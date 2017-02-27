Ой+ написав:Moneta І не тільки в Європах а і в США:
Ой+ написав:8 речей, які в Україні кращі, ніж у США До речі, у друзів податки на дерев’яний будинок, площею приблизно 200 метрів — $9000. Це місцевий податок, який йде в місцевий бюджет, з якого фінансується та ж школа, дороги, освітлення. https://nv.ua/ukr/opinion/minusi-zhitty ... 50201.html
Якби податок на нерухомість у нас був по такому ж принципу, то була би користь і від корупціонерів, ухилянтів та тіньовиків і заробітчан.
У вас персонально яка нерухомість?! Чи ви про інших турбуєтесь?! Назвіть те чого у вас є багато і запропонуйте це обкласти податками, щоб ми могли зацінити ваші переживання за державу!
Дякую за реакцію на мій пост від 14-го листопада. В ньому було, що можна залишити незмінну суму з середньостатистичної особи зменшивши прямі податки на зарплату, але збільшивши, наприклад, податок на нерухомість. А з офіційно працюючої навіть зменшити, з "тіньовиків" та інших хоч щось взяти. Особисто мені на початку 90-х приходилось платити прогресивний податок 60% від доходу. П.С. Пишу з картонної коробки.
Борг за лікарняними перевалив за 1 млрд, Денісова звернулась до уряду Стабілізаційні кошти Фонду соцстрахування закінчились, заборгованість з оплати листків тимчасової непрацездатності для працівників складає понад 1 млрд. грн. https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/27/7233181/