RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2822282328242825>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 377
Не нижче 24.50
54%
205
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:58

  prilepskiy написав:Суд Киева обязал расследовать уголовное дело о госизмене главы Нацбанка и его заместителей

Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Службы безопасности Украины (СБУ) внести сведения в Единый реестр досудебных расследований ( ЕРДР) о государственной измене руководством Национального банка (НБУ). Об этом говорится в письменных ответах на заявления общественной организации «Правовое партнерство» в СБУ и суда.

Руководство Нацбанка обвиняется в государственной измене, которая заключается «в нанесении экономического ущерба и подрыве экономики Украины». Следователи осуществляют досудебное расследование возможных преступлений, совершенных председателем Национального банка Яковом Смолием и его заместителями.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/su ... 1028722328


"По нашему мнению, должностными лицами Национального банка Украины незаконным путем укрепляется гривна" (С). :shock:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 07.06.12
Подякував: 730 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:58

  prilepskiy написав:Суд Киева обязал расследовать уголовное дело о госизмене главы Нацбанка и его заместителей


Идиоты натягивают сову на глобус.
"Нацбанк обвиняется в государственной измене, которая заключается в нанесении экономического ущерба и подрыве экономики Украины. Они в ручном режиме формировали курс гривны – какое они имели право? Расчеты на 2019-2020 годы формируются с расчетом ставки 28, так куда деваются те 4 гривны с каждого доллара США, к которым привязан государственный бюджет? Очевидно, что в конце года мы получим прирост на 4 гривны. Очевидно, что сверхприбыли Нацбанка искусственно демонстрировать выход экономики из кризиса, что чревато последствиями. То кто дает указания на изменение курса доллара и формирования поддельных показателей?" – отметил глава ОО Дмитрий Касьяненко.

Никаких причин увольнять нынешнее руководство НБУ - нет.
Это понимают и заказчики мочилова.

Поэтому, правильно писал коллега Dimar - формируют общественное мнение.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3476
З нами з: 31.08.09
Подякував: 257 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 19:02

  pesikot написав:
  prilepskiy написав:Суд Киева обязал расследовать уголовное дело о госизмене главы Нацбанка и его заместителей


Идиоты натягивают сову на глобус.


гривнеукрепляж скоро закончится...если не уже ((((
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 07.06.12
Подякував: 730 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 19:11

Pupsik

казначейство сегодня порезвилось, ПДВ за день выдали аж на 5,050 млрд.
Итого с начала месяца уже 11,300 млрд грн

Такой большой объем компенсации ПДФ экспортерам объясняет сегодняшний отскок.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36234
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3505 раз.
Подякували: 7906 раз.
 
Профіль
37
7
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 19:12

  Сибарит написав:НБУ вчера выкупил плановые 30.

Сегодня тоже 30, по 23,96.
А вот завтра, думаю, будем без Нацбанка. На ТОМе ему делать нечего.
Искатель
 
Повідомлень: 3207
З нами з: 22.02.16
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1082 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 19:19

Искатель
Еще и ПДВ налили капитально
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36234
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3505 раз.
Подякували: 7906 раз.
 
Профіль
37
7
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 19:27

  zzzzzz написав:Pupsik

казначейство сегодня порезвилось, ПДВ за день выдали аж на 5,050 млрд.
Итого с начала месяца уже 11,300 млрд грн

Такой большой объем компенсации ПДФ экспортерам объясняет сегодняшний отскок.


нет уверенности, что не завалят руководство НБУ, потому у меня и сомнения на счет продолжения гривнеукреплежа (((
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 07.06.12
Подякував: 730 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 19:43

  zzzzzz написав:Pupsik

казначейство сегодня порезвилось, ПДВ за день выдали аж на 5,050 млрд.
Итого с начала месяца уже 11,300 млрд грн

Такой большой объем компенсации ПДФ экспортерам объясняет сегодняшний отскок.

Ну а первопричина ведь в том что больше экспортировали в октябре или не в этом?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 23.05.14
Подякував: 484 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 19:47

Vadim V
Динамику экспорта, импорта, и изменение сальдо торговли можно посмотреть на сайтах НБУ, Держстата, ДФС, и везде разные данные.

Общее только одно, отрицательное сальдо торговли растет.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36234
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3505 раз.
Подякували: 7906 раз.
 
Профіль
37
7
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Pupsik написав:нет уверенности, что не завалят руководство НБУ, потому у меня и сомнения на счет продолжения гривнеукреплежа (((


Вы действительно на полном серьезе уверены, что например Рожкова кристально чистый человек, не имеющий отношения ни к одному уголовному деянию ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13721
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3771 раз.
Подякували: 5580 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 2822282328242825>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Pupsik, zzzzzz і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 673, 674, 675
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6746 1479238
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 12:25
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1626, 1627, 1628
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16279 1982468
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 12:16
TylerTruman_
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
295 39959
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 13:30
Moneta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.