Я понимаю, что это наверное бесполезно, но попробую в последний раз.
Вам не надоело откровенными фейками форум забрасывать?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лис, 2019 16:27
Додано: Сер 27 лис, 2019 16:30
Заробітчани з курсом па24 все більше думають як перевезти сім'ю туди, а не перерахувати $ сюди. Якось аналітики не врахували цей фактор у "розрахунку надходжень від заробітчан" на 2020.
Додано: Сер 27 лис, 2019 16:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Додано: Сер 27 лис, 2019 16:54
Дякую за реакцію на мій пост від 14-го листопада. В ньому було, що можна залишити незмінну суму з середньостатистичної особи зменшивши прямі податки на зарплату, але збільшивши, наприклад, податок на нерухомість. А з офіційно працюючої навіть зменшити, з "тіньовиків" та інших хоч щось взяти. Особисто мені на початку 90-х приходилось платити прогресивний податок 60% від доходу.
П.С. Пишу з картонної коробки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:02
Хорошо инвесторы в ОВГЗ заходят.
Выйдут как обычно - вместе с нашими валютными депозитами.
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:23
альфа и аваль приподняли продажу от вчерашних цифр, соответственно, на 5 и 8 копеек.
ловят на живца, гады
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 27 лис, 2019 18:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всі пропозиції на раз-два перевіряються цифрами
1 Податки з доходів платять тільки офіційно працюючі
Таких приблизно 12 млн*приблизно10000 грн*12 місяців*0.4=приблизно600млрд грн
2 У власності приблизно 1 млрд м2 житла в обємі приблизно 22 м2 на особу (70% у пенсіонерів і малозабезпечених)
Спробуйте самі перерозподілити 600 млрд які йдуть від податків на доходи на податок на нерухомість
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 27 лис, 2019 18:30
Ого, казначейство сегодня порезвилось, ПДВ за день выдали аж на 5,050 млрд.
Итого с начала месяца уже 11,300 млрд грн
Такой большой объем компенсации ПДФ экспортерам объясняет сегодняшний отскок.
Живите своим умом!
Додано: Сер 27 лис, 2019 18:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Суд Киева обязал расследовать уголовное дело о госизмене главы Нацбанка и его заместителей
Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Службы безопасности Украины (СБУ) внести сведения в Единый реестр досудебных расследований ( ЕРДР) о государственной измене руководством Национального банка (НБУ). Об этом говорится в письменных ответах на заявления общественной организации «Правовое партнерство» в СБУ и суда.
Руководство Нацбанка обвиняется в государственной измене, которая заключается «в нанесении экономического ущерба и подрыве экономики Украины». Следователи осуществляют досудебное расследование возможных преступлений, совершенных председателем Национального банка Яковом Смолием и его заместителями.
Востаннє редагувалось prilepskiy в Сер 27 лис, 2019 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 лис, 2019 18:40
Для початку візьмемо коректні цифри а не умоглядні:
Навіть з врахуванням, що більша частина осідає в місцевих бюджетах, крім м.Києва це менше 600 млрд.
Знову ж таки потрібно для задачі мати точні цифри по нерухомості, її оцінці, по вашій методиці згрубша прикинемо що її є на 1 трлн. доларів, таким чином сплата 1% від її вартості дає нам 240 млрд. на рік - на цю ж суму зменшуємо податки фізосіб, які платять офіційно податки і нараховуємо податки на всіх власників. В результаті ті хто платили податки отримають додаткові вільні кошти, навіть проплативши податок, а хто не платив має почати життя громадянина.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Зараз переглядають цей форум: J, prilepskiy і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|