Ой+ написав:Moneta І не тільки в Європах а і в США:
Ой+ написав:8 речей, які в Україні кращі, ніж у США До речі, у друзів податки на дерев’яний будинок, площею приблизно 200 метрів — $9000. Це місцевий податок, який йде в місцевий бюджет, з якого фінансується та ж школа, дороги, освітлення. https://nv.ua/ukr/opinion/minusi-zhitty ... 50201.html
Якби податок на нерухомість у нас був по такому ж принципу, то була би користь і від корупціонерів, ухилянтів та тіньовиків і заробітчан.
У вас персонально яка нерухомість?! Чи ви про інших турбуєтесь?! Назвіть те чого у вас є багато і запропонуйте це обкласти податками, щоб ми могли зацінити ваші переживання за державу!
Qwerty написав:Не може бути?! Рєбята, ви ж гнали на Юлю, що вона не той контракт підписала і винувата, то підпишіть той! Це ж так легко і просто зробити! І економіці буде плюс і всім споживачам! Завжди коли читав вилитий бруд на Юлю думав дочекатися закінчення попереднього контракту і як себе поведуть критикани, а виявляється вони тепер констатують, що якщо ніякого контракту не буде, то будуть великі збитки!
Прикидаєтесь? Тоді обхідних газопроводів не було, тому питання підписання транзитного контракту просто не стояло. Натомість Юля примудрилась підписати настільки невигідний контракт, що суд визнав деякі його положення нерівноправними. Тому не смішіть людей такими заявами. Натомість маємо наочну славетну дипломатичну "перемогу" попередньої влади, якими вони так люблять хвалитися. Замість того, щоб переконати наших "європартнерів" у доцільності спільної модернізації української ГТС, вони допустили будову обхідних потоків, які дають змогу обійтись від колись незамінної української труби. До речі, якщо топ-менеджмент Нафтогазу нарахував собі премії за перемоги над Газпромом, то зараз саме пора їх депреміювати на суму втрат через непідписання контракту
Viktor написав:Не говоря уже о том, что такой процесс влечет за собой сокращение производства внутри страны с неизбежным ростом уровня безработицы.
Это в теории. На практике когда бакс вырос с 8 до 40 - в стране чего-то не наблюдался всплеск производства. Так и сейчас - крупные экспортеры - сталь, чугун, металл - и так будут сокращаться на 5% в год только потому что банально донашивают доставшееся нашару советское производство, а уж никак не потому что будут вынуждены закладывать +5% в баксе в фонд оплаты труда наемных работкников получающих в дорожающей гривне. А некрупным просто придется умерить аппетиты и реже менять Мерседесы - или пусть закрываются - природа не терпит пустоты -придут другие, менее жадные.
Moneta написав:Не нужно гонятся за условным Дубинским спрашивая где он взял деньги. Взял да и взял. Любит мама скорость - хорошо. Просто выкладывай с каждой квартиры 20 тыс грн в год и гуляй.
Тут все любят Америку.так вот в США есть понятие косвенные методы определения базы налогообложения. Т.е. у Дубика есть имущество на 20 лямов,а доходов было за 15 лет трудовой деятельности на 1 лям,то его сначала посадят,а потом уже начнут спрашивать,откуда взялось 19 лямов,их конфискуют,может какую-то часть вернут,ну типа той,что не облагается налогообложением в виде подарков от родственников,может тысч 50 ему капнет. Вот и все пироги,наркодилер,казнокрад,просто не платящий налоги во всём мире ссыт,а тут же рай,можно всех троллить и посылать,а всякие идиоты даже отбеливают таких циников.
Читав, що у Бєні в США огромаднєйша кількість була нерухомості як житлової так і комерційної, і в багатьох наших інших чиновників і депутатів... Та й в тій же Європі маєтки на десятки мільйонів доларів у різних наших бувших і нинішніх таких як Льовочкін, як той же Пшонка... Тут щось не було задіяно в механізмі фінконтролю і перевірок?! Чи щось інше?! І здається мені, що бізнес по відбілюванню доходів і наркодилерів, і торгівців зброєю, і наших чиновників з офіційною зарплатою в тищу доларів в місяць пречудово себе почуває і в США, і в Швейцарії, і в ЄС! І як там в США покриваються величезні витрати на утримання Бєніноі нерухомості в період, коли суд обмежив витрати Бєні сумою в 20 тисяч євро в місяць, а це для Бєні як для вас обмежити вас 10 копійками в місяць! Колись у Відні прийшлося бути в одному готелі з Бєнею... Бачив як він на барі замовив бокал віскі... Не хочу вас розстроювати ціною того віскі, але думаю ви б могли декілька місяців нормально жити у вашому Бердичеві!
