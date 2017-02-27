Кабинет Министров увеличил план по привлечению заимствований в госбюджет-2019 на 16,4 млрд гривен.
Об этом в telegram написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"). "Кабмин на 16,4 млрд гривен увеличил план по привлечению заимствований в госбюджет 2019 года и соответственно на эту сумму уменьшил план поступлений от приватизации", - написал он. Государственный бюджет на 2019 год предусматривает получение 17,1 млрд гривен от приватизации государственного имущества. В 2019 году поступления в бюджет от аренды госимущества запланированы в объеме 1,2 млрд гривен.
freeze написав: А зачем Вам гривнеукрепляж ? Мне кажется такие цифры добра уже не несут.
Укрепление национальной валюты ведет к улучшению благосостояния людей, которые получают доход в гривне. Вы против того, что бы бюджетники жили лучше, больше переживаете за доходы Коломойского?
Не угадали. Я переживаю исключительно за свои доходы и за госбюджет, откуда выдают деньги бюджетникам. Хотя за первое конечно больше, потому что у меня родственников бюджетников нет. А Вы за Ахметова часом не переживаете ?
Востаннє редагувалось freeze в Сер 27 лис, 2019 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Сибарит написав:Украина - такая же страна, как и все остальные. Для развития экономики должны работать рыночные законы, в т.ч. и в курсообразовании. Прогнозирование при таком курсообразовании очень тяжело и ненадежно дается профессионалам и вовсе недоступно обывателю.
С самого утра ПФ потребовал от Кабмина бумагу на "нецільове використання коштів пенсійного фонду". Чтобы не сделали с главой ПФ, статья УК по этому вопросу ему не светит. Понятно, что такую бумагу никто не напишет. Последним источником денег для Гончарука остается фонд чрезвычайных ситуаций. там всего 123 млн. гривен, но хоть кому то рот заткнуть хватит. Будем за то точно знать что правление Зеленского - чрезвычайная ситуация. Руководство НБУ официально проинформировало руководство The World Bank, International Monetary Fund (IMF), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) о фактах информационной, юридической и структурной атаки на деятельность Национального банка Украины со стороны бизнес-структур Игоря Коломойского, которые осуществляются при полном попустительстве и непрямой поддержке руководства Украины.