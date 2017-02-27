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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 28242825282628272828>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 377
Не нижче 24.50
54%
205
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:06

  Libo написав:
  Сибарит написав: Напомню, что завтра в США выходной - День Благодарения.


Индейка сегодня по $1.29 - $1.99 за фунт. Один небольшой индюк тянет минимум на 40-60 фунтов.
Чтобы съесть всё это, понадобится много водки. А завтра всё закрыто. :?



Довели страну , такого при ..... не было :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:14

  zzzzzz написав:

казначейство сегодня порезвилось, ПДВ за день выдали аж на 5,050 млрд.
Итого с начала месяца уже 11,300 млрд грн

Такой большой объем компенсации ПДФ экспортерам объясняет сегодняшний отскок.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46069 ... -usilitsya суммы возмещений НДС экспортерам сегодня если и будут, то зайдут клиентам только после 14 часов и уже не отразятся дополнительным спросом на сегодняшних торгах.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:19

чик
Пусть не звездят. Завтра в анализе ликвидности будет видно что Казначейство деньги на банковские реквизиты перевело экспортерам.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:44

  Libo написав:
  Сибарит написав: Напомню, что завтра в США выходной - День Благодарения.


Индейка сегодня по $1.29 - $1.99 за фунт. Один небольшой индюк тянет минимум на 40-60 фунтов.
Чтобы съесть всё это, понадобится много водки. А завтра всё закрыто. :?

а запасов водки, что нет?
у меня по всем шкафам - коньяк, вино, виски, текила даже водка есть
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:а запасов водки, что нет?
у алкашей такого не бывает.Все до капли.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:08

  Мизантрóп написав:
  edvardd написав:а запасов водки, что нет?
у алкашей такого не бывает.Все до капли.



....и распятая белочка на входной двери
холява
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:16

  zzzzzz написав:Мини рекорд в США.

Число граждан получающих пособие по безработице за прошедшую неделю составило 1,640 млн.чел.

Это минимальное значение с 1973 года !!!

Максимум был в июне 2009 - 6,546 млн человек получающих пособие.

Это обман. Экономика замедляется. Вкачаны триллионы с печатного станка в создание неэффективных рабочих мест. Но мир хавает и тарит американские бумаги, которые уже превратились в финансовую пирамиду. Все как всегда.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:20

... за крок до перевороту думок ©

  Puente написав:Вам гірше буде - не будуть купувати взагалі

  Puente написав:Імпортери - сумніваюся якось - хтось про ріст роздрібної торгівлі може сказати ? Експорт - зрозуміло ... То кому найбільше вигідно ? Населенню - непомітно , бо ціни не падають практично .

...в теорії - має бути вигідно пересічним....
- ну, хоча б імпортні речі - ПОВИННІ значно подешевшати!(при курсі, наприклад, 16)

- ну от візьмемо мою роздрібну торгівлю, де +/- 80% складає імпортний товар...
- і от, мало який товар трошки подорожчав у доларі...
- а решта товару, як був рік - два тому, наприклад, 4, чи 11, чи 16 доларів - так і залишився!!!
- і, якщо його продавати по курсу 16, ну чи хоча б 20 - це буде зовсім інша ціна на товар у гривні, ніж була при курсі 26-27!

....от тільки потрібна "ланцюгова реакція" на зниження цін - і ціни посипляться на все!
- тільки почати потрібно "цінову політику/війну" з ліків і харчів! - щоб певні структури жорстко зайнялись цим(контролем цін)

- і тоді - все буде добре!
- все буде Україна!
- бо, Україна - понад усе!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:24

холява
а кто писал - мостам кирдык?
Во вторник, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства в Запорожье моста, брошенного 15 лет назад.
Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.
По его словам, данный мост является "печально известным памятником архитектуры, де***, пофигизму и крепким хозяйственникам".
Голик напомнил, что две недели назад они с премьером Александром Гончаруком и руководителем Укравтодора Александром Кубраковым осмотрели долгострой. Тогда было обещано, что в течении ближайших двух-трех недель будет объявлен тендер на его достройку.
"Это первый шаг в бюрократической цепочке превращения многолетнего провала в, собственно, мост. Сказано - сделано. Проект восстановлен. Тендер объявлен. Финансирование найдено. Знал бы кто каких нервов нам это стоило в век всеобщего нигилизма и пофигизма", - отметил советник премьера.
Согласно информации на сайте Prozorro, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Запорожской области. Конечный срок подачи тендерных предложений - 26 декабря 2019 года. Начало аукциона назначено на 31 января 2020 года. Ожидаемая стоимость 12,3 млрд грн.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:38

  kmm3 написав:
  Qwerty написав:Не може бути?! Рєбята, ви ж гнали на Юлю, що вона не той контракт підписала і винувата, то підпишіть той! Це ж так легко і просто зробити! І економіці буде плюс і всім споживачам! Завжди коли читав вилитий бруд на Юлю думав дочекатися закінчення попереднього контракту і як себе поведуть критикани, а виявляється вони тепер констатують, що якщо ніякого контракту не буде, то будуть великі збитки!


Прикидаєтесь? Тоді обхідних газопроводів не було, тому питання підписання транзитного контракту просто не стояло. Натомість Юля примудрилась підписати настільки невигідний контракт, що суд визнав деякі його положення нерівноправними. Тому не смішіть людей такими заявами.
Натомість маємо наочну славетну дипломатичну "перемогу" попередньої влади, якими вони так люблять хвалитися. Замість того, щоб переконати наших "європартнерів" у доцільності спільної модернізації української ГТС, вони допустили будову обхідних потоків, які дають змогу обійтись від колись незамінної української труби. До речі, якщо топ-менеджмент Нафтогазу нарахував собі премії за перемоги над Газпромом, то зараз саме пора їх депреміювати на суму втрат через непідписання контракту

Чому Юля не сидить ? Навіть найвищий суд визнав що її договір - порушення закону , вона співучасник ! Щось хороше в режимі Януковича було і це було те що Юля сиділа
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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