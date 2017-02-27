Додано: Сер 27 лис, 2019 15:14

somilitark написав: Moneta написав: Не нужно гонятся за условным Дубинским спрашивая где он взял деньги. Взял да и взял. Любит мама скорость - хорошо. Просто выкладывай с каждой квартиры 20 тыс грн в год и гуляй. Не нужно гонятся за условным Дубинским спрашивая где он взял деньги. Взял да и взял. Любит мама скорость - хорошо. Просто выкладывай с каждой квартиры 20 тыс грн в год и гуляй.

Тут все любят Америку.так вот в США есть понятие косвенные методы определения базы налогообложения.

Т.е. у Дубика есть имущество на 20 лямов,а доходов было за 15 лет трудовой деятельности на 1 лям,то его сначала посадят,а потом уже начнут спрашивать,откуда взялось 19 лямов,их конфискуют,может какую-то часть вернут,ну типа той,что не облагается налогообложением в виде подарков от родственников,может тысч 50 ему капнет.

Вот и все пироги,наркодилер,казнокрад,просто не платящий налоги во всём мире ссыт,а тут же рай,можно всех троллить и посылать,а всякие идиоты даже отбеливают таких циников. Тут все любят Америку.так вот в США есть понятие косвенные методы определения базы налогообложения.Т.е. у Дубика есть имущество на 20 лямов,а доходов было за 15 лет трудовой деятельности на 1 лям,то его сначала посадят,а потом уже начнут спрашивать,откуда взялось 19 лямов,их конфискуют,может какую-то часть вернут,ну типа той,что не облагается налогообложением в виде подарков от родственников,может тысч 50 ему капнет.Вот и все пироги,наркодилер,казнокрад,просто не платящий налоги во всём мире ссыт,а тут же рай,можно всех троллить и посылать,а всякие идиоты даже отбеливают таких циников.

Читав, що у Бєні в США огромаднєйша кількість була нерухомості як житлової так і комерційної, і в багатьох наших інших чиновників і депутатів... Та й в тій же Європі маєтки на десятки мільйонів доларів у різних наших бувших і нинішніх таких як Льовочкін, як той же Пшонка... Тут щось не було задіяно в механізмі фінконтролю і перевірок?! Чи щось інше?! І здається мені, що бізнес по відбілюванню доходів і наркодилерів, і торгівців зброєю, і наших чиновників з офіційною зарплатою в тищу доларів в місяць пречудово себе почуває і в США, і в Швейцарії, і в ЄС! І як там в США покриваються величезні витрати на утримання Бєніноі нерухомості в період, коли суд обмежив витрати Бєні сумою в 20 тисяч євро в місяць, а це для Бєні як для вас обмежити вас 10 копійками в місяць! Колись у Відні прийшлося бути в одному готелі з Бєнею... Бачив як він на барі замовив бокал віскі... Не хочу вас розстроювати ціною того віскі, але думаю ви б могли декілька місяців нормально жити у вашому Бердичеві!