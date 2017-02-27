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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2820282128222823

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 376
Не нижче 24.50
54%
204
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:27

  Автор77 написав:Отсюда и до 1 млн. гривен в день, или сколько там на пике чуваки получали.


Я понимаю, что это наверное бесполезно, но попробую в последний раз.
Вам не надоело откровенными фейками форум забрасывать?
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:30

  andrein написав:
  Долярчик написав:
  Yuri_61 написав:історичним буде день, коли засвітять 16.00 від себе

... цікаво, скільки баксотримачів вийде у вікно при курсі 16?

Да уж, кисло стало заробитчанам , не попануешь больше дома, в Украине. А как скакали, как скакали ! :)

Заробітчани з курсом па24 все більше думають як перевезти сім'ю туди, а не перерахувати $ сюди. Якось аналітики не врахували цей фактор у "розрахунку надходжень від заробітчан" на 2020.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:54

  Qwerty написав:
  Ой+ написав:Moneta
І не тільки в Європах а і в США:

  Ой+ написав:8 речей, які в Україні кращі, ніж у США
До речі, у друзів податки на дерев’яний будинок, площею приблизно 200 метрів — $9000.
Це місцевий податок, який йде в місцевий бюджет, з якого фінансується та ж школа, дороги, освітлення. https://nv.ua/ukr/opinion/minusi-zhitty ... 50201.html


Якби податок на нерухомість у нас був по такому ж принципу, то була би користь і від корупціонерів, ухилянтів та тіньовиків і заробітчан.

У вас персонально яка нерухомість?! Чи ви про інших турбуєтесь?! Назвіть те чого у вас є багато і запропонуйте це обкласти податками, щоб ми могли зацінити ваші переживання за державу!


Дякую за реакцію на мій пост від 14-го листопада. В ньому було, що можна залишити незмінну суму з середньостатистичної особи зменшивши прямі податки на зарплату, але збільшивши, наприклад, податок на нерухомість. А з офіційно працюючої навіть зменшити, з "тіньовиків" та інших хоч щось взяти. Особисто мені на початку 90-х приходилось платити прогресивний податок 60% від доходу.
П.С. Пишу з картонної коробки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:02

Хорошо инвесторы в ОВГЗ заходят.
Выйдут как обычно - вместе с нашими валютными депозитами. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:23

  Yuri_T написав:онлайнеры вплотную подошли к 24.
не пора ли прикупить немного баксов на черный день?

альфа и аваль приподняли продажу от вчерашних цифр, соответственно, на 5 и 8 копеек.
ловят на живца, гады :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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