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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2822282328242825

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 377
Не нижче 24.50
54%
205
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 20:19

Мини рекорд в США.

Число граждан получающих пособие по безработице за прошедшую неделю составило 1,640 млн.чел.

Это минимальное значение с 1973 года !!!

Максимум был в июне 2009 - 6,546 млн человек получающих пособие.
Живите своим умом!
zzzzzz
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