Не совсем реально - косвенные методы и т.п., мест лишения свободы в стране не хватит, даже если удвоить строительство.
"Просто выкладывай с каждой квартиры 20 тыс грн в год и гуляй" - также не прокатит -, так как люди от которых зависит увеличение нагрузки в этом направлении - сами по уши в таких активах, 20-30 объектов недвижимотси ,это еще немного у них считается, в основном там речь идет о многих десятках и сотнях объектов-активов.
Такова система. Она не за один год складывалась, десятилетиями.
Наверху сравнительно небольшая группа, которой принадлежит все в этой стране. Посредине, тонюсенькая сравнительно прослойка, кто сумел как-то устроиться в этой системе и что можно называть с натяжкой нашим средним классом . Внизу - основная масса, которая просто сводит концы с концами.
Чтобы поламать, или хотя бы подломить такую систему пусть даже на 10-20%,
нужны просто зубы акулы.
А без большой и мощной средней прослойки все реформы и изменения окажутся ничего не значащим воздушным шариком.
Поляки имеют 2 млн. фермеров, Украина-50 тыс. фермеров, законодательство по земле готовится под пару человек, которых мы уже знаем по-фамильно.
Скорее всего, средним классом в западном понимании , прежде всего в количественном смысле у нас и не пахнет. Тем более, те кто у нас считает себя средним классом в большинстве случаев таковым не является, не западные стандарты.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 27 лис, 2019 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Viktor написав:Импорт наше всё! Макроэкономика гласит, что с укреплением нац. валюты неизбежно сокращается экспорт и увеличивается импорт. Капитал переливается в другие страны и сбалансировать этот процесс можно разве что иностранными инвестициями (а их не будет в достаточном объемеи на постоянной основе). Не говоря уже о том, что такой процесс влечет за собой сокращение производства внутри страны с неизбежным ростом уровня безработицы. Другими словами, укрепление гривны - это не к развитию экономики и страны. Это наоборот приведет к еще большей бедности населения.
В такой стране, как Украина, для развития экономики необходимо прогнозируемая девальвация гривны на разность величины инфляции в США и Украине (8% - 2% = 6%). Такое существенное укрепление гривны как в 2019 году это равнозначно удачному пенальти по своим же воротам Но стоит ли удивляться происходящему, если в наглядовых радах одни иностранцы.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 27 лис, 2019 15:55, всього редагувалось 5 разів.
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з.................27.11.2019................28.11.2019 дата розрахунку................26.11.2019................27.11.2019 Долар США.......................2398,2702.................2398,4391 После полудня доллар отыграл чуть больше, чем потерял с утра. Суточный рост доллара составил 0.17 копеек. Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Через 15 минут опустились на копейку. После 11 опустились еще на копейку, а после 11-30 приподнялись на 2 копейки, вернувшись на уровень открытия. На этих уровнях полдень и встретили. Во второй половине сессии продолжили очень медленное постепенное восхождение. Перед обедом поднялись на копейку, после обеда еще на копейку и 15-30 приподнялись еще на полкопейки, чуть расширив спред. Расчет официального курса встретили котировками 23.9950 - 24.0200. За день котировки выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия. Послеполуденный рост мог быть вызван как утренней интервенцией регулятора, так и началом некоторого хаоса, который обычно вносит рассинхронизация выходных у нас и в США. Напомню, что завтра в США выходной - День Благодарения. МБ ожидает торговля завтрашним долларом.
Этот день в истории: 2017 - 2683.52 (-285) 2018 - 2810.53 (-412)
2016 - 2572.44 2015 - 2388.46
Yuri_61 написав:В такой стране, как Украина, для развития экономики необходимо прогнозируемая девальвация гривны на разность величины инфляции в США и Украине
Украина - такая же страна, как и все остальные. Для развития экономики должны работать рыночные законы, в т.ч. и в курсообразовании. Прогнозирование при таком курсообразовании очень тяжело и ненадежно дается профессионалам и вовсе недоступно обывателю.
