prilepskiy написав:Суд Киева обязал расследовать уголовное дело о госизмене главы Нацбанка и его заместителей
Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Службы безопасности Украины (СБУ) внести сведения в Единый реестр досудебных расследований ( ЕРДР) о государственной измене руководством Национального банка (НБУ). Об этом говорится в письменных ответах на заявления общественной организации «Правовое партнерство» в СБУ и суда.
Руководство Нацбанка обвиняется в государственной измене, которая заключается «в нанесении экономического ущерба и подрыве экономики Украины». Следователи осуществляют досудебное расследование возможных преступлений, совершенных председателем Национального банка Яковом Смолием и его заместителями.
prilepskiy написав:Суд Киева обязал расследовать уголовное дело о госизмене главы Нацбанка и его заместителей
Идиоты натягивают сову на глобус.
"Нацбанк обвиняется в государственной измене, которая заключается в нанесении экономического ущерба и подрыве экономики Украины. Они в ручном режиме формировали курс гривны – какое они имели право? Расчеты на 2019-2020 годы формируются с расчетом ставки 28, так куда деваются те 4 гривны с каждого доллара США, к которым привязан государственный бюджет? Очевидно, что в конце года мы получим прирост на 4 гривны. Очевидно, что сверхприбыли Нацбанка искусственно демонстрировать выход экономики из кризиса, что чревато последствиями. То кто дает указания на изменение курса доллара и формирования поддельных показателей?" – отметил глава ОО Дмитрий Касьяненко.
Никаких причин увольнять нынешнее руководство НБУ - нет. Это понимают и заказчики мочилова.
Поэтому, правильно писал коллега Dimar - формируют общественное мнение.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой