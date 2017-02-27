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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2822282328242825

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 377
Не нижче 24.50
54%
205
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 20:19

Мини рекорд в США.

Число граждан получающих пособие по безработице за прошедшую неделю составило 1,640 млн.чел.

Это минимальное значение с 1973 года !!!

Максимум был в июне 2009 - 6,546 млн человек получающих пособие.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 20:31

  freeze написав:
Pupsik написав:нет уверенности, что не завалят руководство НБУ, потому у меня и сомнения на счет продолжения гривнеукреплежа (((


Вы действительно на полном серьезе уверены, что например Рожкова кристально чистый человек, не имеющий отношения ни к одному уголовному деянию ?


На полном серьезе могу вам сказать, что у меня просто предчувствие, что если нынешнее руководство НБУ завалят - гривнеукрепляж остановится
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 20:41

Кабинет Министров увеличил план по привлечению заимствований в госбюджет-2019 на 16,4 млрд гривен.

Об этом в telegram написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"). "Кабмин на 16,4 млрд гривен увеличил план по привлечению заимствований в госбюджет 2019 года и соответственно на эту сумму уменьшил план поступлений от приватизации", - написал он. Государственный бюджет на 2019 год предусматривает получение 17,1 млрд гривен от приватизации государственного имущества. В 2019 году поступления в бюджет от аренды госимущества запланированы в объеме 1,2 млрд гривен.

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/k ... qAie7CDVL8
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 20:43

  zzzzzz написав:Vadim V
Динамику экспорта, импорта, и изменение сальдо торговли можно посмотреть на сайтах НБУ, Держстата, ДФС, и везде разные данные.

Общее только одно, отрицательное сальдо торговли растет.

А тем не менее уже оскома от веского аргумента ОТСКОКА КУРСА , это видшкодування пдв экспортэрам.
Тоесть при падающем курсе валюты все экспортёры мгновенно покупают валюту при заходе грн.?
Востаннє редагувалось Vadim V в Сер 27 лис, 2019 21:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 20:56

  Pupsik написав:
  freeze написав:
Pupsik написав:нет уверенности, что не завалят руководство НБУ, потому у меня и сомнения на счет продолжения гривнеукреплежа (((


Вы действительно на полном серьезе уверены, что например Рожкова кристально чистый человек, не имеющий отношения ни к одному уголовному деянию ?


На полном серьезе могу вам сказать, что у меня просто предчувствие, что если нынешнее руководство НБУ завалят - гривнеукрепляж остановится


А зачем Вам гривнеукрепляж ? Мне кажется такие цифры добра уже не несут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:09

  freeze написав:
А зачем Вам гривнеукрепляж ? Мне кажется такие цифры добра уже не несут.


Укрепление национальной валюты ведет к улучшению благосостояния людей, которые получают доход в гривне. Вы против того, что бы бюджетники жили лучше, больше переживаете за доходы Коломойского?
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:33

  Pupsik написав:
  freeze написав:
А зачем Вам гривнеукрепляж ? Мне кажется такие цифры добра уже не несут.


Укрепление национальной валюты ведет к улучшению благосостояния людей, которые получают доход в гривне. Вы против того, что бы бюджетники жили лучше, больше переживаете за доходы Коломойского?


Не угадали.
Я переживаю исключительно за свои доходы и за госбюджет, откуда выдают деньги бюджетникам. Хотя за первое конечно больше, потому что у меня родственников бюджетников нет.
А Вы за Ахметова часом не переживаете ?
Востаннє редагувалось freeze в Сер 27 лис, 2019 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:39

  freeze написав:
А Вы за Ахметова часом не переживаете ?


неа...- на гривнедепо прилично разместился 8)
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:41

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  Сибарит написав:Украина - такая же страна, как и все остальные. Для развития экономики должны работать рыночные законы, в т.ч. и в курсообразовании. Прогнозирование при таком курсообразовании очень тяжело и ненадежно дается профессионалам и вовсе недоступно обывателю.


С самого утра ПФ потребовал от Кабмина бумагу на "нецільове використання коштів пенсійного фонду". Чтобы не сделали с главой ПФ, статья УК по этому вопросу ему не светит. Понятно, что такую бумагу никто не напишет. Последним источником денег для Гончарука остается фонд чрезвычайных ситуаций. там всего 123 млн. гривен, но хоть кому то рот заткнуть хватит. Будем за то точно знать что правление Зеленского - чрезвычайная ситуация.
Руководство НБУ официально проинформировало руководство The World Bank, International Monetary Fund (IMF), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) о фактах информационной, юридической и структурной атаки на деятельность Национального банка Украины со стороны бизнес-структур Игоря Коломойского, которые осуществляются при полном попустительстве и непрямой поддержке руководства Украины.
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