Viktor написав:Не говоря уже о том, что такой процесс влечет за собой сокращение производства внутри страны с неизбежным ростом уровня безработицы.
Это в теории. На практике когда бакс вырос с 8 до 40 - в стране чего-то не наблюдался всплеск производства. Так и сейчас - крупные экспортеры - сталь, чугун, металл - и так будут сокращаться на 5% в год только потому что банально донашивают доставшееся нашару советское производство, а уж никак не потому что будут вынуждены закладывать +5% в баксе в фонд оплаты труда наемных работкников получающих в дорожающей гривне. А некрупным просто придется умерить аппетиты и реже менять Мерседесы - или пусть закрываются - природа не терпит пустоты -придут другие, менее жадные.
Когда "на практике бакс вырос с 8 до 40" была активная фаза боевых действий, и вообще для страны все было на грани, - тут уж не до всплеска производства. Тезис о "реже менять Мерседесы" не хочется даже комментировать... Знаю руководителей и хозяев бизнеса, которые из своего кармана тянут инфраструктуру поселков и городов, где находятся их предприятия, совок не у всех в голове присутствует. Ну и для любителей покращення: https://bykvu.com/ru/bukvy/dolg-za-boln ... -denisova/
"Прямых покупателей таких объемов доллара нет и по курсу есть два варианта развития событий: 1) НБУ выходит на рынок с выкупом всего излишка предложения в резервы и тогда курс полностью зависит от ценника Нацбанка или 2) значительный перевес предложения обваливает котировки доллара к порогу в 23,85-23,90 гривен и тогда излишек выкупается той частью клиентов, кто выжидал “дна” по курсу и это выравнивает спрос и предложение"
Как видим пункт №2 не случился
......"Скорее всего будут задействованы оба сценария, но ключевым будет поведение НБУ. Регулятор не упустит шанса пополнить резервы “дешевым” долларом и главное – чтобы он не “перестарался” с объемом выкупа. Как только выжидающие “дна” по курсу покупатели увидят, что Нацбанк скупает валюту – они тоже начнут выходить со своими покупками, опасаясь дальнейшего разворота рынка. И это подхлестнет котировки".....
И прогноз на будущее :
......."Но скоро общий позитивный настрой по укреплению гривны выдохнется как за счет нивелирования фактора аукциона по ОВГЗ, так и за счет роста спроса на валюту перед окончанием месяца и сокращения ее предложения из-за поступлений основных сумм возмещений НДС экспортерам – и доллар “оттолкнется от дна” и рынок пойдет вверх".....
Мы вам верим - Финансы юа
Низы сегодняшнего МБ - 23-96 кажись На моменте к закрытию : 24,0250, выше чем вчера даже. А поход на 23 казался столь близким.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 27 лис, 2019 16:23, всього редагувалось 1 раз.
Dimar написав:У Бени-Зели и компании почти вся страна уже в кармане. Парламент, Правительство, Центризбирком, Прокуратура - уже. Суды - почти уже. Местные власти - в процессе. Для полной идиллии им нужен свой, карманный НБУ. Потому что без своего главы НБУ многие вещи провернуть не получится.
А просто поменять главу НБУ Президент страны и монобольшинство в парламенте - что, не может? Для этого нужны именно беспорядки на улицах? Просветите по процедуре замены главы НБУ кто в курсе.
Ну это же элементарно. Иногда некоторые свои действия надо прикрыть "требованиями народа", особенно если объективных оснований для отставки нет. Кроме того МВФ очень против смены руководства НБУ. Опять же - играем в игру "мнение общественности" уже с МВФ. Опять же - пиар: новая власть вас слышит, народ! Ну и не исключаю, что не все в команде готовы менять главу НБУ и Беня подталкивает к правильному (с его точки зрения) решению.
ЗЫ. Это я даже не лез в закон, чтобы посмотреть процедуру. Учитывая, что независимость центробанка - краеугольный камень - с огромной долей вероятности угадать можно утверждать, что просто так снять главу НБУ нельзя. Нужны веские основания. Вот начинают их создавать с общественного мнения.