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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2823282428252826

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 377
Не нижче 24.50
54%
205
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:06

  Libo написав:
  Сибарит написав: Напомню, что завтра в США выходной - День Благодарения.


Индейка сегодня по $1.29 - $1.99 за фунт. Один небольшой индюк тянет минимум на 40-60 фунтов.
Чтобы съесть всё это, понадобится много водки. А завтра всё закрыто. :?



Довели страну , такого при ..... не было :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:14

  zzzzzz написав:

казначейство сегодня порезвилось, ПДВ за день выдали аж на 5,050 млрд.
Итого с начала месяца уже 11,300 млрд грн

Такой большой объем компенсации ПДФ экспортерам объясняет сегодняшний отскок.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46069 ... -usilitsya суммы возмещений НДС экспортерам сегодня если и будут, то зайдут клиентам только после 14 часов и уже не отразятся дополнительным спросом на сегодняшних торгах.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:19

чик
Пусть не звездят. Завтра в анализе ликвидности будет видно что Казначейство деньги на банковские реквизиты перевело экспортерам.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:44

  Libo написав:
  Сибарит написав: Напомню, что завтра в США выходной - День Благодарения.


Индейка сегодня по $1.29 - $1.99 за фунт. Один небольшой индюк тянет минимум на 40-60 фунтов.
Чтобы съесть всё это, понадобится много водки. А завтра всё закрыто. :?

а запасов водки, что нет?
у меня по всем шкафам - коньяк, вино, виски, текила даже водка есть
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:а запасов водки, что нет?
у алкашей такого не бывает.Все до капли.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:08

  Мизантрóп написав:
  edvardd написав:а запасов водки, что нет?
у алкашей такого не бывает.Все до капли.



....и распятая белочка на входной двери
холява
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:16

  zzzzzz написав:Мини рекорд в США.

Число граждан получающих пособие по безработице за прошедшую неделю составило 1,640 млн.чел.

Это минимальное значение с 1973 года !!!

Максимум был в июне 2009 - 6,546 млн человек получающих пособие.

Это обман. Экономика замедляется. Вкачаны триллионы с печатного станка в создание неэффективных рабочих мест. Но мир хавает и тарит американские бумаги, которые уже превратились в финансовую пирамиду. Все как всегда.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:20

... за крок до перевороту думок ©

  Puente написав:Вам гірше буде - не будуть купувати взагалі

  Puente написав:Імпортери - сумніваюся якось - хтось про ріст роздрібної торгівлі може сказати ? Експорт - зрозуміло ... То кому найбільше вигідно ? Населенню - непомітно , бо ціни не падають практично .

...в теорії - має бути вигідно пересічним....
- ну, хоча б імпортні речі - ПОВИННІ значно подешевшати!(при курсі, наприклад, 16)

- ну от візьмемо мою роздрібну торгівлю, де +/- 80% складає імпортний товар...
- і от, мало який товар трошки подорожчав у доларі...
- а решта товару, як був рік - два тому, наприклад, 4, чи 11, чи 16 доларів - так і залишився!!!
- і, якщо його продавати по курсу 16, ну чи хоча б 20 - це буде зовсім інша ціна на товар у гривні, ніж була при курсі 26-27!

....от тільки потрібна "ланцюгова реакція" на зниження цін - і ціни посипляться на все!
- тільки почати потрібно "цінову політику/війну" з ліків і харчів! - щоб певні структури жорстко зайнялись цим(контролем цін)

- і тоді - все буде добре!
- все буде Україна!
- бо, Україна - понад усе!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:24

холява
а кто писал - мостам кирдык?
Во вторник, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства в Запорожье моста, брошенного 15 лет назад.
Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.
По его словам, данный мост является "печально известным памятником архитектуры, де***, пофигизму и крепким хозяйственникам".
Голик напомнил, что две недели назад они с премьером Александром Гончаруком и руководителем Укравтодора Александром Кубраковым осмотрели долгострой. Тогда было обещано, что в течении ближайших двух-трех недель будет объявлен тендер на его достройку.
"Это первый шаг в бюрократической цепочке превращения многолетнего провала в, собственно, мост. Сказано - сделано. Проект восстановлен. Тендер объявлен. Финансирование найдено. Знал бы кто каких нервов нам это стоило в век всеобщего нигилизма и пофигизма", - отметил советник премьера.
Согласно информации на сайте Prozorro, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Запорожской области. Конечный срок подачи тендерных предложений - 26 декабря 2019 года. Начало аукциона назначено на 31 января 2020 года. Ожидаемая стоимость 12,3 млрд грн.
edvardd
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