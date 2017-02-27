Додано: Сер 27 лис, 2019 15:45

Qwerty написав: somilitark написав: Moneta написав: Не нужно гонятся за условным Дубинским спрашивая где он взял деньги. Взял да и взял. Любит мама скорость - хорошо. Просто выкладывай с каждой квартиры 20 тыс грн в год и гуляй. Не нужно гонятся за условным Дубинским спрашивая где он взял деньги. Взял да и взял. Любит мама скорость - хорошо. Просто выкладывай с каждой квартиры 20 тыс грн в год и гуляй.

Тут все любят Америку.так вот в США есть понятие косвенные методы определения базы налогообложения.

Т.е. у Дубика есть имущество на 20 лямов,а доходов было за 15 лет трудовой деятельности на 1 лям,то его сначала посадят,а потом уже начнут спрашивать,откуда взялось 19 лямов,их конфискуют,может какую-то часть вернут,ну типа той,что не облагается налогообложением в виде подарков от родственников,может тысч 50 ему капнет.

Вот и все пироги,наркодилер,казнокрад,просто не платящий налоги во всём мире ссыт,а тут же рай,можно всех троллить и посылать,а всякие идиоты даже отбеливают таких циников. Тут все любят Америку.так вот в США есть понятие косвенные методы определения базы налогообложения.Т.е. у Дубика есть имущество на 20 лямов,а доходов было за 15 лет трудовой деятельности на 1 лям,то его сначала посадят,а потом уже начнут спрашивать,откуда взялось 19 лямов,их конфискуют,может какую-то часть вернут,ну типа той,что не облагается налогообложением в виде подарков от родственников,может тысч 50 ему капнет.Вот и все пироги,наркодилер,казнокрад,просто не платящий налоги во всём мире ссыт,а тут же рай,можно всех троллить и посылать,а всякие идиоты даже отбеливают таких циников.

Читав, що у Бєні в США огромаднєйша кількість була нерухомості як житлової так і комерційної, і в багатьох наших інших чиновників і депутатів... Та й в тій же Європі маєтки на десятки мільйонів доларів у різних наших бувших і нинішніх таких як Льовочкін, як той же Пшонка... Тут щось не було задіяно в механізмі фінконтролю і перевірок?! Чи щось інше?! І здається мені, що бізнес по відбілюванню доходів і наркодилерів, і торгівців зброєю, і наших чиновників з офіційною зарплатою в тищу доларів в місяць пречудово себе почуває і в США, і в Швейцарії, і в ЄС! І як там в США покриваються величезні витрати на утримання Бєніноі нерухомості в період, коли суд обмежив витрати Бєні сумою в 20 тисяч євро в місяць, а це для Бєні як для вас обмежити вас 10 копійками в місяць! Колись у Відні прийшлося бути в одному готелі з Бєнею... Бачив як він на барі замовив бокал віскі... Не хочу вас розстроювати ціною того віскі, але думаю ви б могли декілька місяців нормально жити у вашому Бердичеві! Читав, що у Бєні в США огромаднєйша кількість була нерухомості як житлової так і комерційної, і в багатьох наших інших чиновників і депутатів... Та й в тій же Європі маєтки на десятки мільйонів доларів у різних наших бувших і нинішніх таких як Льовочкін, як той же Пшонка... Тут щось не було задіяно в механізмі фінконтролю і перевірок?! Чи щось інше?! І здається мені, що бізнес по відбілюванню доходів і наркодилерів, і торгівців зброєю, і наших чиновників з офіційною зарплатою в тищу доларів в місяць пречудово себе почуває і в США, і в Швейцарії, і в ЄС! І як там в США покриваються величезні витрати на утримання Бєніноі нерухомості в період, коли суд обмежив витрати Бєні сумою в 20 тисяч євро в місяць, а це для Бєні як для вас обмежити вас 10 копійками в місяць! Колись у Відні прийшлося бути в одному готелі з Бєнею... Бачив як він на барі замовив бокал віскі... Не хочу вас розстроювати ціною того віскі, але думаю ви б могли декілька місяців нормально жити у вашому Бердичеві!

Не совсем реально - косвенные методы и т.п., мест лишения свободы в стране не хватит, даже если удвоить строительство."Просто выкладывай с каждой квартиры 20 тыс грн в год и гуляй" - также не прокатит -, так как люди от которых зависит увеличение нагрузки в этом направлении - сами по уши в таких активах, 20-30 объектов недвижимотси ,это еще немного у них считается, в основном там речь идет о многих десятках и сотнях объектов-активов.Такова система.Она не за один год складывалась, десятилетиями.Наверху сравнительно небольшая группа, которой принадлежит все в этой стране.Посредине, тонюсенькая сравнительно прослойка, кто сумел как-то устроиться в этой системе и что можно называть с натяжкой нашим средним классом .Внизу - основная масса, которая просто сводит концы с концами.Чтобы поламать, или хотя бы подломить такую систему пусть даже на 10-20%,нужны просто зубы акулы.А без большой и мощной средней прослойки все реформы и изменения окажутся ничего не значащим воздушным шариком.Поляки имеют 2 млн. фермеров, Украина-50 тыс. фермеров, законодательство по земле готовится под пару человек, которых мы уже знаем по-фамильно.Скорее всего, средним классом в западном понимании , прежде всего в количественном смысле у нас и не пахнет.Тем более, те кто у нас считает себя средним классом в большинстве случаев таковым не является, не западные стандарты.