Довели страну , такого при ..... не было
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:06
Довели страну , такого при ..... не было
Живите своим умом!
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:14
https://news.finance.ua/ru/news/-/46069 ... -usilitsya суммы возмещений НДС экспортерам сегодня если и будут, то зайдут клиентам только после 14 часов и уже не отразятся дополнительным спросом на сегодняшних торгах.
а шо делать?
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:19
чик
Пусть не звездят. Завтра в анализе ликвидности будет видно что Казначейство деньги на банковские реквизиты перевело экспортерам.
Живите своим умом!
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:44
а запасов водки, что нет?
у меня по всем шкафам - коньяк, вино, виски, текила даже водка есть
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 27 лис, 2019 23:08
Додано: Сер 27 лис, 2019 23:16
Это обман. Экономика замедляется. Вкачаны триллионы с печатного станка в создание неэффективных рабочих мест. Но мир хавает и тарит американские бумаги, которые уже превратились в финансовую пирамиду. Все как всегда.
Додано: Сер 27 лис, 2019 23:20
... за крок до перевороту думок ©
...в теорії - має бути вигідно пересічним....
- ну, хоча б імпортні речі - ПОВИННІ значно подешевшати!(при курсі, наприклад, 16)
- ну от візьмемо мою роздрібну торгівлю, де +/- 80% складає імпортний товар...
- і от, мало який товар трошки подорожчав у доларі...
- а решта товару, як був рік - два тому, наприклад, 4, чи 11, чи 16 доларів - так і залишився!!!
- і, якщо його продавати по курсу 16, ну чи хоча б 20 - це буде зовсім інша ціна на товар у гривні, ніж була при курсі 26-27!
....от тільки потрібна "ланцюгова реакція" на зниження цін - і ціни посипляться на все!
- тільки почати потрібно "цінову політику/війну" з ліків і харчів! - щоб певні структури жорстко зайнялись цим(контролем цін)
- і тоді - все буде добре!
- все буде Україна!
- бо, Україна - понад усе!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 27 лис, 2019 23:24
холява
а кто писал - мостам кирдык?
Во вторник, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства в Запорожье моста, брошенного 15 лет назад.
Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.
По его словам, данный мост является "печально известным памятником архитектуры, де***, пофигизму и крепким хозяйственникам".
Голик напомнил, что две недели назад они с премьером Александром Гончаруком и руководителем Укравтодора Александром Кубраковым осмотрели долгострой. Тогда было обещано, что в течении ближайших двух-трех недель будет объявлен тендер на его достройку.
"Это первый шаг в бюрократической цепочке превращения многолетнего провала в, собственно, мост. Сказано - сделано. Проект восстановлен. Тендер объявлен. Финансирование найдено. Знал бы кто каких нервов нам это стоило в век всеобщего нигилизма и пофигизма", - отметил советник премьера.
Согласно информации на сайте Prozorro, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Запорожской области. Конечный срок подачи тендерных предложений - 26 декабря 2019 года. Начало аукциона назначено на 31 января 2020 года. Ожидаемая стоимость 12,3 млрд грн.
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