвоить строительство.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:48

  Viktor написав:Импорт наше всё!
Макроэкономика гласит, что с укреплением нац. валюты неизбежно сокращается экспорт и увеличивается импорт. Капитал переливается в другие страны и сбалансировать этот процесс можно разве что иностранными инвестициями (а их не будет в достаточном объемеи на постоянной основе).
Не говоря уже о том, что такой процесс влечет за собой сокращение производства внутри страны с неизбежным ростом уровня безработицы. Другими словами, укрепление гривны - это не к развитию экономики и страны. Это наоборот приведет к еще большей бедности населения.

В такой стране, как Украина, для развития экономики необходимо прогнозируемая девальвация гривны на разность величины инфляции в США и Украине
(8% - 2% = 6%).
Такое существенное укрепление гривны как в 2019 году это равнозначно удачному пенальти по своим же воротам
Господа из Минфина, вы случайно воротами не ошиблись?
Но стоит ли удивляться происходящему, если в наглядовых радах одни иностранцы.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 27 лис, 2019 15:54, всього редагувалось 4 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:50

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.................27.11.2019................28.11.2019
дата розрахунку................26.11.2019................27.11.2019
Долар США.......................2398,2702.................2398,4391
После полудня доллар отыграл чуть больше, чем потерял с утра. Суточный рост доллара составил 0.17 копеек.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Через 15 минут опустились на копейку. После 11 опустились еще на копейку, а после 11-30 приподнялись на 2 копейки, вернувшись на уровень открытия. На этих уровнях полдень и встретили.
Во второй половине сессии продолжили очень медленное постепенное восхождение. Перед обедом поднялись на копейку, после обеда еще на копейку и 15-30 приподнялись еще на полкопейки, чуть расширив спред. Расчет официального курса встретили котировками 23.9950 - 24.0200. За день котировки выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Послеполуденный рост мог быть вызван как утренней интервенцией регулятора, так и началом некоторого хаоса, который обычно вносит рассинхронизация выходных у нас и в США. Напомню, что завтра в США выходной - День Благодарения. МБ ожидает торговля завтрашним долларом.

Этот день в истории:
2017 - 2683.52 (-285)
2018 - 2810.53 (-412)

2016 - 2572.44
2015 - 2388.46
Сибарит
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