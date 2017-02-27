Мини рекорд в США.
Число граждан получающих пособие по безработице за прошедшую неделю составило 1,640 млн.чел.
Это минимальное значение с 1973 года !!!
Максимум был в июне 2009 - 6,546 млн человек получающих пособие.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лис, 2019 20:19
Мини рекорд в США.
Число граждан получающих пособие по безработице за прошедшую неделю составило 1,640 млн.чел.
Это минимальное значение с 1973 года !!!
Максимум был в июне 2009 - 6,546 млн человек получающих пособие.
Живите своим умом!
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