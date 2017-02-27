Сибарит написав: Напомню, что завтра в США выходной - День Благодарения.
Индейка сегодня по $1.29 - $1.99 за фунт. Один небольшой индюк тянет минимум на 40-60 фунтов.
Капитан, вы что-то запутались в показаниях: не могу себе представить небольшую индейку/индюка весом от 20 до 30 кг... Или вам пора прекращать ставить свои опыты на животных. Жирный, откормленный крупный индюк редко когда больше 10кг. Обычно 7-8 кг.
p_vovk74 написав:Капитан, вы что-то запутались в показаниях: не могу себе представить небольшую индейку/индюка весом от 20 до 30 кг... Или вам пора прекращать ставить свои опыты на животных. Жирный, откормленный крупный индюк редко когда больше 10кг. Обычно 7-8 кг.
Я специально искал самого маленького и нашел только в 20 фунтов. Реально тут здоровые, как у вас поросята. Есть и в 80 фунтов.
freeze написав: А зачем Вам гривнеукрепляж ? Мне кажется такие цифры добра уже не несут.
Укрепление национальной валюты ведет к улучшению благосостояния людей, которые получают доход в гривне.
Не все так просто - нужно моделировать все ключевые макро-показатели на разных значениях курса (чем, смею предположить, никто профессионально не занимается).
С одной стороны, низкий курс валюты ослабляет инфляционное давление. С другой - снижает прибыли экспортеров и доходы Бюджета. С третьей - стимулирует потребление импорта и ухудшает внешнеготорговое сальдо. С четвертой - увеличивает инвестиции компаний, работающих на внутренний рынок. С пятой - увеличивает гривневые накопления и снижает спрос населения на валюту. С шестой - снижает стоимость обслуживания внешнего и увеличивает стоимость обслуживания внутреннего госдолга. С седьмой - стимулирует приток спекулятивного капитала...
И т.д.
Кабмин наезжает на НБУ, что тот не дает им корректный прогноз курса, а между тем, курс - это вопрос курицы и яйца. Может реактивно корректироваться Нацбанком, а может и проактивно управляться экономической политикой...
edvardd написав:Во вторник, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства в Запорожье моста, брошенного 15 лет назад. Согласно информации на сайте Prozorro, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Запорожской области. Ожидаемая стоимость 12,3 млрд грн.
Нехило так - пол ярда зелени на мостик! И это только начало, дай Бог чтобы по итогу в ярд уложились. Хотя, наверное, это лучше чем спустить 500 лимонов кредитных евро на вертолеты, которых пока никто не видел...
p_vovk74 написав:Капитан, вы что-то запутались в показаниях: не могу себе представить небольшую индейку/индюка весом от 20 до 30 кг... Или вам пора прекращать ставить свои опыты на животных. Жирный, откормленный крупный индюк редко когда больше 10кг. Обычно 7-8 кг.
Я специально искал самого маленького и нашел только в 20 фунтов. Реально тут здоровые, как у вас поросята. Есть и в 80 фунтов.
Реально, завязывайте с химикатами! Мне трудно представить даже 20 фунтового индюка, но 80 фунтов??? Вот уж этого я бы не стал есть вообще. Здоровье дороже.
edvardd написав:Во вторник, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства в Запорожье моста, брошенного 15 лет назад. Согласно информации на сайте Prozorro, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Запорожской области. Ожидаемая стоимость 12,3 млрд грн.
Нехило так - пол ярда зелени на мостик! И это только начало, дай Бог чтобы по итогу в ярд уложились. Хотя, наверное, это лучше чем спустить 500 лимонов кредитных евро на вертолеты, которых пока никто не видел...
Вот что нам пишут в nv.ua:
В 2014 году строительство Запорожского моста остановилось из-за отсутствия финансирования, было построено 118 метров конструкции (без основы под дорожное покрытие). К этому моменту, за 2004−2013 годы на строительство уже было потрачено 2,4 млрд грн (более $300 млн).
asti написав:Нехило так - пол ярда зелени на мостик! И это только начало, дай Бог чтобы по итогу в ярд уложились. Хотя, наверное, это лучше чем спустить 500 лимонов кредитных евро на вертолеты, которых пока никто не видел...
Вы уже и против мостов? Против макроэкономической стабилизации, против стабильной гривны, против зарплат в $400-$500, против снижения ставок, а теперь еще и массовое негодование по поводу строительства мостов? Типа, нех шастать, да? В Америке в общей сложности 600 тыщ мостов и продолжают строить. Один мост на 500 человек. Это людям удобно и выгодно. А у вас на город-миллионник по пальцам посчитать можно. И все равно против.
asti написав:Нехило так - пол ярда зелени на мостик! И это только начало, дай Бог чтобы по итогу в ярд уложились. Хотя, наверное, это лучше чем спустить 500 лимонов кредитных евро на вертолеты, которых пока никто не видел...
Вы уже и против мостов? Против макроэкономической стабилизации, против стабильной гривны, против зарплат в $400-$500, против снижения ставок, а теперь еще и массовое негодование по поводу строительства мостов? Типа, нех шастать, да? В Америке в общей сложности 600 тыщ мостов и продолжают строить. Один мост на 500 человек. Это людям удобно и выгодно. А у вас на город-миллионник по пальцам посчитать можно. И все равно против.
Есть большая разница между "строить" и "пилить бюджет". Никто не против строительства, тем более что в большинстве стран строительство - один из двигателей экономики. Но большинство адекватных людей против тупой растраты денег налогоплательщиков. Тем более - такой явной и с особым цинизмом.